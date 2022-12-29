Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Samsung’un önümüzdeki haftalarda yeni nesil Galaxy A serisi akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor. Bu akıllı telefonlardan biri de Samsung Galaxy A34 olacak. Cihaz son birkaç haftadır teknoloji gündemini meşgul etmekte. Firmanın yeni A serisi telefonu, çoğu sertifikasını şimdiden tamamladı. Şimdi ise cihaz, kullandığı işlemciyle beraber Geekbench veritabanında görüldü. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Samsung Galaxy A34, Geekbench’te Görüldü !

İlerleyen günlerde lansmanı gerçekleşecek yeni A serisi, büyük bir heyecanla bekleniyor. Serinin yıldızlarından Galaxy A34, birkaç haftadır çeşitli sertifikasyon sitesinde ve kıyaslama platformlarında kendini gösteriyor.

Yakında çıkacak olan cihaz şimdi de Geekbench’te görüldü. Yeni akıllı telefon platformda SM-A346N model numarası ile kıyaslanıyor.

Listelemeye göre, cihazın ana versiyonu 6GB RAM ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 1080 yonga seti tarafından desteklenecek. Ancak seri içerisinde başka bellek varyantlarının da olabileceğini belirtmekte fayda var. Telefon, tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerde sırasıyla 778 puan ve 2332 puan alabiliyor. Puanlara bakacak olursak cihaz, orta sınıf bir akıllı telefon için yeterli bir performansa sahip olacak. Yazılım cephesine de değinecek olursak cihaz, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 ile çalışacak.

Bununla beraber, önceki sızıntılara göre Samsung Galaxy A34 yeni bir tasarımla gelecek. Yeni tasarım, Galaxy A54 ve henüz piyasaya sürülmemiş diğer Galaxy A serisi telefonlarla paylaşacak. Optik tarafında cihaz, bir ana sensör, bir ultra geniş ünite ve bir makro enstantaneden oluşan dikey olarak hizalanmış üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefonun 19.5:9 en boy oranına sahip 6.5 inçlik bir ekran ile de geleceği söylentiler arasında. Yeni akıllı telefon hakkında son olarak, 161.3 x 77.7 x 8.2mm boyutlarında olacağı belirtiliyor. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

İlginizi çekebilir: Samsung, Snapdragon Destekli Galaxy Book 2 Pro 360 Bilgisayarını Tanıttı