Samsung Galaxy A32, 5G FCC sertifikasını aldı

Samsung Galaxy A32 5G hakkında sızan bilgilerden ve görüntülerden cihazın tasarımıyla alakalı olarak kullanıcılar zaten bilgi sahibi idi. Cihaz yakın zamanda ise FCC sertifikasıyla da görüldü. Yeni çıkan başka sızıntılarla birlikte FFC sertifikasının gelmesi dolayısıyla da cihaz özellikleri hakkında bazı yeni detaylara da ulaşılabilmiş oldu.

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Samsung firmasının gelecek olan yeni cihazı Galaxy A32 5G, şirketin en ucuz 5G telefonu olmaya aday gözüküyor. SM-A326J model numarasıyla karşımıza çıkan telefon, 28/77/78 bandrollü 5G desteği veriyor. NFC bağlantı desteği de bulunan cihazın şarj desteği ise 15W.

Ekran kısmında ise Samsung Galaxy A32 5G, 6.5inç’lik büyük bir ekran ile bizi karşılıyor. Ön kamerası için damla çentikli kamera deliği ev sahipliği yaparken, cihazda kullanılan malzeme parlak bir plastik olarak göze çarpıyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera takımı tercih edilmiş. Ana kamera 48MP çözünürlük ile kendine yer bulurken, yanında LED flaş ışığı onu destekliyor. Aynı zamanda telefon, işlevi henüz tam anlaşılamamış bir sensör daha barındırsa da, bunun dördüncü bir kamera olabileceği de ihtimaller arasında.

Samsung Galaxy A32 5G, boyutları açısından ise 164.2 x 76.1 x 9.1mm ile karşımıza çıkıyor. Güç butonunun içerisinde bir de parmak izi okuyucusunu barındıracak olan akıllı telefonun; kutudan çok yüksek ihtimalle Android 11 işletim sistemiyle beraber çıkması bekleniyor.