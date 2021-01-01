Samsung Galaxy A32 5G bluetooth sertifikası aldı!

Redmi K40’ın tasarımı netleşti. Snapdragon 888 piyasaya çıktığından beri beklenen bir model olan Redmi K40, sonunda canlı kanlı karşımızda.

Snapdragon 888‘in piyasaya çıkmasıyla, yonga setini kullanacağı modeli belirleyen Redmi, K40 modeli için çoktan çalışmalara başlamıştı. K40 modeli ile Snapdragon 888’li cihazlar arasına giriş yapacak olan Redmi’nin cihazı daha tanıtılmadan gözler önüne sürüldü.

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Çin sosyal medya sayfalarında ortaya çıkan Redmi K40, kamera tasarımı gibi birçok bilgiyi bizlere veriyor. Aynı zamanda cihazın çalışır haldeki görüntüsü de mevcut. Ancak bu fotoğraftaki cihazın tasarımını kullanan bir iki model daha olduğu söylentiler arasında. Bu modelin yüksek ihtimalle K40 olduğu tahmin ediliyor ancak benzer farklı bir model de olabilir.

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K40’ın tasarımı ve bilinen özellikleri!

Fotoğraflara göz attığımızda cihazın ön kısmında delikli tasarıma sahip bir adet ön kamera yer aldığını görüyoruz. Ancak başka bir detay mevcut değil. Sadece bu ekranın LCD bir ekran olduğu biliniyor. Modelinin arka kısımda ise dörtlü kamera grubu oldukça fazla dikkat çekiyor.

Üst kısımda konumlanan ana kamera, diğer üç kameradan ayrı durması nedeniyle Redmi K40 modeline has bir tarz yaratmış. Led flaşın hemen yanda bulunması da kamera grubunun bütünlüğünü destekler nitelikte. Aynı zamanda flaşın altında “ULTRA PREMIUM” yazısının da yer aldığını görüyoruz.

K40‘ın diğer görsellerine göz attığımızda aşağı kısımda bir adet Type-C girişi, bir adet 3.5mm jak girişi ve stereo hoparlör görüyoruz. SIM / hafıza kart girişi ise cihazın sol üst tarafına konumlandırılmış.

Cihazın hatları genel olarak bu şekildeydi. Cihaz şuan net olarak görünmediği için daha fazla detay bulunmuyor. Ancak bilinenlere göre Redmi K40 Snapdragon 888 ve farklı bir versiyonda Dimensity 1000 yonga seti ile beraber gelecek.

Batarya olarak 4500mAh gibi bir kapasite taşıması beklenen Redmi’nin yeni modeli, hızlı şarj desteği de sunacak. Ocak ayı sonunda tanıtılması beklenen cihazın Android 11 işletim sistemine sahip olacağı da biliniyor. Bakalım Redmi K40 ne kadar fiyat etiketine sahip olacak.

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