Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A31 lansmanı yaklaşıyor!
Samsung Galaxy A31 kısa bir süre önce bir lansmanla piyasaya sürüleceğini ima eden Bluetooth sertifikası aldı. Şimdi ise destek sayfası Samsung‘un resmi Rus sitesinde yayınlandı ve akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.
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Samsung Galaxy A31 ile ilgili başka hangi bulgular var?
Destek sayfası Galaxy A31 hakkında tam olarak bir şey açıklamıyor denebilir. Ancak Geekbench sayesinde Android 10’a önyükleme yapacağını ve 4 GB RAM‘e sahip olacağını biliyoruz. Muhtemelen henüz onaylanmamış başka hafıza seçenekleri de olacaktır. Tahminlere göre diğer hafıza seçenekleri 6 GB ve 3 GB seçenekleri ile gelebilir.
Cihazla ilgili hangi tahminler mevcut?
Geekbench ayrıca Galaxy A31‘in Helio P65 yonga seti ile yani başlık olarak bakarsak MediaTek’in MT6768V/CA‘sı ile geleceğini açıkladı. Bu tarz ana detayların ortaya çıkması Galaxy A31‘in yakınlarda olduğunu gösteriyor. Galaxy A31‘in 5000 mAh‘lik bir bataryaya sahip olduğu ve 64 GB temel depolama alanı ile geleceği hakkında önemli söylentiler mevcut. Ayrıca bazı kaynaklara göre de telefonun arka tarafında 5 MP‘lik bir makro kamerası ve 48 MP değerinde ana kamera bulunduğu söyleniyor. Tabii ki bunlar sadece söylentiden ibaret, kesin açıklama telefonun lansmanı ile birlikte ortaya çıkacak.
Samsung Galaxy A31 ile ilgili çok daha fazla detaya yakın zamanda ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Nokia 5.2, Nokia 5.3 olarak adlandırılacak!
Geçtiğimiz ay Nokia Captain America‘nın telefonun tasarımını ortaya koyan birkaç resmini gördük. Cihazın Nokia 5.2 takma adını taşıyacağı düşünülüyordu. Ayrıca cihazın MWC 2020‘de duyurulması bekleniyordu. Fakat MWC iptal edildi ve cihaz hakkında henüz resmi bir bilgi yoktu. Geçtiğimiz gün çıkan rapora göre, Nokia 5.2 yerine Nokia 5.3 olarak adlandırılacak cihazla ilgili yeni bilgiler mevcut.
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Nokia 5.3 hangi özelliklere sahip olacak?
Raporda Nokia 5.3‘ün kasım ayında duyduğumuz TA-1234 olacağı ve çift SIM’i destekleyeceği belirtiliyor. Daha önce sızdırılmış bir görüntüden su damlası çentiği ile geleceğini ve 6.55 inçlik, 18,5:9 bir ekrana sahip olacağını görmüştük. Nokia 5.3, Snapdragon 660/665 SoC ile desteklenecek ve 64 GB depolama alanı ile gelecek. Bunun dışında 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu telefonun 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri ile gelmesi ise muhtemel gözüküyor.
Kamera tarafında ise Nokia 5.3 bir adet 16 MP ana kamera, 5 MP değerinde bir ve 8 MP değerinde iki kamera ile birlikte dörtlü kamera sistemine sahip olacak. Selfie kamerasının ise yine 8 MP değerinde olması bekleniyor. Tasarım ve renk seçeneği konusunda ise cihaz kömür ve cyan renk seçenekleri ile çıkacak. Pili ile ilgili bildiğimiz tek şey 4000 mAh büyüklüğünde olacağı.
Şirket, 19 Mart‘ta ilk 5G akıllı telefonunu tanıtmak için bir etkinlik düzenleyecek. Nokia 5.3‘ün o gün resmi olarak tanıtılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 güncellemesi aldı!
OnePlus, geçtiğimiz ekim ayında OnePlus 7 ve 7 Pro için Android 10 güncellemesini yayınladı. Şirket, Pro varyantının 5G sürümü için 2020 Q1‘de en son Android sürümünü alacağını açıklamıştı. Sözünü tutan OnePlus, 7 Pro 5G için cihazı Android 10 sürümüne yükselten OxygenOS 10.0.4‘ü yayınladı.
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OnePlus 7 Pro 5G güncellemesi, telefona hangi özellikleri ekledi?
Güncelleme, yeni kullanıcı arayüzü ve gizlilik için gelişmiş konum izinleriyle birlikte her zamanki Android 10 özelliklerini getiriyor. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki güncelleme günlüğüne bakabilirsiniz.
Sistem
- Android 10‘a yükseltildi.
- Yepyeni UI tasarımı
- Gizlilik için konum izinleri
- Hızlı ayarlarda görüntülenecek simge şekillerini seçmenizi sağlayacak özelleştirme özelliği
Tam ekran hareketleri
- Geri dönmek için ekranın sol veya sağ tarafından içe doğru hızlıca kaydırma hareketi eklendi.
- Son uygulamalar için sola veya sağa geçişe izin veren bir alt gezinti çubuğu eklendi.
Game Space
- Yeni Game Space özelliği artık daha kolay erişim ve daha iyi oyun deneyimi için tüm favori oyunlarınızı tek bir yerde birleştiriyor.
Bilgilendirme
- Ortam ekranı için belirli zamanlara, konumlara ve olaylara dayalı akıllı bilgilendirme (Ayarlar – Ekran – Ortam Ekranı – İçeriksel Bilgi)
İleti
- İleti için anahtar kelimelerle spamı engellemek artık mümkün (Mesajlar – Spam – Ayarlar – Engelleme Ayarları)
OnePlus güncellemeyi aşamalı bir şekilde gerçekleştirecek. Yani başlangıçta yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı alacak ve hiçbir hata bulunmazsa birkaç gün içerisinde daha geniş bir kitleye yayılacak.
Akıllı Telefonlar
OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı
OPPO, Lamborghini ile işbirliği yaparak Find X2 Pro ile aynı donanıma sahip olan Find X2 Pro Lamborghini Edition modelini tanıttı.
Oppo, yeni üst segment cihazları olan Find X2 ve Find X2 Pro modellerini, Çin’de yapılan lansman ile tanıtmıştı. Find X2 Pro, sahip olduğu tasarım ve özellikler ile 2020’nin en iyi Android telefonları arasında olmaya aday.
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Şirket, geçtiğimiz seneki model de yaptığı gibi yine Lamborghini ile işbirliği yaparak Find X2 Pro için özel seri çıkarmayı hedefliyor.
Find X2 Pro Lamborghini Edition modelinin özel arka paneli, Lamborghini’nin Aventador SVJ Roadster modelinden ilhamla alınarak hazırlandı. Sadece siyah renk seçeneği bulunan özel cihazın, üç boyutlu ve çıkıntılı bir tasarıma sahip olduğu görüyoruz. Aynı zamanda ısı emici bir sistemin de bulunduğu cihaz, dokusu itibari ile Lamborghini’nin iç mekan dokusunu fazlasıyla anımsatıyor.
Cihaza özel hazırlanmış kutunun içinde bir kulaklık, bir koruyucu kılıf, bir araç şarj cihazı, USB kablosu ve şarj adaptörü mevcut durumda. Ayrıca tüm aksesuarların üzerinde Lamborghini logosu bulunuyor.
Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition için, tahmin edilebileceği üzere, oldukça yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor. Paylaşılan bilgiye göre telefonun 1900 dolardan satışa sunulmayı bekliyor.
Oppo Find X2 Pro’nun teknik özellikleri:
- Snapdragon 865 5G
- 12GB RAM
- 512GB UFS 3.0 dahili depolama alanı
- 6.7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip 3168×1440 piksel AMOLED ekran
- 48 MP ana kamera
- 48MP ultra geniş açılı lens
- 13MP telefoto lens
- 32MP ön kamera
- 4260 mAh kapasitesinde SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğine sahip batarya
- USB C Bağlantı noktası
- Android 10 tabanlı ColorOS 7.1