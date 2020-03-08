Samsung Galaxy A31 lansmanı yaklaşıyor!

Samsung Galaxy A31 kısa bir süre önce bir lansmanla piyasaya sürüleceğini ima eden Bluetooth sertifikası aldı. Şimdi ise destek sayfası Samsung‘un resmi Rus sitesinde yayınlandı ve akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Samsung Galaxy A31 ile ilgili başka hangi bulgular var?

Destek sayfası Galaxy A31 hakkında tam olarak bir şey açıklamıyor denebilir. Ancak Geekbench sayesinde Android 10’a önyükleme yapacağını ve 4 GB RAM‘e sahip olacağını biliyoruz. Muhtemelen henüz onaylanmamış başka hafıza seçenekleri de olacaktır. Tahminlere göre diğer hafıza seçenekleri 6 GB ve 3 GB seçenekleri ile gelebilir.

Cihazla ilgili hangi tahminler mevcut?

Geekbench ayrıca Galaxy A31‘in Helio P65 yonga seti ile yani başlık olarak bakarsak MediaTek’in MT6768V/CA‘sı ile geleceğini açıkladı. Bu tarz ana detayların ortaya çıkması Galaxy A31‘in yakınlarda olduğunu gösteriyor. Galaxy A31‘in 5000 mAh‘lik bir bataryaya sahip olduğu ve 64 GB temel depolama alanı ile geleceği hakkında önemli söylentiler mevcut. Ayrıca bazı kaynaklara göre de telefonun arka tarafında 5 MP‘lik bir makro kamerası ve 48 MP değerinde ana kamera bulunduğu söyleniyor. Tabii ki bunlar sadece söylentiden ibaret, kesin açıklama telefonun lansmanı ile birlikte ortaya çıkacak.

Samsung Galaxy A31 ile ilgili çok daha fazla detaya yakın zamanda ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.