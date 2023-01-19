Galaxy A24 LTE ünlü kıyaslama testinde ortaya çıktı. Ayrıca, RAM miktarı, işletim sistemi seçimi ve işlemci ile ilgili birkaç ayrıntı gibi birkaç özelliği ortaya koyuyor. Görünüşe göre Galaxy A24 LTE bir MediaTek yonga setine sahip olabilir. Galaxy A24 için son Geekbench girişi, sekiz çekirdekli bir ARMv8 CPU’dan bahsediyor. Altı çekirdek 2.0 GHz hızında ve iki çekirdek 2.20 GHz frekansında çalışıyor.

Geekbench, Galaxy A24 LTE’nin hangi işlemciye sahip olduğunu belirleyebilecek başka bir şeyden bahsetmiyor. Ancak web sayfasının kodu bir Mali-G57 MC2 grafik yongasını bizlere gösteriyor.

Bu veriler göz önüne alındığında, Galaxy A24’ün daha önce söylentilere konu olan Exynos 7904 SoC tarafından desteklenmediğini belirleyebiliriz. Aslında, bu bilgiler yaklaşmakta olan Galaxy A24 LTE’nin büyük olasılıkla MediaTek Helio G99 yonga setine sahip olduğunu gösteriyor.

İçindekiler Galaxy A24 LTE özellikleri

Galaxy A24 LTE özellikleri

Geekbench girişi ayrıca Galaxy A24’ün Android 13 çalıştırdığını ve 4GB RAM’e sahip olduğunu doğruluyor. Yakın tarihli bir başka rapora göre, Galaxy A24 ayrıca 25W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil ile güçlendirilmeli ve 13MP selfie kamerasına sahip olabilir.

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Arka panelde 5MP ultra geniş atıcı ve muhtemelen 2MP makro sensörün yanında 50MP birincil kamera yer almalıdır. Bu da neyse ki Galaxy A24’ün önceki modele göre bir düşüş olmayacağı anlamına geliyor.

Galaxy A24 kısa bir süre önce Hindistan’daki bir düzenleyici kurumda görülmüştü. Bu da piyasaya sürülmesinin çok uzak olmayabileceğini gösteriyor. Galaxy A24’ün Avrupa’da ve diğer pazarlarda yakında piyasaya sürülüp sürülmeyeceğini ve Samsung’un önümüzdeki ay Galaxy S23 amiral gemisi serisini piyasaya sürmesinden önce mi yoksa sonra mı raflara çıkacağını zaman gösterecek.