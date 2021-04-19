Samsung Galaxy A22 modelinin tasarım detayları ortaya çıktı!

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Samsung Galaxy A22 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy A21s‘in devamı niteliğinde piyasaya çıkacak akıllı telefonun tasarım detayları belli oldu. Bir aksesuar üreticisi akıllı telefon için tasarlanmış kılıflar ve kırılmaz cam modellerini ortaya çıktı. Çok büyük bir yeniliğe sahip olması beklenmeyen akıllı telefon, belli açılardan Galaxy M62 modeline benzemekte. Tek fark Galaxy A22 modelinin biraz daha eski nesle kaçan ekran tasarımı.

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Samsung Galaxy A22 modelinin olası tasarımı belli oldu!

Samsung akıllı telefon piyasasına dur durak bilmeden ürün çıkarmaya devam ediyor. Şu ana kadar istisnasız bütün seviyelerde rekabetçi olan akıllı telefon üreticisi, mevcut serilerine de yeni model eklemeleri yapıyor. Uygun fiyatlı Galaxy A serisine yeni bir üye kazandırmak isteyen firma, daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Güney Kore devi Galaxy A22 modeli için geri sayıma geçti. Geliştirmelere başlayan firma, cihazı Galaxy A21s modelinin devamı niteliğinde görüyor. Orta giriş seviyeye konumlandırılan Galaxy A21s, toplamda 19.4 milyonluk birim satış rakamlarına ulaşmıştı. Böylelikle akıllı telefon 2020‘nin en popüler beş telefonu arasına girmeyi başarmıştı. Hal böyle olunca firma da yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor. Bu yıl içerisinde piyasaya çıkacak akıllı telefonun tasarım detaylarına ait de bazı bilgiler ortaya çıktı. Bir internet sitesinde akıllı telefon için üretilmesi planlanan kılıf ve koruyucu cam modelleri dikkat çekti.

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Orta giriş seviyede kullanıcılarını karşılayacak Samsung Galaxy A22, büyük yeniliklere sahip olmayacak. Hatta akıllı telefon kimilerine göre oldukça eski nesil bir anlayış ile piyasaya çıkacak. Ortaya çıkan görsellere göre akıllı telefon, damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak. Çinli aksesuar üretici Damo, akıllı telefon için kırılmaz cam üretimine çoktan başladı. Firmanın yayınladığı görseller akıllı telefonun ekran tasarımı konusunda net bilgiler sunuyor. Ancak bu bilgilerin tam olarak kesin olduğunu söylemek güç. Öte yandan aksesuar üreticisi, Damo akıllı telefon için kılıf da üretmeye başlıyor gibi gözüküyor. Firma cihaz için planlanan olası şeffaf kılıfların da görsellerini paylaştı. Paylaşılan görseller sayesinde de cihazın olası tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon arka tarafta kare içine alınmış dörtlü kamera sistemi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz, damla çentikli ekran tasarımının yanı sıra biraz kalın çerçeveli olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte akıllı telefonun parmak iyi okuyucusu da cihazın yan tarafına yerleşmiş. Böylelikle arka tarafta da bir nevi bütünlük sağlanmış.

Samsung Galaxy A22 en ucuz 5G özellikli telefon mu oluyor?

Tasarım detayları aksesuar üreticileri tarafından bir nevi sızdırılan akıllı telefonun, kamera özellikleri de belli oldu. The Elec isimli internet sitesi, akıllı telefonun kamera kurulumlarını paylaştı. Arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak akıllı telefon, ön tarafta da bir adet kameraya sahip olacak. Akıllı telefon arka tarafta 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açı ve iki adet 2 MP‘lik kameradan oluşan kurulum ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın ön tarafındaki kamera ise 13 MP olacak. Firmanın düşündüğü kamera sistemi aynı şekilde Galaxy A21s modelinde de yer alıyor. Firma görünüşe göre tutan formülü pek de bozma niyetinde değil. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon için paylaşılan kılıf görsellerinde LED flaşın yer almaması da kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefonun iki versiyon ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Firma akıllı telefonu hem 4G hem de 5G özellikli olarak piyasaya çıkarmak istiyor. İşlemci kısmında soru işaretleri giderilmeyen cihazın, 5G özellikli versiyonda piyasadaki en ucuz alternatif olacağı iddia ediliyor. Hal böyle olunca da işin 5G kısmında akıllara ilk olarak Snapdragon 480 geliyor. Ancak şu an işlemci konusu dedikodulardan ibaret. Firma Galaxy A32 modeliyle 5G özelliğini ilk kez 370 doların altına getirmeyi başarmıştı. Samsung Galaxy A22 modelinin de 270 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak yine fiyat konusunda da kesinleşen her hangi bir detay yok ne yazık ki. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi de henüz belli olmadı. Bakalım Güney Kore devi yeni akıllı telefonu ile 2021‘in en popüler modelleri arasına girmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.