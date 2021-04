Days Gone geliştiricisi: “Oyunları indirimli almayın, tam fiyat ödeyin”

reklam

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 236,00 TL olan Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz yaptı.

Deponia: The Complete Journey

Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen Deponia: The Complete Journey, macera, komedi ve bulmaca unsurlarını bir araya getiren eğlenceli bir oyun. Rufus, Deponia’dan kaçma denemelerinden birinde Goal ile tanışır. Elysiumlu güzel kıza delicesine aşık olan Rufus, yanlışlıkla onu konforlu yıldız gemisindeki koltuğundan eder ve terk edilmiş çöp gezegene düşmesine yol açar.

Bu kaza yeni ve dâhiyane bir planın fitilini ateşler: Rufus’un Goal’u uçan şehir Elysium’a geri götürmesi gerekmektedir ve Rufus bunu yaparken Goal’un Rufus’a hık demiş burnundan düşmüş kadar benzeyen pespaye nişanlısı Cletus’u taklit edebilir.

Deponia: The Complete Journey oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8

İşlemci: 2.5 GHz Single Core İşlemci veya 2 GHz Dual Core İşlemci

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 2.0 uyumlu 256 MB RAM

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Ken Follett’s The Pillars of the Earth

Bu haftanın bir diğer ücretsiz oyunu ise The Pillars of the Earth. Ken Follett’in ‘Bir Katedralin Öyküsü’ romanından uyarlanan The Pillars of the Earth, 12. yüzyılda geçen ve hayali bir kasabaya kurulan bir katedralin etrafında dönen olayları ele alıyor. Eğer gerçekçi ve tarihi kurguları seviyorsanız, 22 Nisan tarihine kadar tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak olan The Pillars of the Earth’e şans verebilirsiniz.

Ken Follett’s The Pillars of the Earth oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10, 32/64-bit

İşlemci: Quad Core CPU

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD R7 200 series, GeForce GTX 500 series

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 13500 MB kullanılabilir alan

The First Tree

İki paralel hikayeyi merkezine alan üçüncü şahıs keşif oyunu olan The First Tree, Alaska’da, kayıp ailesini bulmaya çalışan bir tilkinin ve ona yabancı babasına yeniden bağlanan bir oğlun hikayesini konu alıyor.

Oğlun hikâyesi tilkinin The First Tree’ye doğru uzanan yolculuğu ile bütünleşirken, oyuncular yolculuk boyunca oğlun hayatından nesneleri ve hikâyeleri açığa çıkaracaklar.

The First Tree oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows XP SP2+

İşlemci: 2.4GHz CPU Dual Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X with 1GB Memory

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Epic Games üyesi olmak şart

Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını henüz indirmediyseniz 22.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.