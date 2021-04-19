Oyun
Days Gone geliştiricisi: “Oyunları indirimli almayın, tam fiyat ödeyin”
Days Gone, çıkışının üstünden iki seneye yaklaşık bir zaman geçmesine rağmen son günlerde sürekli gündeme geliyor. İlk olarak, oyun, bu ayın PlayStation Plus oyunu olarak verilmesiyle konuşulmuştu. Sonrasında ise önümüzdeki ay içinde PC’ye geleceğini öğrenmiş ve Steam’deki resmi sayfasını görmüştük. Ancak oyun hakkındaki bu seferki haberimiz pek de olumlu değil. Zira, oyunun arkasındaki ekibin üyelerinden biri deyim yerindeyse oyuncuları sinir edecek cinsten açıklamalarda bulundu. İşte oyuncuları adeta cimri olmakla suçlayan Days Gone geliştiricisinin o yorumları…
Days Gone geliştiricisi: “Oyunu indirimden almak marifet değil, destek olmak istiyorsanız tam fiyat ödersiniz”
Aslında, Days Gone geliştiricisinin bu skandal yorumları nedensiz değil. Bu tepki çekecek açıklamaların nedeni oyun hakkında geçtiğimiz günlerde duyduğumuz bir başka kötü haberle ilgili. Öyle ki, birden fazla kaynağa göre Sony, oyunun ikincisini yapmayacak. Bunun nedeni ise tahmin edebileceğiniz üzere oyunun istenilen finansal başarıya ulaşamaması. Bu durum, görünüşe göre, Days Gone kreatif direktörü John Garvin’i bir hayli kızdırdı.
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John Garvin’in sansasyonel açıklamaları konuk olduğu bir YouTube röportajında geldi. Konuşmasına söyleyeceklerinin tepki çekeceğini bildiğini ifade ederek başlayan Garvin, “Bir oyunu seviyorsanız, tam fiyatı neyse ödeyip satın alın.” dedi. Bunun üzerine çarpıcı açıklamalarına tüm süratiyle devam eden geliştirici, “Birçok insan oyunları indirimden ne kadar ucuza aldığıyla övünüyor. Ne yazık ki bunu çok fazla kişiden duyuyorum. Bu bir marifet değil. Oyunu seviyorsan fiyatını ödersin, bu kadar basit!” şeklinde konuştu. John Garvin’e göre oyun dünyasının en büyük sorunlarından biri bu. Hatta, Days Gone kreatif direktörü yapımların devam oyunlarının, kullanıcıların cimriliğinden dolayı çıkmadığı fikrinde. Garvin, bu konudaki kızgınlığını ise “Oyun çıktığında satın alıp destek olmuyorsan, ikincisi neden çıkmıyor diye şikayet etmeye hakkın yok! Bakın God Of War’a. Çıktığından bilmem kaç milyon adet sattı. Days Gone bu rakamlara ulaşamadı ve sonuç ortada.” şeklinde ifade etti.
Garvin’in bu dolu dizgin açıklamalarının sonrasında ise konuşma sırası röportajı yapan David Jaffe’deydi. Jaffe, Garvin’e oyuncuların savunmasına koştu ve Garvin’e sert bir şekilde karşı çıktı. Oyun YouTuber’ı konu hakkındaki düşüncelerini “İnsanlar oyunu oynamadan sevip sevmediklerini nasıl bilecek? Açıkcası, düşüncelerin pek de mantıklı değil.” şeklinde ifade etti. Bunun üzerine, Garvin, Jaffe’nin bakış açısını anladığını ve saygı duyduğunu ifade. Buna rağmen, Garvin, yine de oyuncuların tam fiyat ödemeleri gerektiğini ısrarla savunmaya devam etti.
John Garvin Sony’ye de kızgın
Aslında, Days Gone kreatif direktörünün öfkesi sadece oyunculara değildi. Zira, Garvin, deyim yerindeyse Sony’ye de verdi veriştirdi. Garvin’in bu konudaki ilk şikayeti oyunun PS Plus’a gelmesi ile ilgiliydi. Days Gone geliştiricisi konu hakkındaki düşüncelerini “PS Plus mesele değil. Muhtemelen etkileşim artmıştır. Ancak bu etkileşim benim işime yaramıyor. Her ne kadar etkileşim yararlı olsa da oyun sattırmıyor. Dolayısıyla, oyunun devamının gelmesi yönünden hiçbir yararı yok.” şeklinde ifade etti.
John Garvin’in Sony’yi eleştirdiği diğer bir konu ise şirketin iş yapma şekliyle ilgiliydi. Zira, ünlü geliştirici “Sony yanlış metriklere bakıyor. Bir oyunun başarısını Sony’nin yaptığı gibi Metacritic skoruyla ölçmemelisin” dedi. Garvin’e göre, bir oyun başarısının en önemli işareti ulaştığı kitlenin büyüklüğü. Buna ek olarak, Days Gone geliştiricisi, başarıyı getirecek diğer bir etkenin oyunun kalitesi olduğuna inanıyor. Garvin’e göre Sony bu metrikleri baz almalı.
Days Gone sistem gereksinimleri
Days Gone minimum sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core [email protected] or AMD FX [email protected]
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) or AMD Radeon R9 290 (4 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Her ne kadar gereklilik olmasa da, SSD önerilmekte.
Days Gone önerilen sistem gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bits
- İşlemci: Intel Core [email protected] or Ryzen 5 [email protected]
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) or AMD Radeon RX 580 (8 GB)
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: Her ne kadar gereklilik olmasa da, SSD önerilmekte
Ayrıca, oyunun arayüz ve altyazı olarak Türkçe dil desteği sunacağını da söyleyelim. Son olarak, oyunun Steam üzerinde ön siparişte olduğunu ve 18 Mayıs tarihinden satışa sunulacağını da belirtmekte fayda var.
Kaynak: GameRant, GamesRadar+
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Dizi/Film/Kitap
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti!
Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma Yüzüklerin Efendisi evrenin de geçen büyük bir çok oyunculu oyun ile hayranlarını karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre planlar suya düştü. Bloomberg‘de ortaya çıkan habere göre firma, uzun yıllardır planladığı oyunu çıkarmaktan vazgeçti. Tencent ile anlaşamayan firma, oyuna devam etmeme kararı aldı. Böylelikle Amazon‘un oyun dünyasındaki kötü şansı da bir nevi devam etmiş oldu.
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Amazon Yüzüklerin Efendisi oyunundan vazgeçti!
Film dünyası ile video oyunları uzun bir süredir oldukça içli dışlı. Birbirlerinden içerikler alarak eser çıkartan bu iki sektör, hayranlarını karşısına bir süre daha yeni yapımlar çıkaracak gibi gözüküyor. Her ne kadar oyun dünyasında film dünyasından gelen içerik sayısı artsa da bazen işler yolunda gitmiyor. Uzun süredir oyun dünyasında yer edinmek isteyen Amazon, bir türlü hedeflerine ulaşamadı. Firma birçok farklı içerik ile oyun dünyasının içine girmeye çalışıyordu. Twitch ile oyun yayıncılığı konusunda çığır açan firma, en sonda Luna servisi ile, buluttan oyun oynatan platformlar arasında yer aldı. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen firma oyun dünyasının gerek şartı olan video oyunlarından da vazgeçmiş değil. Bugüne kadar dört adet oyun çıkaran firma, bir türlü istenileni veremedi. Kötü şansını kırmak için büyük bir işin altına imza atmaya hazırlanan firma, Yüzüklerin Efendisi oyunu ile oyuncuları karşılamak istiyordu. Ancak görünüşe göre firma bu konuda da eli boş dönecek.
Bloomberg’de yer alan habere göre, Amazon Yüzüklerin Efendisi oyununu iptal etti. Firma bilindiği üzere oyunu, Leyou Technologies firması ile geliştiriyordu. Ancak LeyouTechnologies’in Tencent tarafından satın alınması işleri aksattı. Konuyla alakalı Tencent ile görüşen Amazon, istediği sonucu alamadı ve merakla beklenen oyun iptal oldu. Bloomberg‘e konuşan Amazon yetkilisi, görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle, projeyi devam ettiremezdik dedi. Ayrıca ismi açıklanmayan yetkili, Tencent‘in Leyou Technologies ile yapılan anlaşma şartlarına uymak istememesinin sorun oluşturduğunu açıkladı. Tabi ki konuşulan şartlar açıklanmazken, iki firmanın anlaşamaması Yüzüklerin Efendisi hayranlarını üzdü. Zira son dönemlerde film serisi ile alakalı büyük bütçeli oyun piyasaya çıkmadı. Projenin iptalinin ardından Amazon, Yüzüklerin Efendisi oyununu geliştiren ekibi de farklı projelere yönlendirdi.
Amazon oyun dünyasında bir türlü tutunamıyor!
Amazon‘un geliştirmeyi planladığı Yüzüklerin Efendisi oyunu çok oyunculu olacaktı. MMO kategorisinde yer alması planlanan oyun, iptal olmasının ardından, hayranları üzdü. Beklentinin yüksek olduğu oyunun birden iptal olması da oyun dünyası genelinde şaşkınlıkla karşılandı. Bununla birlikte Amazon’un da oyun dünyasında işleri yolunda gitmiyor. Firma özellikle çok oyunculu oyunlarda bir türlü bekleneni veremiyor. 2018 yılında Breakaway oyunu ile oyuncuları karşılamak isteyen firma, ne yazık ki bu oyunu da iptal etmek zorunda kalmıştı. Ardından Crucible isimli oyunu geliştiren firma, oyunu çıkartmayı başarsa da, daha sonradan aldığı negatif yorumlar nedeniyle oyunu olduğu gibi bıraktı. An itibariyle New World isimli bir diğer çok oyunculu yapımı geliştiren Amazon, bu oyunu da erteleme kararı aldı. 2014 yılında kurulan Amazon Games Studio, bu zamana kadar hala büyük bir oyun geliştirebilmiş değil. Firma büyük yatırımlara rağmen çıkardığı bir oyunu da iptal etti. Şimdi gözler yakında çıkması planlanan New World isimli oyunda. Firma önümüzdeki süreçte oyun dünyasına düzgün bir şekilde girmeyi hedefliyor. Bakalım bu yönde atılan adımlar olumlu sonuç verecek mi merakla takip ediyor olacağız.
Oyun dünyasında başarılı olamayan Amazon, Yüzüklerin Efendisi film serisi için başka içerikler geliştirmeye devam ediyor. Firma aynı evrende geçecek dizi için çalışmalarını sürdürüyor. Oldukça büyük beklentileri olan yapım, tarihin en pahalı dizisi olacak. Amazon, dizi için şu ana kadar 465 milyon dolar harcadı. Tabi bu harcamanın içerisinde 250 milyona alınan Yüzüklerin Efendisi film hakları da yer alıyor. Daha önceki rekor ise 100 milyon dolar ile Game of Thrones‘a aitti. OrtaDünya’da geçecek olan dizi bu yıl içerisinde izleyicisinin karşısına çıkacak. Ayrıca Amazon Prime üyeleri diziyi ilk günden itibaren sorunsuzca izleyecekler. Bakalım merakla beklenen dizi beklentilerin üzerine çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Oyun
Cyberpunk 2077 yapımcısı yılı rekor kazançla kapattı!
Cyberpunk 2077 çıktığı günden bu yana gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Oyunu oynanmaz kılan buglardan geliştirme sürecinde yaşanan skandallara, PlayStation Store’dan kaldırılmasından kaynak kodlarının sızdırılmasına birçok sansasyonel olay yaşayan oyun; yine gündemimizde. Ancak bu seferki haberler pek de olumsuz değil. Zira, geçtiğimiz günlerde finansal raporlarını paylaşan geliştirici CD Projekt Red birçok kişiyi şaşırttı. Yapımcı, oyunun yaşadığı sıkıntılara rağmen rekor derecede pozitif bir finansal tablo paylaştı. İşte “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” sözünü kanıtlar nitelikteki durumun ayrıntıları ve CD Projekt Red’in 2020 rakamları…
Cyberpunk 2077 geliştiricisi kazancını dörde katladı
Aslında, oyunla ilgili her şey beklendiği gibi gitseydi, birazdan açıklayacağımız rakamlar pek de sürpriz olmazdı. Hatta, yıllardır bu kadar heyecanla beklenen bir oyun için çok da yüksek olmayan bir kazanç şeklinde de yorumlanabilirdi. Fakat, bildiğiniz üzere, Cyberpunk 2077 ile ilgili neredeyse hiçbir şey yolunda gitmedi. Başka bir deyişle, oyunun çıktığı günden bu yana başı beladan kurtulmadı desek herhalde abartmış olmayız.
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Cyberpunk 2077 oyunun geliştiricisi CD Projekt Red’in paylaştığı 2020 finansal raporuna göre, şirket 2020 yılı için 526 Milyon ABD Doları (2,139 Milyar PLN) ciro elde etti. Buna ek olarak, yine aynı yıl için şirketin net karı ise 303 Milyon ABD Doları ( 1,154 Milyar PLN) oldu. Firma raporunda, bu rakamların henüz tam olarak resmi olmadığını ve 22 Nisan’daki bağımsız denetleme sonrası resmiyete döküleceğini de sözlerine ekledi. Bu rakamlar Cyberpunk 2077’nin etkisini gözler önüne seren cinsten. Zira, oyunun çıktığı yıl olan 2020’nin kazancı ve net karı 2019 dört katından bile fazla. Şirket, 2019 yılında 521 Milyon PLN ciro ve 175 Milyon net kar açıklamıştı. Görünen o ki, birçok olumsuzluğa rağmen 13 Milyon adet çıkış günü satış rekoru kıran Cyberpunk 2077, CD Projekt Red’in cebini doldurmayı başarmış.
The Witcher 3’ü de solladı
CD Projekt Red’in tek hit oyunu Cyberpunk 2077 değil. Popüler The Witcher serisinin arkasında da Polonyalı şirketin imzası var. Hatırlayacağınız üzere, The Witcher serisinin en popüler oyunu olan The Witcher 3, 2015 yılında çıkmıştı. Hatta, oyun satış tarafında rekor üstüne rekor kırmış ve piyasadaki birçok ödülü silip süpürmüştü. Ancak görünen o ki, The Witcher 3’ün yadsınamaz başarısı bile sorunlu Cyberpunk 2077’ye yaklaşamıyor. En azından finansal yönden. Zira, CD Projekt Red, The Witcher’ın çıktığı yıl 2015’te 210 Milyon ABD Doları ciro ve 90 Milyon ABD Doları kar açıklamıştı. Cyberpunk 2077 yılı 2020 rakamları isse yukarda açıkladığımız gibi. Özetle, Cyberpunk 2077 yapımcı şirkete The Witcher 3’e kıyasla üç katı daha fazla kar ettirdi. Yaşadığı birçok soruna rağmen gerçekten de etkileyici…
İşte Cyberpunk 2077’nin makus talihi
Bu finansal başarıya rağmen, aslında Cyberpunk 2077 bildiğiniz üzere başı beladan kurtulmayan bir oyun. Gelin, oyunun çıkışından bugüne yaşadığı sorunları hatırlayalım. Herhalde bu konuya başlamak için en uygun nokta oyunun çıkışının yaşadığı ertelemeler. Zira, ilk olarak 2020 Nisan’ının 16’sında çıkması beklenen oyun, ilk aşamada 17 Eylül’e ertelenmişti. Tabi, oyun bu tarihte de çıkmadı. 17 Eylül’den 19 Kasım’a ertelenen oyun, nihayet 10 Aralık’ta oyun severlerle buluştu. Hatırlayacağınız üzere, bu ertelemeler oyunun yaşadığı tek sıkıntılar değil. Hatta belki de en önemsiz olanları. Aslında, oyun çıkışının ilk aşamasında olumlu eleştiriler almıştı. Ancak, bu değerlendirmeler oyunun PC versiyonunu oynayanların yorumlarıydı. Oyunun PlayStation ve Xbox versiyonları ise deyim yerindeyse tam bir felaketti. Konsol versiyonlarındaki sonu gelmeyen buglar oyunu oynanmaz hale getirmişti. Hatta bunun üzerine, Sony, 17 Aralık tarihinde oyunu PS Store’dan kaldırdı ve kullanıcılara para iadesi sözü verdi. 100 günden fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen oyun Playstation’a dönmüş değil…
Oyunun yaşadığı tek sıkıntı buglar değildi. Öyle ki, Cyberpunk 2077’nin geliştirme süreci de bir o kadar skandal doluydu. Örneğin, oyun söylenildiği tarihten tam dört sene sonra geliştirilmeye başlanmış. Buna ek olarak geliştirme süreci ilgili yaşanan diğer bir sıkıntı ise, şirketin oyunu geliştiren yazılımcılarını aşırı çalıştırmasıydı. Anonim olarak açıklamada bulunan şirket çalışanları, geliştirme sürecinde mental olarak çok yorulduklarını söylemişti. CD Projekt Red tarafında yaşanan diğer bir sıkıntı ise oyunun kaynak kodlarının çalınıp internetin yasadışı mecralarında satılması oldu. Cyberpunk 2077 tarafında gelen son kötü haber de oyunun uzun süredir beklenen bir moduyla alakalı. Zira, son gelen haberlere göre çoklu oyuncu (multiplayer) modu iptal oldu. Bakalım, önümüzdeki günler bize Cyberpunk 2077 severleri mutlu edecek haberler gösterecek mi…
Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri
-Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya 10
- İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
-Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super or Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 70 GB kullanılabilir alan
Kaynak: GameSpot, GamesRadar+
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Genel
Epic Games, üç oyunu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 236,00 TL olan Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını ücretsiz yaptı.
Deponia: The Complete Journey
Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen Deponia: The Complete Journey, macera, komedi ve bulmaca unsurlarını bir araya getiren eğlenceli bir oyun. Rufus, Deponia’dan kaçma denemelerinden birinde Goal ile tanışır. Elysiumlu güzel kıza delicesine aşık olan Rufus, yanlışlıkla onu konforlu yıldız gemisindeki koltuğundan eder ve terk edilmiş çöp gezegene düşmesine yol açar.
Bu kaza yeni ve dâhiyane bir planın fitilini ateşler: Rufus’un Goal’u uçan şehir Elysium’a geri götürmesi gerekmektedir ve Rufus bunu yaparken Goal’un Rufus’a hık demiş burnundan düşmüş kadar benzeyen pespaye nişanlısı Cletus’u taklit edebilir.
Deponia: The Complete Journey oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8
- İşlemci: 2.5 GHz Single Core İşlemci veya 2 GHz Dual Core İşlemci
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 2.0 uyumlu 256 MB RAM
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
Ken Follett’s The Pillars of the Earth
Bu haftanın bir diğer ücretsiz oyunu ise The Pillars of the Earth. Ken Follett’in ‘Bir Katedralin Öyküsü’ romanından uyarlanan The Pillars of the Earth, 12. yüzyılda geçen ve hayali bir kasabaya kurulan bir katedralin etrafında dönen olayları ele alıyor. Eğer gerçekçi ve tarihi kurguları seviyorsanız, 22 Nisan tarihine kadar tamamen ücretsiz olarak dağıtılacak olan The Pillars of the Earth’e şans verebilirsiniz.
Ken Follett’s The Pillars of the Earth oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Win 7, 8, 10, 32/64-bit
- İşlemci: Quad Core CPU
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD R7 200 series, GeForce GTX 500 series
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 13500 MB kullanılabilir alan
The First Tree
İki paralel hikayeyi merkezine alan üçüncü şahıs keşif oyunu olan The First Tree, Alaska’da, kayıp ailesini bulmaya çalışan bir tilkinin ve ona yabancı babasına yeniden bağlanan bir oğlun hikayesini konu alıyor.
Oğlun hikâyesi tilkinin The First Tree’ye doğru uzanan yolculuğu ile bütünleşirken, oyuncular yolculuk boyunca oğlun hayatından nesneleri ve hikâyeleri açığa çıkaracaklar.
The First Tree oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP SP2+
- İşlemci: 2.4GHz CPU Dual Core
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: Geforce GTX 750 / Radeon R7 260X with 1GB Memory
- Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
Epic Games üyesi olmak şart
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth ve The First Tree oyunlarını henüz indirmediyseniz 22.04.2021 saat 18:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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