Samsung Galaxy A21s, Geekbench testinde göründü!

Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy A21 modelinin Geekbench testinde ortaya çıkmasının ardından Samsung Galaxy A21s olması muhtemel model de aynı testte göründü.

SM-A217F model numarası ile veritabanında bulunan cihaz Samsung’un Exynos 850 çipsetine sahip. Test veritabanında yer alan cihazın Android 10 işletim sistemi ile çalıştığı görülüyor. Bunlara ek olarak cihazda 3 GB RAM bulunuyor. Muhtemelen cihazın farklı RAM seçenekleri de olacaktır.

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Geekbench testinde cihaza ait başka bir özellik yer almıyor. Fakat SamMobile tarafından yapılan habere göre cihazın 32 ve 64 GB depolama kapasiteli versiyonları olacak. Ayrıca cihazın siyah, mavi, beyaz ve kırmızı olmak üzere 4 renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Habere göre Galaxy A21s modelinde 2 megapiksel çözünürlüklü bir makro lense sahip bir dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Cihazda bulunan diğer lenslerin özellikleri henüz ortaya çıkmış değil. Diğer bir yandan Samsung’un M serisi ile başlattığı uygun fiyatlı modellerde büyük batarya bulunması trendi bu cihaz da devam edecek gibi görünüyor. Söz konusu modelin 5.000 mAh kapasiteli bir pilden güç alması da beklentiler arasında.

Samsung Galaxy A21s modelinin tanıtım tarihi henüz bilinmiyor. Haberimizde yer alan özelliklerin sızıntılara dayandığını ve kesin özellikler için resmi tanıtımı beklememiz gerektiğini belirtelim.

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