Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21s, Geekbench testinde göründü!
Geçtiğimiz ay Samsung Galaxy A21 modelinin Geekbench testinde ortaya çıkmasının ardından Samsung Galaxy A21s olması muhtemel model de aynı testte göründü.
SM-A217F model numarası ile veritabanında bulunan cihaz Samsung’un Exynos 850 çipsetine sahip. Test veritabanında yer alan cihazın Android 10 işletim sistemi ile çalıştığı görülüyor. Bunlara ek olarak cihazda 3 GB RAM bulunuyor. Muhtemelen cihazın farklı RAM seçenekleri de olacaktır.
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Geekbench testinde cihaza ait başka bir özellik yer almıyor. Fakat SamMobile tarafından yapılan habere göre cihazın 32 ve 64 GB depolama kapasiteli versiyonları olacak. Ayrıca cihazın siyah, mavi, beyaz ve kırmızı olmak üzere 4 renk seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Habere göre Galaxy A21s modelinde 2 megapiksel çözünürlüklü bir makro lense sahip bir dörtlü kamera kurulumu yer alacak. Cihazda bulunan diğer lenslerin özellikleri henüz ortaya çıkmış değil. Diğer bir yandan Samsung’un M serisi ile başlattığı uygun fiyatlı modellerde büyük batarya bulunması trendi bu cihaz da devam edecek gibi görünüyor. Söz konusu modelin 5.000 mAh kapasiteli bir pilden güç alması da beklentiler arasında.
Samsung Galaxy A21s modelinin tanıtım tarihi henüz bilinmiyor. Haberimizde yer alan özelliklerin sızıntılara dayandığını ve kesin özellikler için resmi tanıtımı beklememiz gerektiğini belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Y50 modelinin detayları ortaya çıktı!
Vivo tarafından global pazarda satışa sunmaya hazırlanan Vivo Y50 modelinin detayları resmen ortaya çıktı.
Şirketin son günlerde fazlasıyla konuşulan orta segment akıllı telefonu ismi sonunda belli oldu. Vivo Y50 modeli, Google Play Console üzerinde gözüktü. Böylece yeni modelin birçok özelliği de gün yüzüne çıkmış oldu.
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Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 665 yonga setine sahip olacak telefon, FHD+ 1080×2340 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekrana sahip olacak. Android 10 işletim sistemi tabanlı FunTouch OS ile gelecek olan Vivo Y50 modelinin arkada üçlü kamera dizilimi ile gelmesi bekleniyor.
Vivo’nun 6,4 inç boyutundaki yeni akıllı telefonu, öncelikle Hindistan, Endonezya ve Malezya pazarında satışa sunulacağı ve kısa süre içinde de global pazarda satılacağı tahmin ediliyor. Söz konusu akıllı telefonun ne zaman ve ne kadarlık fiyat etiketi ile çıkağı ise henüz bilinmiyor.
Vivo Y50 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,4 inç boyutunda 2340x1080p Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD ekran
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665
- RAM: 6 – 8 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 16 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, A-GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
- İşletim Sistemi: Android 10
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Akıllı Telefonlar
Oppo, AnTuTu performans tablosunda mart ayının birincisi oldu!
Oppo akıllı telefon dünyasını sarsmaya devam ediyor. Firmanın en yeni cihazları, Find X2 Pro ve Reno 3 kendi sınıflarında mart ayının AnTuTu performans birincileri oldular.
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Mart ayının en yüksek puan toplayan iki cihazı da Oppo!
AnTuTu, her ay sonu olduğu gibi mart sonunda da performans tablosunu kullanıcılara duyurdu. Cihazlara uygulanan bazı testler üzerinden elde edilen puanlamalarla yapılan tablolarda Oppo rüzgarı esti diyebiliriz. Oppo Find X2 Pro ve Oppo Reno 3 kendi sınıflarında birinci olarak rakiplerine göz dağı verdi. Amiral gemisi yarışında artık Snapdragon 865‘li cihazları görmeye başladığımız şu dönemler de, Oppo Find X2 Pro 600 bin puan barajını geçerek hem bu anlamda bunu başaran ilk cihaz oldu hem de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha yineledi. Oppo Find X2 Pro‘yu sırasıyla Xiaomi Mi 10 Pro ve Oppo Find X2 izledi. İşin orta segment kısmına geldiğimizde ise Oppo Reno 3, rakiplerinden daha yüksek skor alarak 400 bin barajını geçti ve rekabette ki yerini sağlamlaştırdı. Aynı şekilde Oppo Reno 3 cihazını ise, vivo X30 ve Redmi K30 takip etti.
Amiral gemisi telefon olarak karşımıza çıkan Oppo Find X2 Pro gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden almakta. 12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ile gelen cihaz, 6.7 inç delikli ekran ile kullanıcıları karşılıyor. Arka tarafta üç kamera bulunan cihaz iki adet 48 MP‘lik kamera (bunlardan biri ana kamera bir diğeri 120 derecelik geniş açı kamerası) ve bir adet 13 MP‘lik telefoto lens ile gelmekte. Fiyatı da kendisi gibi şaşalı olan cihaz 1300 dolarlık bir etiketle satışa çıktı.
Oppo Find X2 Pro cihazına göre orta segmen rekabet için geliştirilen Oppo Reno 3 ise gücünü, MediaTek Dimensity 1000L‘den almakta. 8/12 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle gelen cihazın damla çentik tasarımına sahip bir ekranı bulunmakta. Arka tarafta ise dört kamera bulunan cihazda kameralar sırasıyla, 64 MP‘lik ana kamera, 8 MP‘lik geniş açı, 2 MP‘lik derinlik ve yine 2 MP‘lik makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Cihaz 500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olmakta
Akıllı Telefonlar
iPhone SE yenilenmiş haliyle geliyor!
Apple‘ın uzun süredir beklediğimiz giriş seviyesi telefonu iPhone 9, ortaya çıkan raporlara göre yenilenmiş bir iPhone SE versiyonu olacak. 9to5Mac tarafından elde edilen rapora göre telefonun resmi pazarlama ismi iPhone SE 2020 olacak. Apple bu tarz isimlendirmeleri farklı cihazlarında da kullanmakta.
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iPhone SE hakkında neler biliyoruz?
Apple‘ın resmi çevrim içi mağazasında gösterilen bir ekran koruyucusu iPhone SE/8/7 olarak isimlendirilmiş. Buradan cihazın tıpkı iPhone 8 ve iPhone 7 gibi 4.7 inç olacağı sonucuna varabiliriz. Ayrıca bu ekran koruyucunun piyasaya sürülmesi de yakın zamanda iPhone SE‘yi görebileceğimiz anlamına gelebilir. Yukarıda bahsettiğimiz 9to5Mac tarafından yayınlanan raporun ayrıntılarına gelicek olursak yeni iPhone SE, 256 GB depolama alanına sahip olacak. Önceki spekülasyonlar bu değerin 64 GB veya 128 GB olacağını söylüyordu.
iPhone SE‘nin renk seçenekleri siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç tane olacak. Fakat ileride farklı renk seçenekleri duyurulabilir. Ayrıca cihaz için kırmızı, siyah ve gece mavisi olmak üzere üç deri, siyah ve beyaz olmak üzere iki slikon kılıf çeşidi bulunacak. Bu kılıflar Apple tarafından resmi olarak satılacaklar.
Rapor ayrıca yeni iPhone ile ilgili bazı teknik detaylarda verdi. Cihazın A13 Bionic yonga seti kullanacağı doğrulandı. Bu, giriş seviye bi iPhone için oldukça ilgi çekici görünüyor. Yakın tarihte ortaya çıkan bir spekülasyona göre, yeni iPhone SE‘nin 15 Nisan‘da çıkacağı söyleniyor. Ancak sızıntılar göz önüne alındığında daha erken bir tarihte resmileştiğini görebiliriz.