Meizu 17, 15 Nisan’da 30W hızlı şarj ile geliyor!

Meizu 17, bir kez daha tasarımıyla ve yeni öğrendiğimiz özelliklerle görüntülendi. Cihaz, arka tarafında yazılı olan bazı bilgiler ile tekrardan gündeme geldi. Telefonun arka kapağına yapıştırılmış yazılarda cihazın 15 Nisan’da piyasaya çıkacağı ile ilgili detaya yer verildi. Telefonun Nisan ayında geleceğini biliyorduk fakat şimdi elimizde net bir tarih var gibi görünüyor.

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Meizu 17 ile ilgili hangi teknik özellikler belli oldu?

Yeni Meizu amiral gemisi, Meizu‘nun on yedinci yıl dönümü telefonu olarak duyurulmuştu. Bu yüzden özel bir telefon olacağı söyleniyor. Cihaz, Meizu‘nun ilk 5G telefonu olacak. Telefon, 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip bir OLED ekran ile gelecek. Ayrıca cihazın Snapdragon 865 SoC ile gelmesi bekleniyor. Yeni Meizu telefonu, tasarımsal anlamda farklı bir özelliğe sahip, sağ üstteki selfie kamera aynı zamanda bir pil göstergesi olarak kullanılacak. Bu özellik kamera deliğinin biraz daha büyümesine sebep olacak olsa da en azından artık göze daha az batacaktır.

Telefon, bazı sızıntılara göre 65W‘lık bir hızlı şarja sahip olacaktı. Fakat ortaya çıkan 3C sertifikasyon belgesi bunu yalanladı. Cihaz, 30W‘lık bir hızlı şarj ile gelecek. Meizu 17‘nin durumu bu olsa da cihazın Pro varyasyonu hakkında şarj detayları ile ilgili bir veri yok. Belki de Pro versiyonda daha yüksek bir şarj hızı görebiliriz. Cihazın vanilla yani Pro olmayan modelinin 4000 CNY’ye ($565/€515) satışa çıkması bekleniyor.