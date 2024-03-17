Samsung Galaxy A15 incelemesi ile beraberiz. 10.000 TL altı fiyatla satılan en yeni Samsung telefon modeli konumundaki A15’in özelliklerini Aydoğan aktarıyor.
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Samsung Galaxy A15 İnceleme | 10.000 TL Altına Ne Sunuyor?
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Samsung Galaxy A15 Özellikleri;
- Boyut: 160,1 x 76,8 x 8,4 mm
- Ağırlık: 200 gram
- Malzeme: Plastik
- Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED 90 Hz
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- Bellek: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 125 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP,f/1,8 + 5 MP f/2,2 + 2 MP f/2,4
- Ön Kamera: 13 MP f/2,0
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, FM Radyo
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 25 Watt