Samsung Galaxy A15 incelemesi ile beraberiz. 10.000 TL altı fiyatla satılan en yeni Samsung telefon modeli konumundaki A15’in özelliklerini Aydoğan aktarıyor.

İlginizi çekebilir; TECNO SPARK 20 PRO İnceleme | 108 MP Kamera, DTS Stereo Hoparlör!

Hepsiburada üzerinden güncel fiyat kontrolü için; https://app.hb.biz/4o2vwMbY35R8

Samsung Galaxy A15 Özellikleri;