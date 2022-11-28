Geçtiğimiz ay Galaxy A14’ün çentikli ekranı ve üçlü arka kameralarını ortaya çıkaran görselleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Galaxy A14 5G (SM-A146B ve SM-A146P), Dimensity 700 ve Exynos 1330 işlemciye sahip iki versiyonu ortaya çıkaran kıyaslamalarda ortaya çıktı.

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@evleaks Galaxy A14 5G telefonunun basın görüntüsü yayınladı. Bu, tanıdık bir çentik, minimal kamera çıkıntısına sahip üçlü arka kameralar, yana monte edilmiş parmak izi okuyucusu ve arkadaki küçük desenleri gösteriyor. Kameraların etrafında A13’te eksik olan bir şerit halka var.

Daha önceki söylentilere göre telefonda 6,8 inç Full HD+ (2408 x 1080 piksel) LCD ekran, 50 megapiksel arka kamera, çentik içinde 13 megapiksel ön kamera, 5000 mAh pil sahip olacak.

Söylentilere göre Galaxy A14 5G, Samsung’un 2023 yılındaki en ucuz 5G telefonu olacak. Telefonun Aralık ayında ya da Ocak 2023’te tanıtılması bekleniyor.

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