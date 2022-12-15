Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki hafta birden fazla yeni cihazını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Bunlardan birisi de Samsung Galaxy A14 5G. Bazı söylentilere göre Samsung Galaxy A14’ün 5G’li versiyonu dışında bir de 4G’li versiyonu olacak. Detaylara bakalım.

Samsung Galaxy A14 4G; FCC, TÜV Rheinland ve UL Demko olmak üzere birçok sertifikasyon sitesinde görüldü. Sertifikasyon sitelerine göre cihaz “SM-A145” model numarasına sahip.

Listelerdeki bilgiye göre cihaz 167.7×78.8×11.8mm boyutlarında olacak. Samsung Galaxy A14 4G’nin kutusundan “EP-T1510” model numarasına sahip bir adaptör çıkacak. Bu adaptör yeni bir adaptör değil, Samsung’un görmeye alıştığımız 15W şarj hızı sunan klasik adaptörü. Cihazın bataryası ise 5000 mAh büyüklükte olacak.

Cihazın arkasında dikey bir kamera kurulumu olacak. Ancak kameraların içerikleri hakkında henüz bilgimiz yok.

Cihaz çift bant Wi-Fi’yi destekleyecek. Bunun yanı sıra bazı pazarlarda NFC desteği de olacak.