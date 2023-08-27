Samsung, son lansmanlarının hepsinde amiral gemisi sınıfı katlanabilir telefonlar ve tabletler üzerine odaklansa da, düşük maliyetli cihazlar düşüncesinden de vazgeçmiş değil gibi görünüyor. Şirket, Galaxy A04’ün devamı niteliğindeki Galaxy A05 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. FCC sertifikasyonundan geçen Galaxy A05 için yeni detaylar sızdırıldı. İşte Galaxy A05’in batarya kapasitesi!

Bütçe Dostu Samsung Galaxy A05 Geliyor!

Galaxy A05’in SM-A055F model numarasına sahip olacağının doğrulandığı FCC belgeleri, telefonun bataryası hakkındaki ilk bilgileri ortaya çıkardı. Galaxy A05, bataryası için Scud (Fujian) Electronics tarafından üretilen bir birimi kullanıyor. Batarya, WT-S-N28 model numarasıyla tanımlanıyor.

Daha da önemlisi, Galaxy A05’in bataryası, önceki model olan A04 ile aynı kapasiteye sahip, yani 5.000mAh kapasitesine sahip. Şarj hızlarıyla ilgili detaylar henüz açıklanmasa da, tahmini olarak Galaxy A05 bataryası 15W’a kadar şarj desteği sunabilir.

Galaxy A04, Samsung tarafından Ağustos 2022’nin sonlarında duyurulmuş ve Ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Şu an ay sonuna yaklaşıyoruz ancak Samsung hala Galaxy A05’i resmi olarak duyurmadı.

Eğer Samsung, bu iki telefonun piyasaya sürülmesi arasında 12 aylık bir aralık planlıyorsa, Galaxy A05’in piyasaya sürülmesine dair daha fazla zaman bulunuyor demektir. Ancak bütçe dostu Galaxy telefonlar genellikle katı bir yıllık lansman takvimine uymuyorlar. Bu nedenle Samsung cephesi bir sürpriz yaparak bu modeli erkenden tanıtabilir.

Şirket şu sıralar Galaxy S23 FE modeliyle daha çok ilgileniyor gibi görünüyor. Büyük ihtimalle Ekim ayında planlanan bir lansmanda bu modeli de görebiliriz. Bizler de Samsung’un yeni ürünleri için heyecanlıyız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A05 selefinden hangi konularda farklı olmalı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!