Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A01 Core, değiştirilebilir batarya ile gelecek
Samsung tarafından satışa sunulacak Galaxy A01 Core ile ilgili yayınlanan yeni sızıntılara göre A01 Core, değiştirilebilir batarya ile satışa sunulacak. Ayrıca cihazda, MediaTek’e ait bir işlemci kullanılması bekleniyor.
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Samsung Galaxy A01 Core ile ilgili neler biliyoruz
Samsung cephesinin yeni alt segment cihazı olacak olan Galaxy A01 Core ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Akıllı telefonların kalbi konumunda bulunan işlemci tarafında Samsung, Mediatek’in MT6739 isimli işlemcisini tercih etmiş gibi görünüyor. Ayrıca cihazın 1 Gb Ram’e sahip olması ve 16 Gb dahili depolama ile sunulması bekleniyor. Ekran tarafında ise bizleri, 5.3 inç boyuta sahip 1480 × 720 p çözünürlüklü FHD+ TFT LCD bir ekran paneli karşılayacak. Kamera tarafında ise, 8 Mp çözünürlüğe sahip bir ana kamera f 2.2 diyagram aralığı ile bekleniyor. Özçekim kamerası olarak ise, 5 Mp çözünürlüğe sahip f 2.4 diyagram aralıklı bir kamera bulunacak. İşletim sistemi olarak ise bu cihaz, Samsung tarafından ilk defa Android Go ile sunulan cihaz olacak.
Cihazın bizce en dikkat çekici özelliği ise, bizlere eski günleri hatırlatan değiştirilebilir batarya teknolojisi olacak. Bu sayede yanınıza yedek bir batarya alarak, uzun süreli kullanımlarda bataryalar arası geçiş yapabileceksiniz. Cihazın batarya yönünden dezavantajı ise, sadece 3000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanıyor olması. Şarj girişinin ise, Micro USB olarak tercih edileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de Galaxy A01 Core modelinde muhtemelen mevcut olarak sunulacaktır. Siz bu cihazla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar sekmesinden bizlerle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Buds Live’den yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung yeni gerçek kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live için geri sayımı sürdürüyor. Cihazlar çıkışına yakın yeni görüntüler ile ortaya çıktı.
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Fasulye şekilli Galaxy Buds Live’den yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live ile kullanıcılarının ve hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma, tasarım detayları nedeniyle fasulyeye benzeyen kulaklığını yakın bir zamanda çıkaracak iken, cihazın yeni görüntüleri de sızdırıldı. Yaptığı sızıntılar ile teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan Evan Blass, Galaxy Buds Live kulaklığını da boş geçmedi. Tasarım detayları, kutu görünümü ve renk seçenekleri yapılan sızıntı ile ortaya çıkmış oldu.
Galaxy Buds Live, bildiğiniz üzere fasulye tanelerine benzeyen bir tasarım anlayışı ile bizleri karşılayacak. Şu ana kadar üç farklı renk seçeneği öğrenilen cihazın en çarpıcı olarak görülen rengi ise mistik bronz. Galaxy Note 20 serisinde de bu rengin yer alması bekleniyor. Öte yandan diğer iki renk seçeneği ise tahmin edildiği üzere beyaz ve siyah. Kulaklıkların kutuları ise bir önceki seriden daha büyük boyutlarda bizleri karşılıyor. Aktif gürültü engelleme ve hızlı kablosuz şarj gibi özelliklerin yer almasına kesin gözüyle bakılırken, batarya kısmında öğrenilen herhangi bir bilgi yer almamakta. Yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıkların, 5 Ağustos tarihinde Samsung tarafından düzenlenecek Unpacked etkinliği ile tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
TCL 10 Plus ve TCL 10 SE resmi olarak tanıtıldı!
TCL‘nin 10 serisi, TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ile birlikte tamamlandı. Orta segment olan telefonlar Rusya’da resmi olarak tanıtıldı. Her iki telefonun da teknik özellikleri açıklansa da fiyatlandırmaları henüz belli değil. Hangi pazarlarda satışa çıkacağı ise yakın zamanda ortaya çıkacak.
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TCL 10 Plus hangi teknik özelliklere sahip olacak?
TCL 10 Plus, geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülen TCL 10L ile benzer özelliklere sahip olacak. İki cihazın arasındaki en önemli farklar, ekranın su damlası çentik tasarıma sahip olması ve AMOLED bir panel kullanılması. Telefonun 6.53 inçlik 1080×2340 piksel çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü mevcut.
TCL 10 Plus, Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun 6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB genişletilebilir depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Cihazın 4.500 mAh değerinde Quick Charge 3.0 destekli bataryası mevcut. Kullanıcılar açısından önemli diğer özellikler ise 3.5 mm kulaklık jakının ve NFC desteğinin bulunması olarak sıralanabilir.
TCL 10 SE hangi teknik özelliklere sahip olacak?
TCL 10 SE, 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentik tasarımına sahip LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü mevcut. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunmakta.
TCL 10 SE, Helio P22 yonga setinden gücünü alıyor. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. Telefonun 4.000 mAh değerinde 15W hızlı şarj destekli bataryası mevcut. TCL 10 SE, tıpkı Plus modelde olduğu gibi 3.5 mm kulaklık jakı ve NFC desteğine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
LG K31 modelinin bazı özellikleri ve teknik detayları ortaya çıktı
Bir zamanlar akıllı telefon sektöründe popüler bir marka konumunda bulunan Güney Koreli üretici LG, günümüzde daha çok orta ve alt segmente hitap eden cihazlar üretiyor. Bugün yayınlanan bir sızıntı ile de, LG’nin uygun fiyatlı olacağı öngörülen LG K31 modeli ile ilgili bazı detaylar ve teknik özellikler ortaya çıktı.
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LG K31 modeli ile ilgili neler biliyoruz
Cihaz ile ilgili sızdırılan görsele göre LG K31, yan taraflarda kalın çerçevelere sahip. Ayrıca üst tarafta büyük bir damla çentik bulunuyor. Cihazın teknik özelliklerini de göz önüne aldığımız zaman ise; LG K31’in alt segment bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkacağı kesin gibi gözüküyor. 720 p bir IPS LCD ekran paneli ve MediaTek Helio P22 işlemciye sahip olacak olan cihaz, bunlara ek olarak da 2 Gb Ram kapasitesine sahip. İşletim sistemi olarak ise Android 10’un bulunması bekleniyor. CPU tarafında, 8 çekirdeğe sahip olacak olan cihaz; ARM Cortex A53 işlemci mimarisi ile desteklenmiş. ARM Cortex A53, 2.0 GHz hızlara kadar destek sunabiliyor. Ne yazık ki LG K31 ile ilgili şimdilik bu kadardan fazla detay bulunmuyor. LG markasının fanları için ise gelişmeleri yakından takip ediyor ve LG cephesinde atılan yeni adımları sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!