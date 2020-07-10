Samsung Galaxy A01 Core, değiştirilebilir batarya ile gelecek

Samsung tarafından satışa sunulacak Galaxy A01 Core ile ilgili yayınlanan yeni sızıntılara göre A01 Core, değiştirilebilir batarya ile satışa sunulacak. Ayrıca cihazda, MediaTek’e ait bir işlemci kullanılması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Samsung da şarj cihazlarını bazı modeller için kaldırabilir!

reklam

Samsung Galaxy A01 Core ile ilgili neler biliyoruz

Samsung cephesinin yeni alt segment cihazı olacak olan Galaxy A01 Core ile ilgili bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Akıllı telefonların kalbi konumunda bulunan işlemci tarafında Samsung, Mediatek’in MT6739 isimli işlemcisini tercih etmiş gibi görünüyor. Ayrıca cihazın 1 Gb Ram’e sahip olması ve 16 Gb dahili depolama ile sunulması bekleniyor. Ekran tarafında ise bizleri, 5.3 inç boyuta sahip 1480 × 720 p çözünürlüklü FHD+ TFT LCD bir ekran paneli karşılayacak. Kamera tarafında ise, 8 Mp çözünürlüğe sahip bir ana kamera f 2.2 diyagram aralığı ile bekleniyor. Özçekim kamerası olarak ise, 5 Mp çözünürlüğe sahip f 2.4 diyagram aralıklı bir kamera bulunacak. İşletim sistemi olarak ise bu cihaz, Samsung tarafından ilk defa Android Go ile sunulan cihaz olacak.

Cihazın bizce en dikkat çekici özelliği ise, bizlere eski günleri hatırlatan değiştirilebilir batarya teknolojisi olacak. Bu sayede yanınıza yedek bir batarya alarak, uzun süreli kullanımlarda bataryalar arası geçiş yapabileceksiniz. Cihazın batarya yönünden dezavantajı ise, sadece 3000 mAh kapasiteye sahip bir batarya kullanıyor olması. Şarj girişinin ise, Micro USB olarak tercih edileceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi de Galaxy A01 Core modelinde muhtemelen mevcut olarak sunulacaktır. Siz bu cihazla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlar sekmesinden bizlerle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!