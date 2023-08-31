Samsung, geçen hafta söz verdiği gibi, kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli yemek ve yemek tarifi uygulaması Samsung Food’u dünya çapında sekiz dilde ve ülkemizin de içinde bulunduğu 104 ülkede kullanıma sundu. Samsung Food uygulamasındaki yapay zeka desteğiyle harika yemekler yapabileceksiniz!

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Samsung’un yeni uygulaması şirketin birkaç yıl önce satın aldığı bir uygulama olan Whisk’in yemek veri tabanından yararlanıyor ve şirketin geçen yıl ortaya çıkardığı Whisk’in bir versiyonuna benziyor. Samsung’un akıllı buzdolapları ve diğer cihazlarıyla mutfaklardaki büyük varlığı göz önüne alındığında, bir yemek ve yemek tarifi uygulamasının piyasaya sürülmesi şirket için mantıklı bir adım gibi görünüyor.

Uygulama, kullanıcıların dünyanın dört bir yanındaki tarifleri aramasına, kaydetmesine ve haftalık yemek planları yapmasına olanak tanıyor. Şirket lansman için 160.000’den fazla tarif hazırladı ve bu sayı ileride artacak. Samsung Food, cep telefonlarında ve buzdolabı gibi Samsung Family Hub akıllı cihazlarda da çalıştırılabilirken, kullanıcıların malzemeleri ve alışverişi de yönetmesine olanak tanıyor.

Kullanıcılar tarifleri istedikleri zaman kaydedebilecek. Arından uygulama bunları analiz edecek ve malzemelere göre alışveriş listeleri oluşturabilecek. Ayrıca, kullanıcı tarafından istenmeyen gluten gibi gıda maddelerine dayalı olarak tarif önerileri de sağlayabilecek.

Hatta tariflerde değişiklik yapmak ve örneğin vegan veya vejetaryen versiyonlar oluşturmak için yapay zekayı kullanan bir “tarifi kişiselleştirme” işlevi bile var. Samsung, “Kullanıcılar İtalyan yemeklerinin Kore versiyonları gibi birleşik tarifler bile oluşturabilecek ve tariflerin pişirme süresini veya zorluj düzeyini ayarlayabilecek.” ifadesiyle bu işlevselliği açıklamış.

Yeni uygulama, kişinin diyet tercihlerine ve favori mutfak türlerine göre kişiselleştirilmiş günlük yemek planları için öneriler oluşturmak üzere yapay zeka kullanıyor. Bu akıllı uygulama, bağlantılı pişirme özelliği ile kullanıcıların fırınları önceden ısıtmasına, zamanlayıcıları ayarlamasına ve pişirme ayarlarını adım adım rehberli pişirme modu aracılığıyla desteklenen cihazlara aktarmasına olanak tanıyor.

Geçen hafta Samsung, uygulama için dünya çapında bir milyon kullanıcı bulmayı umduğunu söyledi. Piyasada çok sayıda yemek tarifi uygulaması olsa da Samsung milyonlarca akıllı cihazının satılmasıyla bir avantaja sahip olabilir.

Samsung, diyet yönetimi için öneriler sunarken BMI ve kalori tüketimi gibi parametreleri senkronize etmek için Samsung Health ile entegrasyon gibi yeni özellikler eklemeyi planlıyor. Uygulama, 2024 yılına kadar yapay zeka görüş teknolojisini içerecek ve Samsung Food’un kamera aracılığıyla gıda maddelerini tanımasına ve beslenme bilgileri gibi ayrıntıları sağlamasına olanak tanıyacak.

Samsung Food şu anda ülkemizin de aralarında bulunduğu desteklenen ülkelerde Android ve iOS platformlarında indirilebiliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni uygulaması yararlı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!