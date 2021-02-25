Samsung, Exynos işlemcili bir laptop çıkaracak!

Samsung, elektronik alanında neredeyse her kategoride ürüne sahip bir firma. Tabi ki, dizüstü bilgisayarlar da Güney Koreli devin aktif olduğu kategorilerden biri. Her ne kadar, laptop dünyasında hiçbir zaman diğer ürün kategorilerinde yakaladığı başarıya ulaşamasa da, şirket bu alanı yakın zamanda bırakmayı düşünmüyor gibi. Hatta, Samsung, belki de laptop kategorisinde temiz bir sayfa açmaya hazır. Çünkü, şirket, söylentilere göre ilk defa kendi işlemcisi Exynos’tan güç alan bir laptop tanıtacak…

Hazır laptoplardan bahsetmişken, sizler için özenle seçtiğimiz oyuncu laptoplarını içeren bu listeyi paylaşmak isteriz!

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Samsung, Exynos’lu laptopunu yılın ikinci yarısında tanıtacak

ZDNet Korea isimli yerel kaynağın haberine göre, Samsung, Exynos’lu laptopu için hazır. Aslında, Samsung’un bir dizüstü bilgisayarda ARM tabanlı bir işlemci kullanacak olması markayı yakından takip edenler için pek de şaşırtıcı değil. Çünkü, firma geçmişte, GalaxyBook S’te Snapdragon bir işlemciye yer vermişti. Laptoplarında kullandığı ARM tabanlı işlemciler için bugüne kadar Qualcomm’dan tedarik yolunu seçen Güney Koreli elektronik devi, bu kez ilk defa kendi işlemcisi olan Exynos’a bir dizüstü bilgisayarında yer verecek. Kaynağın bildirdiğine göre, bu ürün büyük ihtimalle bu yılın 3. çeyreğinde piyasaya çıkacak.

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Exynos’lu laptop, AMD ekran kartı ile gelecek

Doğruyu söylemek gerekirse, laptop’un teknik özellikleri hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ancak, bildiğimiz önemli bir özellik ise bilgisayarın grafik birimi tarafında AMD ekran kartı tercih edeceği. Aslında, bu karar çok da şaşırtıcı değil. Öyle ki, Güney Koreli dev, geçtiğimiz ay AMD ile yeni bir grafik birimi üzerine çalıştığını açıklamıştı. Hatta, bu ortaklıktan çıkacak ürünün “amiral gemisi bir ürün”‘de kullanılacağını da eklemişti. Tabi, bu durum birçok teknoloji severin aklına Samsung Galaxy amiral gemilerini getirmişti. Fakat, bugün görüyoruz ki, bu ortaklık aslında bu laptop içinmiş. Bakalım bu çalışmanın sonucu ve Exynos işlemci ortaklığı nasıl bir cihaz ortaya çıkaracak…

Kaynak: Engadget

Not: Kapak görseli temsilidir.