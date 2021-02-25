Tablet/Notebook/Laptop
Samsung, Exynos işlemcili bir laptop çıkaracak!
Samsung, elektronik alanında neredeyse her kategoride ürüne sahip bir firma. Tabi ki, dizüstü bilgisayarlar da Güney Koreli devin aktif olduğu kategorilerden biri. Her ne kadar, laptop dünyasında hiçbir zaman diğer ürün kategorilerinde yakaladığı başarıya ulaşamasa da, şirket bu alanı yakın zamanda bırakmayı düşünmüyor gibi. Hatta, Samsung, belki de laptop kategorisinde temiz bir sayfa açmaya hazır. Çünkü, şirket, söylentilere göre ilk defa kendi işlemcisi Exynos’tan güç alan bir laptop tanıtacak…
Hazır laptoplardan bahsetmişken, sizler için özenle seçtiğimiz oyuncu laptoplarını içeren bu listeyi paylaşmak isteriz!
Samsung, Exynos’lu laptopunu yılın ikinci yarısında tanıtacak
ZDNet Korea isimli yerel kaynağın haberine göre, Samsung, Exynos’lu laptopu için hazır. Aslında, Samsung’un bir dizüstü bilgisayarda ARM tabanlı bir işlemci kullanacak olması markayı yakından takip edenler için pek de şaşırtıcı değil. Çünkü, firma geçmişte, GalaxyBook S’te Snapdragon bir işlemciye yer vermişti. Laptoplarında kullandığı ARM tabanlı işlemciler için bugüne kadar Qualcomm’dan tedarik yolunu seçen Güney Koreli elektronik devi, bu kez ilk defa kendi işlemcisi olan Exynos’a bir dizüstü bilgisayarında yer verecek. Kaynağın bildirdiğine göre, bu ürün büyük ihtimalle bu yılın 3. çeyreğinde piyasaya çıkacak.
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Exynos’lu laptop, AMD ekran kartı ile gelecek
Doğruyu söylemek gerekirse, laptop’un teknik özellikleri hakkında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ancak, bildiğimiz önemli bir özellik ise bilgisayarın grafik birimi tarafında AMD ekran kartı tercih edeceği. Aslında, bu karar çok da şaşırtıcı değil. Öyle ki, Güney Koreli dev, geçtiğimiz ay AMD ile yeni bir grafik birimi üzerine çalıştığını açıklamıştı. Hatta, bu ortaklıktan çıkacak ürünün “amiral gemisi bir ürün”‘de kullanılacağını da eklemişti. Tabi, bu durum birçok teknoloji severin aklına Samsung Galaxy amiral gemilerini getirmişti. Fakat, bugün görüyoruz ki, bu ortaklık aslında bu laptop içinmiş. Bakalım bu çalışmanın sonucu ve Exynos işlemci ortaklığı nasıl bir cihaz ortaya çıkaracak…
Kaynak: Engadget
Not: Kapak görseli temsilidir.
Tablet/Notebook/Laptop
Dizüstü bilgisayar stokları daha da azalabilir
Son zamanlarda bildiğiniz üzere insanlar evden çalışmaya veya öğrenim görmeye başladılar. Dolayısıyla da bilgisayar piyasasında önemli bir patlama görüyoruz. Yeni gelen bilgilere göre ise dizüstü bilgisayar satışlarında aşağı doğru bir ivme yaşayabiliriz.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 807-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
DigiTimes, bazı endüstri kaynaklarından aldığı bilgileri kullanıcılarla paylaştı. Söylentilere göre dizüstü bilgisayarlarda kullanılan özellikle de ekran gibi parçaların bulunma zorluğu; normalde daha sakin geçen yılın ilk çeyreğinde satışları etkilemiş durumda.
Bunun dışında yakın zamanda bilgisayar üreticilerinin taşıma ve talep karşılama alanlarında yaşadıkları zorlukları da duymuştuk. Sonuç olarak üreticilerin daha pahalı taşıma yöntemlerine başvurmasıyla da önümüzdeki resim daha da bulanıklaşıyor.
Söylediğimiz gibi yılın ilk çeyreğinde laptop satışları genellikle daha yavaş ilerler. Bunda özellikle de art arda gelen tatillerin etkisi vardır. Bu sene için konuşacak olursak eğer Digitimes daha önceden bununla alakalı da bir yorum yapmıştı. 2021 ilk çeyreğinde geçen senelerdeki gibi bir düşüş olmayabileceğini söyleyen Digitimes; yaşanan stok azlığından dolayı bu tahminini gözden geçirmiş durumda. Düşüşün boyutu hakkında ise yeni bir yorum yapmıyor.
Bununla birlikte Digitimes’ın konuştuğu kaynaklar, Çinli üreticilerin 2021 yılındaki Ay Takvimi Yeni Yılı tatilleri için daha normal bir randımanla çalışmayı planladıklarını, böylece parça eksikliğinin oluşturabileceği sorunları bir raddeye kadar çözmeyi düşündüklerini de bildiriyor.
Diğer taraftan laptop üreticileri aynı amaçla bu parçaları stoklamaya başladı bile. Dolayısıyla satışlardaki etkinin azaltılması da muhtemel. Ancak bunların çoğunlukla söylentilerden ibaret olduğunu tekrardan hatırlatalım.
Genel
Asus X515JF İncelemesi | Fiyat/performansta segmentinin en iyisi mi?
Asus’un orta seviyede satışa çıkardığı X515JF modelini sizler için mercek altına aldık. Asus’un başlangıç seviyesi olarak konumlandırdığı bu modelinde pil ve işlemci performansına önem vermiş.
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Özellikle ev ve ofis kullanımına çok uygun olan Asus X515JF’in, fiyat/performans olarak başarılı bir model olduğu da dikkatlerden kaçmıyor. İncelediğim bu model özelinde konuşacak olursam eğer; 1 haftalık bir deneyim sürecinden sonra emin olduğum tek nokta tam bir fiyat/performans bilgisayarı olduğu. Kullanırken keyifle kullandım ve her zaman her işimi yapmamda yardımcı oldu. Sözü fazla uzatmadan teknik özelliklerinden bahsedelim.
Asus X515JF teknik özellikleri neler?
Tasarım
Asus X515JF, 36 cm genişliğe, 24 cm uzunluğa, 2 cm kalınlığa ve1.8 kg ağırlığa sahip. Gri rengiyle de şık duruyor. Sol tarafında şarj girişi, 1 adet type c girişi, havalandırma menfezi , HDMI 1.4 girişi ve USB girişi yer alıyor. Sağ tarafında ise kensington kilidi, iki adet usb girişi, microSD kart okuyucu, 3.5 mm kulaklık girişi var.
Ekran
15.6 İNÇ 1366×768 Piksel HD ekrana sahip. İnce çerçeveleri sayesinde %83 ekran gövde oranı sunuyor. 250 Nit maksimum parlaklık olması kimi koşullarda yetersiz olsa da “başlangıç seviyesi” bir cihaz için yeterli oluyor
Performans
Intel Core i5-1035G1 işlemcisine DDR4 8GB RAM ve 256GB SSD disk eşlik ediyor. Bilgisayarın açılış hızı ise 8 saniye. SSD olması farkını gösteriyor. Ekran kartı olarak ise 2GB NVIDIA GeForce MX130 ekran kartına sahip.
Pil performansı
Pil Gücü 37 Wh. Yaklaşık 2 saat gibi bir sürede pilini 0’dan 100’e doldurabiliyor. Kullandığınız moda göre minimum 5 maksimum 10 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor.
Ağ bağlantıları
Wi-Fi 5 (802.11ac) ve Bluetooth Özellikleri 4.1 başlıca ağ bağlantı özellikleri diyebiliriz.
Ayrıca Windows 10 ile birlikte gelen bu modelin fiyatı ise 6500TL-700TL arası değişiyor. Eğer yeni bir dizüstü bilgisayar almayı planlıyorsanız ve bütçeniz 6000TL-7000TL aralığında ise, Asus X515JF’e göz atmanızı öneririm.
Haber
Huawei, oyun konsolu ve oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor!
Huawei, pek çok farklı ürün kategorisine sahip bir şirket. Ancak, şirketin henüz oyun endüstrisine özel bir ürünü bulunmuyor. Weibo‘da ortaya çıkan bir sızıntıya göre firma, artık oyun ve oyunculuk sektörüne de yönelecek. Tomato Prince adlı kullanıcı, Huawei‘nin kendi oyun konsolunu yapacağını takipçileriyle paylaştı. Bununla birlikte, bu konsolun Playstation ve Xbox’a benzer özelliklerde olacağı da belirtiliyor. Ayrıca sızıntıyı yapan kişiye göre şirket, bu yıl içinde oyuncu dizüstü bilgisayarını da tanıtacak.
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Huawei, dijital oyunculuk sektörü için neler hedefliyor?
Geçtiğimiz yıl, Honor markası satılmadan önce Huawei‘nin Honor ile birlikte bir oyuncu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdüğünü görmüştük. Şirket bu ürünü, Honor Hunter V700 adıyla piyasaya sürdü. Ancak Honor markası satıldığı için mevcut durumda firmanın ürün üzerinde herhangi bir hakkı bulunmuyor. Şimdi ise Huawei‘nin kendi markası altında yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı geliştirdiği söylentileri ortaya çıktı.
Huawei, ilk kez bir oyun konsolu ile birlikte anılıyor. Bu durumu daha ilginç kılan şey ise konsolun Playstation ve Xbox ile karşılaştırılıyor olması. Böyle bir durumda, yüksek kalitede bir konsoldan bahsediyor olabiliriz. Konsolları ilgi çekici kılan şey konsolun desteklediği ve özel olarak çıkardığı oyunlardır. Konsolun resmileşmesi halinde şirket, Tencent gibi büyük oyun geliştiricileri ile ortaklık kurabilir. Yine de bunların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu unutmamak gerek. Ancak Honor‘un satılmasının ardından şirketin kesinlikle yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı çıkaracağını söyleyebiliriz. Oyun konsolu için ise aynı şeyi söylemek mümkün değil.
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Yazan: Metin Murat, 6 gün önce
Samsung, Exynos işlemcili bir laptop çıkaracak!
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