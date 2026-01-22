Huawei, dizüstü bilgisayarlara alternatif olarak geliştirdiği yeni tabletini Türkiye pazarına sundu. Gelişmiş ekran teknolojisi ve yazılım yetenekleriyle dikkat çeken cihaz, özellikle mobil çalışanları ve öğrencileri hedefliyor. Peki, yeni Huawei MatePad 11.5 S hangi özellikleriyle öne çıkıyor?

Huawei MatePad 11.5 S özellikleri ile neler sunuyor?

Yeni Huawei MatePad 11.5 S modelinin en çarpıcı özelliği, PaperMatte Ekran teknolojisi oluyor. Nano ölçekli aşındırma tekniğiyle geliştirilen bu özel ekran, ortamdaki ışık yansımalarını yüzde 50 oranında azaltarak parlak güneş altında bile net bir görüntüleme deneyimi vadediyor. Bu teknoloji, göz yorgunluğunu en aza indirerek kağıttan okuma hissi yaratıyor.

Cihaz, yazılım tarafında da önemli geliştirmelerle geliyor. Google Docs, Sheets, Drive ve Meet gibi kritik uygulamaların yanı sıra Microsoft Office programları da bu tablette tam performansla çalışabiliyor. Bu sayede yeni Huawei tablet modeli, kullanıcıların üretkenlik ihtiyaçlarına eksiksiz yanıt veriyor.

NearLink teknolojisine sahip klavye ve fare desteği de tableti tam bir dizüstü bilgisayar verimliliğine ulaştırıyor. Aksesuarlarla birlikte kullanıldığında, Huawei MatePad 11.5 S geleneksel laptopların yerini alabilecek güçlü bir alternatif haline geliyor.

Verimlilik ve yaratıcılık için özel uygulamalar

Huawei, donanım gücünü özel yazılımlarla da destekliyor. Cihazda yer alan HUAWEI Notlar uygulaması, ses ve metni senkronize ederek toplantı veya ders sırasında alınan notların ses kaydıyla eş zamanlı takip edilmesini sağlıyor. Bu özellik, önemli detayları kaçırma riskini ortadan kaldırıyor.

Yaratıcı profesyoneller ve öğrenciler için geliştirilen GoPaint uygulaması ise Huawei MatePad 11.5 S modelini dijital bir çizim tuvaline dönüştürüyor. Gelişmiş çizim araçları sunan bu uygulama, hayal gücünü dijital ortama aktarmak için geniş olanaklar tanıyor. Ayrıca 6,1 mm inceliği ve 515 gram ağırlığı ile cihaz, taşınabilirlik konusunda da oldukça iddialı.

Huawei MatePad 11.5 S Türkiye fiyatı ve kampanyası

Huawei MatePad 11.5 S, lansman dönemine özel fırsatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Tabletin başlangıç fiyatı 17.999 TL olarak belirlendi. Klavye dahil paketi tercih edenler için ise fiyat 22.999 TL oluyor. Ayrıca, 25 Şubat’a kadar cihazı satın alan tüm kullanıcılara Bluetooth Mouse hediye edilirken, vade farksız 3 taksit imkanı da sunuluyor.

