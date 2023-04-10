Samsung anlaşılan o ki, Exynos işlemci serisindeki Exynos 2200 modelinin hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle, amiral gemisi akıllı telefonlarında Qualcomm Snapdragon yongaları kullanmaya karar vermiş. Ancak, Samsung’un kendi işlemci serisi üzerinde çalışmaya devam ettiği ve AMD teknolojisine dayalı bir GPU ile donatılmış yeni bir Exynos 2500 yonga seti üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Bu, Samsung’un özel bir grafik işlemcisi üzerinde çalıştığına dair daha önceki söylentileri doğrular nitelikte. Ancak, çipin özellikleri hakkında şu anda bilgi yok.

Samsung, yenilenen AMD ile yaptığı lisans anlaşmasından yararlanarak, özel bir grafik işlemcisi üzerinde çalışmaya devam ettiğinden, Exynos işlemci serisi için daha yüksek performanslı ve verimli bir yonga seti oluşturma hedefinde olabilir. Bununla birlikte, Samsung’un Qualcomm’u tamamen bırakıp yalnızca kendi işlemci serisine güvenmeye karar verip vermediği henüz belli değil.

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Samsung Exynos 2500 yonga setinin resmi hale gelmesi birkaç yıl alabilir. Ancak, Samsung’un yakın zamanda 3nm üretimine başlaması durumunda, yonga setinin ikinci nesil 3nm süreci kullanılarak üretilme olasılığı var. Bu, daha yüksek performans ve daha az güç tüketimi sağlayacak olan daha gelişmiş bir yonga seti anlamına gelebilir.

Samsung’un bu yeni yonga seti eğer yetişirse Galaxy S24 ailesinde kullanılabilir. Ancak bu seride Exynos 2400’ün kullanılacağı söyleniyordu. Bakalım Qualcomm’a gerçekten de dişli bir rakip gelecek mi?