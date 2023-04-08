AMD ve Samsung, 2021 yılında Exynos yonga setleri için RDNA2 tabanlı bir GPU’yu birlikte geliştirdi ve bu GPU, Galaxy S22 serisine güç veren Exynos 2200 yongasıyla piyasaya sürüldü. Ancak çip, beklentileri tam olarak karşılayamadı ve rakibi TSMC’nin 5nm sınıfı düğümlerine kıyasla oldukça yetersiz kaldı. Buna rağmen, AMD ve Samsung, iki şirketin Koreli şirketin Exynos SoC’leri için GPU mimarisi lisans anlaşmasını yenilediğini duyurdu.

Samsung daha önce mobil GPU’lar için AMD’ye bağlı kalacağını açıkça belirtmişti. Şimdi ise Güney Koreli şirket, Arm tabanlı Exynos yonga setlerinde kullanılmak üzere AMD’nin Radeon grafik mimarilerini lisanslamaya devam etmek için AMD ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı. Lisans anlaşmasının uzatılması, Samsung ve AMD’nin Haziran 2019’da ilk lisans anlaşmasını duyurmasından 4 yıl sonra gerçekleşti.

Samsung Electronics Uygulama İşlemcisi (AP) Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seogjun Lee, “AMD ile birlikte Samsung, sektörde ilk kez mobil işlemcilere ışın izleme yeteneği getiren yakın tarihli işbirliğimiz de dahil olmak üzere mobil grafiklerde devrim yaratıyor. Ultra düşük güç tüketen çözümler tasarlama konusundaki teknolojik bilgi birikimimizden yararlanarak, mobil grafik alanında süregelen yenilikleri yönlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

AMD Radeon Teknolojileri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı David Wang, “Samsung’un, yeni nesil Samsung Exynos çözümlerini ilerletmek için liderliğindeki yüksek performanslı Radeon grafiklerinin birden çok neslini seçmesinden heyecan duyuyoruz. Samsung ile çalışmamızın genişletilmesi, güçlü teknoloji ortaklığımızın ve mobil kullanıcılara mümkün olan en iyi deneyimleri sunma taahhüdümüzün bir kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Anlaşma, AMD’nin Xclipse X940 GPU’ya sahip olması gereken söylentili Samsung Exynos 2400 SoC’nin geliştirilmesinde rol oynayacağını gösteriyor. Ayrıca bu son duyuru, AMD’nin GPU IP lisanslama işine devam etme kararlılığının bir kanıtıdır. AMD’nin bu konuda yavaşlama gibi bir planı olmadığı açıkça belirtiliyor.