Samsung Exynos 2200 İptal Edildi: Galaxy S22 Serisi Snapdragon İle Gelecek!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, en yeni amiral gemisi serisi Samsung Galaxy S22 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Genellikle şirketin Galaxy S serisi amiral gemilerinin Snapdragon ve Exynos modelleri olmak üzere iki versiyonu oluyor. Ancak yakın tarihli bir rapor, yaklaşmakta olan Galaxy S22 serisinin bu ayrımın olmayacağını gösteriyor. SamMobile’a göre Samsung Galaxy S22’nin Exynos 2200’lu versiyonu piyasaya sürülmeyecek. Bu, Galaxy S22 serisinin yalnızca Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 amiral gemisi işlemcisi ile geleceği anlamına geliyor.

Bakmakta fayda var: vivo 10 Saniyede 20.000 Adet iQOO 9 Sattı!

Ancak rapor, Samsung’un Exynos 2200’ü daha sonraki bir tarihte çıkaracağına işaret ediyor. Dolayısıyla Samsung amiral gemisi cihazlarından Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra bu işlemciyi kullanmayacak. İleriki bir tarihe ertelenen Exynos 2200 işlemcisinin bahar aylarında tanıtılıp yaz aylarında tanıtılması beklenen yeni Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serisinde kullanılabilir. Bununla birlikte tablet tarafında da Samsung Galaxy Tab S8 serisi Exynos 2200’ü kullanabilir.

Samsung, Exynos 2200 işlemcisini neden iptal etti?

Bilindiği üzere Samsung yonga seti geliştirmesinde AMD ile birlikte işbirliğine gitmişti ve ilk örneğini ise Exynos 2200 ile birlikte Galaxy S22 serisinde görecektik. Ancak Exynos 2200 işlemcisi tanıtıma yetişmemiş gibi gözüküyor. Bunun ana sebebi ise Snapdragon 8 gen 1’e göre performans kısmında daha düşük kalması ve ısınma konusunda optimum seviyeye ulaşmaması olarak gösteriliyor.

Raporlara göre Exynos 2200, AMD Radeon GPU’yu 1300MHz frekansıyla entegre ediliyor. Süper çekirdek + büyük çekirdek + küçük çekirdek gibi Snapdragon 8 Gen1’e benzer üç kümeli bir mimari tasarımı benimsiyor. Süper çekirdek Cortex X2, büyük çekirdek Cortex A710 ve küçük çekirdek Cortex A510 mimarisi üzerine inşa edilmiş. Ayrıca Samsung Exynos 2200, Snapdragpn 8 Gen 1 gibi 4nm üretim sürecinden geçerek üretiliyor.

Galaxy S22 Serisinin diğer beklenen özellikleri neler? Ne zaman tanıtılacak?

Samsung Galaxy S22 serisi LTPO 2.0 destekli 120Hz yenileme hızına sahip ekrana, 108MP ana kameraya, stereo hoparlörlere, kablosuz şarja, su geçirmezliğe ve dğer amiral gemisi özelliklere sahip olacak. Galaxy S22 serisi aynı zamanda 45W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh büyük kapasiteli pil ile gelecek. Sammobile, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra Super AMOLED panellerin 1200 nit’lik standart parlaklık seviyesine ulaşabileceğini söylüyor. Bu iki modelin ekranının en yüksek parlaklık seviyesi, şaşırtıcı bir şekilde 1750 nit’e ulaşabiliyor. Buna karşılık, Samsung Galaxy S21+ ve Galaxy 21 Ultra’nın standart ve tepe parlaklığı sırasıyla 1300 nit ve 1500 nit olarak ölçülmüştü. Samsung’un Galaxy S22 serisini 8 Şubat’ta piyasaya sürmesi bekleniyor.