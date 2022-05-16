Qualcomm cephesinin üst segment Android cihazlarda kullanılan Snapdragon 888 ve Snapdragon 8 Gen 1 yonga setleri özellikle termal başarım ve verimlilik konusunda çeşitli sorunlarla karşılaşmış, Qualcomm’un gerileyişini gören MediaTek bunu değerlendirerek bazı bölgelerde pazar payını önemli ölçüde arttırmıştı. Samsung yerine TSMC’nin fabrikalarında üretilecek Snapdragon 8 Gen 1+ ile bu gerileme döneminden çıkması beklenen firma, 20 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinliğini Weibo hesabından duyurdu. Tanıtımda firmanın yeni yonga setlerinin yer alması bekleniyor!

Snapdragon 8 Gen 1+ ve Snapdragon 7 Gen 1 Geliyor!

Tanıtımın yıldızı olması beklenen yonga seti, firmanın üst seviye Android cihazlar için ürettiği Snapdragon 8 Gen 1+ olsa da, son zamanlarda MediaTek’in varlık gösterdiği orta seviyede rekabeti kızıştıracak bir işlemcinin daha tanıtımda yer alması bekleniyor. Snapdragon 7 Gen 1 olarak adlandırılması beklenen bu işlemci, orta seviyede dengeleri değiştirebilir.

Herkesin beklediği Snapdragon 8 Gen 1+, birçok amiral gemisi cihazda kullanılan Snapdragon 8 Gen 1’e kıyasla GPU (Grafik İşleme Ünitesi) alanında iyileştirmeler içeriyor. İşlemci yapısı olarak Snapdragon 8 Gen 1’de olduğu gibi 1 adet performans odaklı 3 GHz saat hızına ulaşabilen ARM Cortex-X2 çekirdeğini yanında, 3 adet Cortex-A710 ve verimlilik odaklı Cortex-A510 çekirdeklerinden gücünü alan işlemcide saat hızlarının değişmemesi olumlu bir gelişme olarak kabul edilebilir. Zira birçok işlem için fazlasıyla güç sağlayan böylesi işlemcilerde güç artışı, beraberinde verimlilik sorunları da getirebiliyor.

Firmanın Snapdragon 888 ve 8 Gen 1 işlemcileri Samsung’un fabrikalarında üretiliyordu. Üretilen çip miktarına kıyasla kullanılabilir çip oranının (üretim verimi) oldukça düşük olduğu haberleriyle gündeme gelen Samsung tarafı, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1+ çipinin üretim sürecinde yer almayacak. Bunun yerine yeni yonga seti, TSMC tarafının 4 nm’lik fabrikasyon süreciyle üretilecek. Bu sayede üretim veriminin artması ve ısınma gibi sorunların çözülmesi amaçlanıyor.

Firmanın orta seviyede konumlandıracağı Snapdragon 7 Gen 1 ise, 2.36 GHz saat hızına çıkabilen dört adet performans odaklı Cortex-A710 çekirdeklerinin yanında, dört adet de 1.8 GHz saat hızına ulaşabilen verimlilik odaklı Cortex-A510 çekirdeğine sahip. Bu yonga setinde kullanılacak grafik birimi ise Adreno 662 olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemciyi ilk kullanan cihazın OPPO tarafının 23 Mayıs’ta tanıtacağı Reno8 modeli olması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Qualcomm tarafının yeni duyurusu sizi heyecanlandırabildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilir: Qualcomm, Apple M1’e Rakip İşlemcisini 2023’te Piyasaya Sürecek!