Apple pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD teknoloji devi üretimin bir kısmını Çin’den uzaklaştırmaya çalışırken, amiral gemisi iPhone 14’ü Hindistan’da monte ettiğini söyledi.

Şirket bir açıklamada, “Yeni iPhone 14 serisi, çığır açan yeni teknolojiler ve önemli güvenlik özellikleri sunuyor. Hindistan’da iPhone 14’ü üretmekten heyecan duyuyoruz.” dedi.

Apple’ın ana iPhone montajcısı Foxconn, cihazları Chennai’In eteklerinde bulunan Sriperumbudur fabrikasında üretiyor.

Kaliforniya, Cupertino devi, 2017’den beri Hindistan’da iPhone üretiyor ancak bunlar genellikle daha eski modellerdi. Apple bu sefer iPhone 14 ile en son modelini Hindistan’da ilk kez cihazın lansmanına yakın bir zamanda üretiyor. Apple, bu ayın başlarında iPhone 14’ü tanıttı.

Şirket, Hindistan’da üretilen telefonları yerel olarak satacak. Aynı zamanda bunları küresel olarak diğer pazarlara da ihraç edecek. Hindistan’daki müşteriler, önümüzdeki birkaç gün içinde yerel olarak üretilen cihazları almaya başlayacak.

JPMorgan analistleri bu ayki bir notta, Apple’ın iPhone 14 için küresel üretiminin %5’ini 2022’nin sonuna kadar Hindistan’a taşıyacağını söyledi. JPMorgan, Apple’ın 2025 yılına kadar tüm iPhone’ların %25’ini Hindistan’da üretebileceğini söyledi.

İçindekiler Apple ve Çin

Apple ve Çin

Apple’ın Hindistan’da üretime odaklanması, teknoloji devinin üretimi Çin’den uzaklaştırma ve şu anda şirket için küçük bir pazar olan Hindistan’daki müşterileri artırma arzusunun altını çiziyor.

Apple, iPhone üretiminin çoğunluğu için hala büyük ölçüde Çin’e güveniyor ancak Pekin, dünyanın çoğu toplumlarını açmaya çalışsa da, Covid-19’u kontrol etmek için bir karantina stratejisinde ısrar etti. Sıfır-Covid politikası, Çin genelinde karantinaların uygulandığı fabrikalarda üretimi kesintiye uğrattı. Bu yüzden, Apple’ın tedarik zincirindeki bazı potansiyel zayıf noktalar ortaya çıktı.

Hindistan ise, teşvikler yoluyla yerel elektronik üretimini artırmaya çalıştı.

Bu arada Apple, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan’daki satışlarını artırmaya çalışıyor. Counterpoint Research’e göre, Samsung ve Xiaomi gibi daha düşük maliyetli rakipler hakim olmaya devam etti. Ancak Apple, geçen yıl Hindistan’da sadece %3,8 pazar payına sahipti.

Bununla birlikte, Apple, bu yılın ikinci çeyreğinde 45.000 Hindistan rupisinin (552 dolar) üzerinde telefon olan ultra premium segmentte en çok satan markaydı. Bu, önceki nesil iPhone 13 modellerinin güçlü ivmesi sayesindeydi.

iPhone 14 ise, 79.900 rupi (980 dolar) ile başlıyor.

Counterpoint Research araştırma direktörü Tarun Pathak verdiği demeçte, “Apple’ın Hindistan’da güçlü bir ivmesi var. Hindistan, itibar kazandırma trendinin yeni başladığı dünyadaki 20’den fazla ülke arasında yer alıyor.” dedi.