Samsung çevre dostu olmaya karar verdi

Samsung, ürünlerinin paketlerindeki plastik maddeleri sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde kağıt ve benzeri diğer çevre dostu maddeler ile değiştirecek.

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Samsung çevrenin yeni dostu olacak

Samsung bu yılın ilk yarısından başlayarak cep telefonlarından, ev aletlerine tüm ürünlerinin paketlerinin geri dönüştürülmüş plastik veya kağıttan yapılacağını açıkladı. Firma sırf bu konu üzerinde çalışacak bir takım toplayarak yaratıcı tasarımlar ve yeni maddeler kullanarak ambalaj hazırlama, pazarlama ve kalite kontrol vazifelerini de bu takıma verdi.

Cep telefonları, tabletler ve giyilebilir teknolojilerde kullanılan kutu içindeki plastik kalıplar karton ile ve plastik poşetler de daha doğa dostu versiyonları ile değiştirilecek. Bunun yanı sıra şarj aletlerinin etrafındaki parlak doku da mat bir doku ile değiştirilecek ki çizilme tehlikesi kalksın ve koruyucu poşete gerek kalmasın.

Ev aletlerinin yüzeylerini koruyan plastik malzemeler de ya geri dönüştürülmüş ya da biyoplastik materyaller ile değiştirilecek. Biyoplastik malzemeler fosil yakıt yerine şeker kamışı ve nişasta gibi doğal ürünlerden üretiliyor.

Samsung’un paketlerindeki kağıtlar 2020’ye kadar uluslararası çevre örgütleri tarafından onaylanmış fiber malzemelerden yapılmaya başlanacak. 2030’a kadar ise firma, 500.000 ton geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı ve 7.5 milyon elden çıkarılmış ürün toplamayı hedefliyor.

Samsung Uluslararası Müşteri Memnuniyet Merkezi Başkanı Gyeong-bin Jeon, fiyattaki artışa rağmen firmasının doğa dostu ürünler kullanmayı seçtiğini belirtti ve şöyle dedi:

Samsung Electronics, toplumun kaynak tüketimi ve plastik israfına istinaden inisiyatif alıyor…

Teknoloji devi Samsung’un attığı bu adım diğer devleri de peşinden sürükleyecektir. Biz hali hazırda plastik torbalara elveda demiş olan bir ülke olarak bu tarz değişiklikleri hazır bir biçimde bekliyoruz.