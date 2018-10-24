Samsung çentikleri ortadan kaldırabilir!

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Samsung sunumunda, şirketin akıllı telefonlarda bulunan çentik tasarımını ve çerçeveleri kaldırabileceği yönünde sızıntılar ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: General Mobile Turquality ile küresel gücünü pekiştirecek

Samsung ekrana gömülü sensörler getirebilir

Son zamanlarda uçtan uca ekranlı telefonlar, iPhone ve Pixel 3XL gibi birkaç Android cihazda görünmeye başlandı. Bu cihazlarda, ön tarafa selfie kamerası eklemek için bir çentik ya da ince bir çerçeve bulunuyor.

Sızdırılan görüntü ve bilgilere göre geçen hafta gerçekleşen Samsung sunumunda, kurumsal müşterilerine ön yüzdeki sensörler ve selfie kameralarını gizleyen Samsung UPS (Under Panel Sensor) teknolojisinden bahsetti. Ancak Samsung’un UPS teknolojisinin yukarıdaki görüntülerde selfie kamerasını ekranın altına sakladığına dair henüz bir bilgi yok. Slaytta “Face ID” den söz ediliyor ve bu Face ID’nin yüz tanıma teknolojisi kızılötesi sensörlerden geliyor olabilir. Bu yeni teknolojinin, şirketin çıkaracağı yeni cihazlara ekleneceği konusunda henüz bir bilgi bulunmazken bazı ipuçları Galaxy S10 amiral gemisinde bu teknolojinin kullanılacağına işaret ediyor.

Galaxy S10 modelinde ekrana gömülü bir parmak izi sensörünün bulunacağı da sızan sunumda görünüyor. Ayrıca cihazın ön yüzünde bulunan ahize hoparlörler yerine, ekranın altında bulunan titreşim ile ses üretmeyi amaçlayan SoD teknolojisi de bulunuyor. Samsung’un çentik tasarıma olan karşı duruşu böyle bir teknoloji ile tasarımda yenilikler yapılacağına işaret ediyor.