Yazılım
Samsung Camera Controller ile saatiniz üzerinden kamera kontrolü!
Samsung Camera Controller uygulaması için yeni bir güncelleme yayımlandı. Söz konusu güncelleme ile kullanıcılar akıllı saatleri üzerinden bu ve geçtiğimiz yılın amiral gemisi Samsung akıllı telefonları ile fotoğraf ve videolar kayıt edebilecek.
Söz konusu uygulamayı kullanabilmek için tek yapmanız gereken Samsung Camera Controller uygulamasını Galaxy Store üzerinden telefonunuza indirip saatiniz ile senkronize etmek. Sonrasında Samsung akıllı saatiniz ile akıllı telefonunuzun kamerasını kontrol ederek fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Aynı zamanda çektiğiniz fotoğraf ve videoları da bu uygulama ile akıllı saatiniz üzerinden önizlemeniz ve oynatmanız mümkün. Camera Controller uygulaması dahilinde akıllı saatiniz ile akıllı telefonunuzun ön ve arka kameraları arasında geçiş yapma özelliği de sunuluyor.
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Uygulamanın aldığı son güncelleme ile bazı kararlılık sorunlarının da çözülmüş olduğunu belirtelim. Uygulama tarafından desteklenen akıllı saatlere baktığımızda Galaxy Watch, Watch Active ve Watch Active 2 modellerini görüyoruz. Akıllı telefon tarafında uygulamayı Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, S10, S10+, S10e, S10 5G, Note 10, Note 10+, Note 10 5G, Note 10+ 5G, Fold ve Fold 5G modelleri ile kullanmak mümkün. Uygulama şu an için Samsung Galaxy Z Flip modelini desteklemiyor. Samsung Camera Controller uygulaması yüksek ihtimalle çok yakın zamanda Samsung Galaxy Z Flip modelini de destekleyecektir.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
realme X2 serisi, Android 10 tabanlı realme UI arayüzüne kavuştu!
realme X2 serisi, Android 10 tabanlı yeni realme UI arayüzüne sonunda kavuştu. Gelen güncellemeyle birlikte Oppo’nun ColorOS işletim sistemini kullanan telefon artık realme UI 1.0 işletim sistemiyle yoluna devam edecek.
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Şirketin geçen sene duyurmuş olduğu telefon modelleri olan X2 ve X2 Pro sonunda kendi arayüzüne kavuştu. Android 10 tabanlı realme UI arayüzünün çalışmalarına geçtiğimiz Ocak ayında başlanmıştı. Şimdi ise iki cihazın da en yeni özelleştirme süreçleri sunan yeni arayüzü yayınlanmaya başladı.
Dağıtılmaya başlanan güncelleme, optimize edilmiş yeni gezinti sistemi, yeni kamera arayüzü gibi yenilikleri içinde barındırıyor. Özelliklerin bir kısmını aşağıda derledik:
- Arayüz, realme arayüzüne güncellendi.
- Yeni “Gerçek ‘Real’ Dizayn“, daha çekici görsellik ve verimli işlemler.
- Kullanıcı arayüzü optimize edildi ve tek elle kullanım geliştirildi.
- Optimize edilmiş Smart SideBar: Dosya yöneticisi ile birlikte Dosya Konsolu tekrar konumlandırıldı.
- OSIE görüntü efekti ve Bildirim yok alarmı kaldırıldı.
- Smart Sidebar’dan uygulamaları seçip ekrana taşıyarak varolan ekranı ikiye bölebiliyorsunuz. Örneğin, yukarıda YouTube açıkken alt tarafta Facebook’da gezinmeniz sağlanıyor.
- Yeni iki özellik eklendi: “Assistive Ball”a şefaflık seçeneği ve Tam ekran uygulamalarda “Assistive Ball”ı gizleme.
- Geliştirilmiş kayan pencere özelliğinden daha çok yararlanabiliyorsunuz. Seçeneklere daha fazla uygulama ekleme imkanı sunuldu.
- Odak Modu eklendi: Seçenek, hayata daha fazla odaklanmanıza yardımcı olmak için geliştirildi. Fonksiyon içerisine uygulama kurarak belli periyotlar için uygulamaların kapalı kalmasını tercih edebilirsiniz.
- Yeni kamera arayüzü eklendi
- Tüm geliştirmeleri buradan okuyabilirsiniz.
X2 ve X2 Pro cihazları yükseltmeyle birlikte, yazılım versiyonu A19’a güncelleniyor.
Yazılım
Google Duo, 12 kişi ile aynı anda görüşme destekleyecek
Google’ın geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunduğu internet üzerinden görüntülü ve sesli arama uygulaması Google Duo, anlık görüntülü görüşmede kişi sayısını arttırdı.
Daha önce 8 kişi ile aynı anda görüşmeyi destekleyen Duo, anlık görüşmedeki kişi sayısını %50 arttırarak 12’ye çıkardı. Google Duo, özellikle ülkemizde WhatsApp gibi rakiplerine karşı büyük başarılar yakalamamış olsa da dünya genelinde kullanılan bir uygulama. Uygulamanın görüşme kalitesinin oldukça yüksek olduğunu da belirtelim. Google’ın grup görüşmelerdeki kişi sayısını arttırmasının, COVID-19 salgını sebebiyle görüntülü görüşmelerde artış yaşanması sebebiyle olduğu düşünülüyor.
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Söz konusu özelliğin kullanılması için uygulamayı güncellemeniz gerekmiyor. Zira 12 kişi desteği sunucu tabanlı bir geliştirme. Uygulama kullanımında herhangi bir değişiklik olmadan grup görüşmelerinize 12 kişi ekleyebilirsiniz. Uygulamaya sahip değilseniz aşağıda sunduğumuz linkler üzerinden erişebilirsiniz.
Yazılım
Final Cut Pro ve Logic Pro X, 3 ay ücretsiz denenebilecek!
Apple kullanıcılarının severek kullandığı üretkenlik yazılımları, Final Cut Pro ve Logic Pro X için deneme sürelerini 3 ay olarak yeniledi.
Daha önce 1 ay olan Final Cut Pro ve Logic Pro X yazılımlarının deneme süresi, COVID-19 salgının dünya genelinde ki insanları evlerinde karantina sürecine sokmuş olması sebebiyle 3 ay olarak yenilendi. Apple tarafından konu ile ilgili yapılan duyuruda deneme süresinin, evinde olan ve profesyonel araçlar üzerinde ustalaşmak isteyen kullanıcıların denemesi amacıyla uzatıldığı belirtildi. Final Cut Pro yazılımı an itibarıyla haberimizin devamında verdiğimiz link üzerinden denemeye başlayabilirsiniz. Logic Pro X yazılımı ise daha önce herhangi bir deneme süresine sahip değildi. İlk defa kullanıcılara ücretsiz deneme şansı verilecek olan yazılım pek yakında kullanıcılara sunulmuş olacak.
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Salgın dolayısıyla kullanıcılara tanınan 3 aylık deneme kampanyasının sonlandırılacağı tarih ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Apple’ın salgın kontrol altına alınana kadar bu kampanyayı sürdürmesi bekleniyor. Bunlara ek olarak 1 aylık deneme süresi devam eden kullanıcıların da bu fırsattan yararlanabileceğini belirtmeden geçmeyelim.
Deneme süresi sonunda yazılımı satın almak isteyen kullanıcılar için Final Cut Pro 1.999 TL, Logic Pro X ise 1,349 TL fiyat etiketi ile App Store üzerinden satın alınabilecek.
Final Cut Pro, 3 aylık deneme sürümüne link üzerinden ulaşabilirsiniz. Logic Pro X için deneme sürümü ise pek yakında link üzerinden kullanılabilir olacak.