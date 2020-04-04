Samsung Camera Controller ile saatiniz üzerinden kamera kontrolü!

Samsung Camera Controller uygulaması için yeni bir güncelleme yayımlandı. Söz konusu güncelleme ile kullanıcılar akıllı saatleri üzerinden bu ve geçtiğimiz yılın amiral gemisi Samsung akıllı telefonları ile fotoğraf ve videolar kayıt edebilecek.

Söz konusu uygulamayı kullanabilmek için tek yapmanız gereken Samsung Camera Controller uygulamasını Galaxy Store üzerinden telefonunuza indirip saatiniz ile senkronize etmek. Sonrasında Samsung akıllı saatiniz ile akıllı telefonunuzun kamerasını kontrol ederek fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Aynı zamanda çektiğiniz fotoğraf ve videoları da bu uygulama ile akıllı saatiniz üzerinden önizlemeniz ve oynatmanız mümkün. Camera Controller uygulaması dahilinde akıllı saatiniz ile akıllı telefonunuzun ön ve arka kameraları arasında geçiş yapma özelliği de sunuluyor.

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Uygulamanın aldığı son güncelleme ile bazı kararlılık sorunlarının da çözülmüş olduğunu belirtelim. Uygulama tarafından desteklenen akıllı saatlere baktığımızda Galaxy Watch, Watch Active ve Watch Active 2 modellerini görüyoruz. Akıllı telefon tarafında uygulamayı Galaxy S20, S20 +, S20 Ultra, S10, S10+, S10e, S10 5G, Note 10, Note 10+, Note 10 5G, Note 10+ 5G, Fold ve Fold 5G modelleri ile kullanmak mümkün. Uygulama şu an için Samsung Galaxy Z Flip modelini desteklemiyor. Samsung Camera Controller uygulaması yüksek ihtimalle çok yakın zamanda Samsung Galaxy Z Flip modelini de destekleyecektir.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!