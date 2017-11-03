Samsung Bixby Tuşunun İşlevini Kaldırdı!

Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note8 modellerinde bulunan Bixby tuşu, Samsung kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine son Bixby güncellemesi ile kaldırıldı.

Samsung’un 2017 yılı tepe model cihazları olan Galaxy S8, Galaxy S8+ ve Galaxy Note8, 2017 yılında en çok konuşulan cihazlar olarak dikkat çekiyor. Hem tasarımsal değişiklikler hem de eklenen Bixby asistan tuşu ile konuşulan telefonlarda en büyük iki eleştiri Bixby tuşu ve parmak izi okuyucusunun konumu olmuştu.

Bu geri dönütleri cevapsız bırakmayan Samsung, büyük ihtimalle S9 serisinde parmak izi okuyucusunu kameranın altına ya da ekran üzerine konumlandıracakken Bixby tuşunu da gelen güncelleme ile dileyen kullanıcıların deaktif etmesine olanak tanıyor.

Bunun için yapmanız gereken Galaxy S8, S8+ ya da Note8 telefonunuz üzerinden Bixby’i güncellemek. Buna Bixby’i açıp sağ üstteki ayarlar bölümünün en altında bulunan Bixby hakkında kısmına gelerek Güncelle butonuna tıklayarak da yapabilirsiniz. Güncellemenin ardından Bixby ana ekranında bulunan dişli ikonuna tıklayarak Bixby tuşunu kapatabilirsiniz.

Ayrıca güncellemenin Bixby üzerinde bazı tasarımsal değişiklikler yaptığını da belirtelim.