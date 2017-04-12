Samsung’un Asistanı Bixby Şimdilik Sesli Komutları Desteklemeyecek

Samsung, Galaxy S8 ve S8+ modeli ile duyurduğu dijital asistanı Bixby daha kullanıma çıkmadan kullanıcıları üzmeyi başardı.

Samsung’un bugün yaptığı açıklamaya göre Bixby, Galaxy S8 modellerinin çıkış tarihi olan 21 Nisan’a tam olarak yetişemedi. S8 sahipleri yazılım güncellemesini bu sonbahara kadar beklemek zorunda. Bixby’nin Vision, Home ve Reminder özellikleri 21 Nisan tarihinde hazır olacak ancak sesli komut özelliği asistanda yer almayacak.

Bixby’nin Siri ya da Google Assistant’a göre farkı bazı görevleri yerine getirebilmesi. Mesela Bixby sizin yerinize bir fotoğrafı düzenleyebiliyor ya da e-posta yazabiliyor. Şirket Bixby sayesinde dokunarak yapabildiğimiz her şeyi sesimizle de yapacağımızı açıklamıştı.

Geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlikte telefonun yeni yapısından sonra en çok konuşulan ve anlatılan şey Bixby oldu. Siri, Cortana, Alexa ve Google Home uzun süredir kullanılan teknolojiler. Bixby bunları nasıl yetişebilecek ya da çıkar çıkmaz geçmeyi başaracak mı? Bunları henüz bilmiyoruz ama Samsung, Bixby’e çok güveniyor.