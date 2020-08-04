Samsung, ARM’dan hisse satın almak istiyor!

Mobil işlemciler için yonga tasarlayan ARM, şu sıralar satış görüşmelerinin merkezinde bulunuyor. Japon Softbank’ın elinden çıkarmak istediği şirkete kısa süre önce NVIDIA talip olmuştu. Samsung ise ARM’dan bir miktar hisse satın alarak şirkete ortak olmak istiyor!

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ARM’ın taliplileri artıyor: Samsung da hissedar olmak istiyor!

Bir sektör temsilcisinin aktardığı bilgiye göre, Samsung yönetimi ARM için mevcut fırsatları değerlendirme kararı aldı. ARM Holdings’ten yüzde 3 ile 5 arasında hisse almak isteyen marka, böylece yarı iletken üreticisinin yönetiminde söz sahibi olmak istiyor. Ayrıca kalan hisselerin de fason üretim yapan yarı iletken şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından satın alınması planlanıyor.

Bilindiği üzere Samsung, ARM platformuna ait Cortex CPU ve Mali GPU çözümlerini kendi üretimi olan Exynos yonga setinde kullanıyor. ARM da üretilen yonga başına belirli bir miktar lisans ücreti kazanıyor. Samsung’un hissedarlık amacının da bu çözümleri kullanmak için ödediği lisans ücretini azaltmak olduğu ifade ediliyor. Bir firmanın, yonga tasarımı kütüphanelerini tamamen ücretsiz şekilde kullanması ise mevcut antitröst yasalarından ötürü mümkün değil.

Bazı raporlar, NVIDIA’nın ARM’ı satın almak üzere ileri düzeyde görüşmelere geçtiğini belirtiyor. Ancak şirketin tamamen tek bir kuruluşa satılması, sahip olduğu 41 milyar dolarlık piyasa değerinden ötürü pek de mümkün görünmüyor. Bunun yerine sektör büyüklerinden oluşan büyük bir konsorsiyum kurulması ve ARM’ın çoğunluk hissesinin bu şekilde el değiştirmesi daha olası görünüyor.