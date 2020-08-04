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Samsung, ARM’dan hisse satın almak istiyor!
Mobil işlemciler için yonga tasarlayan ARM, şu sıralar satış görüşmelerinin merkezinde bulunuyor. Japon Softbank’ın elinden çıkarmak istediği şirkete kısa süre önce NVIDIA talip olmuştu. Samsung ise ARM’dan bir miktar hisse satın alarak şirkete ortak olmak istiyor!
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ARM’ın taliplileri artıyor: Samsung da hissedar olmak istiyor!
Bir sektör temsilcisinin aktardığı bilgiye göre, Samsung yönetimi ARM için mevcut fırsatları değerlendirme kararı aldı. ARM Holdings’ten yüzde 3 ile 5 arasında hisse almak isteyen marka, böylece yarı iletken üreticisinin yönetiminde söz sahibi olmak istiyor. Ayrıca kalan hisselerin de fason üretim yapan yarı iletken şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından satın alınması planlanıyor.
Bilindiği üzere Samsung, ARM platformuna ait Cortex CPU ve Mali GPU çözümlerini kendi üretimi olan Exynos yonga setinde kullanıyor. ARM da üretilen yonga başına belirli bir miktar lisans ücreti kazanıyor. Samsung’un hissedarlık amacının da bu çözümleri kullanmak için ödediği lisans ücretini azaltmak olduğu ifade ediliyor. Bir firmanın, yonga tasarımı kütüphanelerini tamamen ücretsiz şekilde kullanması ise mevcut antitröst yasalarından ötürü mümkün değil.
Bazı raporlar, NVIDIA’nın ARM’ı satın almak üzere ileri düzeyde görüşmelere geçtiğini belirtiyor. Ancak şirketin tamamen tek bir kuruluşa satılması, sahip olduğu 41 milyar dolarlık piyasa değerinden ötürü pek de mümkün görünmüyor. Bunun yerine sektör büyüklerinden oluşan büyük bir konsorsiyum kurulması ve ARM’ın çoğunluk hissesinin bu şekilde el değiştirmesi daha olası görünüyor.
Google Play Müzik, tarihin tozlu sayfalarına karışıyor
Google Play Müzik, Eylül ayından itibaren kademeli olarak kapatılarak yerini tamamıyla YouTube Müzik‘e bırakacak. Google’ın bu hamlesi, YouTube Müzik servisini daha fazla ön planda tutmak istediğini gözler önüne seriyor.
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Google Play Müzik, yerini YouTube Müzik’e bırakıyor
Google, bugün blog sayfasında yaptığı açıklamada Play Müzik servisini kapatacağını duyurdu. Eylül ayından itibaren kademeli olarak Ekim ayına kadar ilk önce Yeni Zelanda ve Güney Afrika‘daki kullanıcılara kapatılacak olan servis, Aralık ayına gelindiğinde ise tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Ayrıca şirket, artık Play Store‘dan müzik satın alımlarını da kabul etmeyeceğini açıkladı.
Anlaşıldığı üzere Google, bu hamlesiyle YouTube Müzik‘i ön plana çıkarmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda Google Play Müzik‘e; kullanıcıların çalma listelerini, kayıtlı albümleri, şarkıları ve hatta müzik önerilerini bile YouTube Müzik‘e aktarabilmelerini sağlayan özellik getirilmişti. Bu sayede Play Müzik‘ten YouTube Müzik‘e geçiş, tereyağından kıl çekmek kadar kolay hale gelmişti. Şimdi ise servis tamamen rafa kaldırılıyor.
Google, Play Müzik’i kapatmadan önce kullanıcılara bol bol bildirim göndererek hatırlatmada bulunacak. Aynı zamanda servis kapatıldıktan sonra Android 10 yüklü telefon alan kullanıcılar, artık Play Müzik yerine YouTube Müzik uygulamasını önyüklü olarak telefonlarında görecekler.
Bununla birlikte, Play Müzik servisinin kapatılmasının ardından artık YouTube Müzik uygulamasına doğrudan aktarım yapılamayacağını belirtelim.
Diğer
MediaMarkt %40’a varan indirimler ile stokları eritiyor!
MediaMarkt 4-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında başlattığı kampanya ile her kategoride birçok üründe %40’a varan indirimler uyguluyor. “Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz!” diyen MediaMarkt, cep telefonu, televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi farklı kategorilerde ilginizi çekecek indirimler sunuyor.
Biz de Hardware Plus ekibi olarak bu indirimlerde dikkatimizi çeken 3 ürünü listeliyoruz.
Öne çıkan ürünler neler?
iPhone XR 64 GB
Apple’ın ülkemizde son yıllardaki en popüler telefonlarından biri olan iPhone XR, markanın fiyat/performans odaklı telefonu olarak ilgi çekmişti. Halen tasarımı ve donanımıyla güçlü ve ilgi çekici olan XR, 6899 TL satış fiyatını 4-9 Ağustos tarihleri arasında 6497 TL’ye çekerek 400 TL gibi ciddi bir indirim ile sunuyor.
FAKIR Lucca 1000 W Blender Set Kırmızı
Küçük ev aletleri arasında mutfakta olmazsa olmazlardan biri olan blender setinde dahi indirim uygulayan MediaMarkt, Fakir Lucca 1000 W gücündeki bu sette 369 TL yerine 247 TL’ye sunarak güzel bir fırsat sağlıyor.
SAMSUNG 55Q60RA 55” 139 Ekran Uydu Alıcılı Smart 4K Ultra HD QLED TV
Yavaş yavaş LED televizyonların yerini bırakan OLED ve QLED TV’ler görüntü kalitesi ve izleme zevki noktasında en iyileri arasında bulunuyor. Kampanyaya dahil Samsung’un 55Q60RA model kodunu alan 55 inç boyutundaki QLED TV’si 4K UHD çözünürlük sunuyor. Akıllı televizyon özelliğini de bulunduran Samsung 55Q60RA, 6999 TL yerine 6497 TL fiyatıyla oldukça avantajlı olarak satın alınabilir durumda.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, devasa bir arka kamera modülü ile gelecek!
Samsung Galaxy S20 Ultra, modern amiral gemisi akıllı telefonların kamera modüllerinin çok büyük olabileceğini kullanıcılara göstermişti. Ardından Huawei P40 Pro‘da da bunun bir benzerini gördük. Bu iki telefonun çıkışının ardından üreticiler büyük kamera modulü koyma konusunda daha rahat davranmaya başladılar. Xiaomi ise yakında çıkacak olan Mi 10 Pro Plus isimli telefonunda en büyük kamera modüllerinden birini kullanacak.
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Xiaomi Mi 10 Pro Plus nasıl bir kamera modülü ile gelecek?
Bugün, Mi 10 Pro Plus için tasarlandığı tahmin edilen bir akıllı telefon kabı ortaya çıktı. Kabın üzerindeki “100X Infinity Zoom” ifadesi de görüntülendi. Kabın bu cihaza ait olması durumunda tıpkı Samsung ve Huawei amiral gemilerindeki gibi 100X zoomu bu telefonda görebiliriz. Bu devasa kamera modülü sadece boyutu nedeniyle değil, boyutun sebep olduğu kamera dizilimi ile de ilgi çekiyor. Örneğin, Mi 10 Pro Plus iki farklı optik zooma sahip ilk akıllı telefon olabilir. Veya çok büyük kamera sensörleri ile gelebilir. Bazı söylentiler de cihazın kamera modülünün altında ufak bir ekran olacağı yönünde.
Xiaomi, bu yıl Nisan ayında kutlamayı planladığı 10.yılını COVID-19 salgını nedeniyle kutlayamadı. Şirket, salgının ardından 11 Ağustos tarihinde ilk halka açık konuşmasını gerçekleştirecek. Burada şirketin 10 yıl içinde geliştirdiği teknolojilerin anlatılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Mi 10 Pro Plus, bu konferans sırasında resmi olarak duyurulabilir. Cihazın Pro modele göre önemli geliştirmelere sahip olacağı tahmin ediliyor.