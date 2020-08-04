Google Play Müzik, tarihin tozlu sayfalarına karışıyor

Nearby Share, Apple‘ın AirDrop‘una rakip olarak Google tarafından duyurulmasının ardından, geliştirilme çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Android platformuna gelecek olan bu özelliği Google, Windows‘a da getirmenin yolunu buldu.

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Nearby Share Chrome tarayıcıya eklenecek

Chrome tarayıcının özelliklerini önceden deneyimlememize olanak sağlayan Dev ve Canary sürümlerinde, merakla beklenen Nearby Share özelliğinin yer aldığı görülüyor. Anlaşılan o ki Google, AirDrop rakibi dosya paylaşım servisini Windows işletim sistemine getirmek için elindeki güçlü silahı olan Chrome tarayıcıyı kullanacak.

Google‘ın bu hamlesinin nasıl bir sonuç vereceğini ve en önemlisi son kullanıcı deneyiminin nasıl olacağını merakla bekliyoruz. AirDrop‘a dişli bir rakip olabilmek için şirketin çok çalışması gerekiyor. Zira AirDrop; Mac, iPhone, iPad fark etmeksizin tüm iOS ekosisteminde büyük dosya paylaşımları noktasında bile sorunsuz bir entegrasyonla kullanıcıları memnun edebiliyor.

Nearby Share özelliğinin Chrome tarayıcı ile birlikte sunulması aslında Google için çok büyük bir koz olabilir. Çünkü Chrome sadece Windows ve Android’de değil, aynı zamanda Mac, Linux ve Chromebook‘larda da çalışabiliyor. Eğer Google gerçekten bu özelliği iyi geliştirir ve Apple’ın karşısına güçlü bir şekilde çıkarsa, kısa süre içerisinde özelliğin büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştığını görebiliriz.

Beta sürümü kullanılabilir durumda

Nearby Share özelliği Android platformunda henüz tam olarak sunulmadı, sadece birkaç kullanıcının denemesine izin veriliyor. Eğer o şanslı kullanıcılardan biriyseniz, hemen şimdi tarayıcınızda da etkinleştirip deneyebilirsiniz. Bunun için Chrome‘un adres satırına chrome://flags yazarak açacağınız ilgili bölümde Nearby Sharing ifadesini aratmanız gerekiyor. Default olan ayarı Enabled konumuna getirdiğinizde ise özellik aktif edilmiş olacak.

Özelliğin çalışabilmesi için Bluetooth özellikli bilgisayara ve uyumlu bir Android cihaza ihtiyacınız olduğunu belirtelim. Ayrıca dosya paylaşımı yapılacak olan her iki cihazın birbirine yakın olması gerekiyor. Bununla birlikte Nearby Share‘in ne zaman kullanıma sunulacağı kesinleşmedi. Beta sürecinde son aşamalara gelindiği ve Ağustos ayında çıkacağı söyleniyor olsa da, Google tarafından resmî açıklama henüz yapılmadı.