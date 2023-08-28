Apple Vision Pro, karma gerçeklik dünyasında dudak uçuklatan bir gelişme olarak tarihe geçmişti. Bir süredir hayatımızda yer alan artırılmış gerçeklik teknolojisinin daha gelişmiş bir halini gözlerinizin önüne getiren bu teknoloji, kısa sürede diğer markaların da dikkatini çekmişti. Bu markalardan biri de Samsung oldu. Samsung cephesinin dur durak bilmeden bir karma gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak Apple Vision Pro yüzünden bu cihaz gecikmiş olabilir! İşte bildiğimiz her şey!

Samsung’un AR Başlığı Lansmanı Gecikebilir! İşte Apple Vision Pro Etkisi!

Apple Vision Pro’nun tanıtımı, Samsung’un rakip ürünlerini revize etmek zorunda kaldığı bir dönemi başlatabilir. Samsung, kendi AR başlığını daha rekabetçi hale getirmek ve Apple Vision Pro’ya değerli bir rakip olmak için lansman tarihini yeniden düşünmek zorunda kaldığı iddia ediliyor. Bu nedenle, Samsung’un AR başlığının 2024 Haziran ayından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor ve hatta bu tarihte bile bazı zorluklarla karşılaşabilir.

Apple Vision Pro, daha gelişmiş donanım, ekran özellikleri ve fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor. Görünen o ki, bu özellikler, Samsung’un kendi AR başlığı geliştirmesini erteleme kararı almasına yol açtı. Henüz AR kulaklık pazarının başlangıç aşamasında olduğu ve büyümesinin zaman alacağı göz önüne alındığında, Samsung’un üretim zorlukları yaşayabileceği düşünülüyor.

X (Twitter) üzerinden paylaşım yapan bir sızıntı kaynağına göre, Apple Vision Pro ilk olarak Haziran 2024’te piyasaya sürülebilir. Ancak Samsung’un AR başlığını ne zaman piyasaya süreceği ya da tanıtıp tanıtmayacağı belirsizliğini koruyor. 2024’te tanıtılması durumda, ürünün 2025 başlarına kadar sınırlı bölgelerde satışa sunulabileceği düşünülüyor.

Samsung’un önceki prototipi, sektörde çok da heyecan yaratmamıştı. Bu prototip, Galaxy S22 serisinde bulunan ve verimsizliği ve aşırı ısınmaya eğilimiyle bilinen son nesil Exynos 2200 tarafından destekleniyordu. Şimdi ise Samsung’un daha etkili bir AR başlığı geliştirmek için sıfırdan başlaması gerekebilir.

Apple Vision Pro’nun aksine, Samsung’un AR başlığı dahili bir bataryaya sahip olacak. Ancak seri üretim versiyonun tasarımının nasıl olacağı henüz doğrulanmış değil. Önümüzdeki dönemde daha fazla sızıntı ve söylentiyle birlikte, AR başlığı pazarındaki rekabet daha da kızışabilir.

İlginizi Çekebilir: One UI 6.0 Depolama Alanı Tartışmalarına Son Verecek!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Apple Vision Pro’ya rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!