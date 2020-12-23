Samsung
Samsung, Apple ile dalga geçen reklamlarını yine silmeye başladı!
Samsung, akıllı telefon departmanındaki en büyük rakibi Apple’a, deyim yerindeyse, takılmayı seviyor. Güney Koreli elektronik devi, bugüne kadar çeşitli pazarlama kampanyalarında ve sosyal medya gönderilerinde rakibi Apple’ı tiye almıştı. Bu sene piyasaya sürülen yeni nesil iPhone’ların kutusundan şarj aleti çıkmaması da Samsung’un ekmeğine yağ sürmüş, firmayı Apple’ın bu tartışmalı kararıyla dalga geçen bir reklam kampanyası hazırlamaya itmişti. Ancak, geçtiğimiz aydaki sızıntıların gösterdiğine göre firmanın yeni amiral gemisi S21 de kutusunda şarj aleti barındırmayacak. Bu gelişme ile birlikte Samsung’un ilgili reklamları yok etme çabası başlamış görünüyor.
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İşte silinmeye başlanan reklam
Samsung, yeni jenerasyon iPhone’ların şarj aletsiz geldiğini görünce sosyal medya kanallarından şu paylaşımı yapmıştı:
Gönderide şarj aletinin Galaxy telefonunuzla birlikte geldiğini vurgulayan Güney Koreli elektronik devi, bununla da yetinmeyerek sosyal medya kanallarından “Galaxy telefonunuz size bir telefonda aradığınız her şeyi verir. Şarj aleti gibi en basit ve temel öğeler dahil olmak üzere, en iyi kamera; batarya; ram; performans ve hatta 120Hz tazeleme hızlı ekran” sözleriyle bir paylaşım yaptı.
S21’in tanıtılmasına kısa bir süre kala, Samsung, bu gönderileri sosyal medya kanallarından teker teker silmeye başladı bile. Bu silme işleminin şimdilik Avrupa ve Brezilya pazarlarında olduğunu belirtmekte fayda var. Bu kararın diğer pazarlarda uygulanıp uygulanmayacağı ise hala bir merak konusu ve belki de kutuda şarj aleti gelip gelmemesi durumu için lokal pazarlar arası farklılıklar olabileceğinin bir göstergesi.
Yat, kalk, tekrar et: Samsung bunu daha önce de yapmıştı!
Bu önce tiye alıp, sonra tiye alınan konuyu kendi uygulayıp ve en sonunda bu reklam kampanyalarını hiç var olmamışçasına silmek şeklindeki stratejinin Güney Koreli firma için ilk örneği değil. Samsung, yine bu sene, Apple’ın 5G cihaz cihaz pazarına geç girmesini tiye almıştı:
Firmanın geçmişte de sadece dalga geçmekle kalmayıp, Apple ile dalga geçtiği konuda aynı stratejiyi izleyip sonra da bu gönderileri sildiği örneklerle karşılaşmıştık. Bunun belki de en güzel ve en bilinen örneği 3.5mm’lik kulaklık girişi konusu. Hatırlayacağınız üzere, 3.5mm’lik kulaklık girişlerini ilk kaldıran firma, 2017 yılında iPhone X ile apple olmuştu. Samsung, bunun üzerine Apple’ın bu kararını tiye alan “Growing Up” isimli bir reklam filmi yayımlamıştı. Ancak, Galaxy Note 10 serisi ile birlikte kulaklık girişi konusunda Apple’la aynı stratejiyi izleme kararı alan Samsung, bu reklamı sessizce ortadan kaldırmıştı.
İşte o reklam:
Samsung’un bu önce dalga geç, aynısını yap ve sonra sil stratejisini neden izlediği bilinmez ama bu durumun firmanın imajına olumlu yönde etki etmediği aşikar.
Kaynak: GizChina
Aksesuar
Galaxy Watch Active 2 yeni renk seçeneğiyle sahalara geri dönüyor
Samsung’un eski akıllı saat modellerinden Samsung Galaxy Watch Active 2, önümüzdeki yıl yepyeni rengiyle tüketicilerin huzuruna bir kez daha çıkacak. Galaxy S21 serisini de kapsayan Samsung UNPACKED etkinliğinde karşımıza çıkacak olan saat, teknik özellikler bakımındansa herhangi bir değişikliğe sahip olmayacak.
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Galaxy Note 20 serisiyle birlikte yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 3’ü tanıtan Samsung, eski akıllı saatlerinden vazgeçmemiş gibi görünüyor. Zira şirketin, 2019’da tanıttığı Galaxy Watch Active 2’yi yepyeni bir renk seçeneğiyle tüketicilerin karşısına yeniden çıkaracağı ortaya çıktı. Bununla birlikteyse Galaxy Watch Active 2’nin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacak.
Samsung Galaxy Watch Active2, Rose Gold renk seçeneği ile 2021 yılında yeniden piyasaya sürülecek. Samsung’la ilgili yaptığı güvenilir sızıntılarla bilinen Evan Blass’ın paylaşımına göre, şirket Galaxy Watch Active 2’nin teknik özelliklerindeyse hiçbir değişikliğe gitmeyecek. Konuyla alakalı olarak Evan Blass, Rose Gold renkli Galaxy Watch Active 2’nin tüm çıplaklığıyla göründüğü fotoğrafları da paylaştı.
Galaxy Watch Active 2 Rose Gold rengi böyle görünüyor
Hatırlatmak gerekirse, Samsung Galaxy Watch Active 2’nin hâlihazırda Türkiye’de Under Armour Mat Siyah, Mat Gümüş, Mat Altın, Mat Siyah renk seçenekleri ve beraberinde göreceli olarak aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç farklı renkten oluşan kayışları bulunuyor. 2021 yılında çıkacak Rose Gold renk seçeneği ise işte bu renklerin arasında kendisini tüm şıklığıyla ayrı bir konumda tutacak.
Galaxy Watch Active2, Rose Gold seçeneğine ek olarak bir de tüketicilere pembe altın renkli metal kasa ile tümleşik mor renkli bir kordon sunacak gibi duruyor. Evan Blass tarafından paylaşılan görüntüyle birlikte kendisini net bir şekilde belli eden bu renk kombinasyonlarının, Galaxy S21+’ın birkaç gün önce sızdırılan Phantom Violet rengine sahip varyantıyla birebir aynı olduğunu da küçük bir dipnot olarak ekleyelim.
Galaxy Watch Active 2’nin teknik özellikleri
Samsung Galaxy Watch Active 2, sahiplerine Süper AMOLED panelle desteklenen kapasitif bir dokunmatik ekran sunuyor. Tamı tamına 16 milyon renk gamına sahip olan bu panelin, yaptığımız incelemelerden de yola çıkarak bir akıllı saatten beklenen ekran performansını hayli hayli verebildiğini belirtmek istiyorum.
Galaxy Watch Active 2, gücünü ise Samsung’un akıllı saatleri için geliştirdiği ve 2018 yılından itibaren Galaxy Watch ailesinde kullanmaya başladığı 10 nm üretim teknolojisiyle üretilmiş Exynos 9110 yonga setinden alıyor. Bu yonga setinin içerisine 1.15 GHz hızlarında çalışan Cortex A53 çekirdekleri dahil edilmiş. Ekran kartı bölümünde ise Mali-T720’yi görüyoruz.
Samsung Galaxy Watch Active2 incelemesi
Samsung
Samsung, yeni ekran teknolojilerini tanıtacağı etkinliğini duyurdu
Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, ekran teknolojisinde devrim yaratacak yepyeni teknolojisini ve bunun yanında da diğer ürünlerini tanıtacağı The First Look 2021 etkinliğini duyurdu. The First Look 2021 adlı etkinlikte Samsung’un yeni akıllı televizyonlarını gün yüzüne çıkaracağı belirtiliyor.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye sınırları içerisinde akıllı telefon üretimine başlayacağı ortaya çıkan Samsung’la alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Samsung yaptığı açıklamada 6 Ocak 2021 tarihinde The First Look 2021 adlı yeni bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Tanıtım afişinde etkinlikle alakalı olarak “…where a new vision for screen begins.” ifadelerini kullanan şirketin, (bu açıklamadan yola çıkılarak) etkinlikte yeni ekran teknolojilerini tanıtması bekleniyor.
The First Look 2021, Samsung’un yeni ürünlerine ev sahipliği yapacak
The First Look 2021 etkinliği 6 Ocak’ta, yani her yıl düzenlenmekte olan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’ten 5 gün önce yapılacak. Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamada The First Look 2021’in muhteviyatıyla alakalı herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat tahminlere göre şirket, başta yeni Micro-LED TV serisi olmak üzere Mini-LED TV’lerini ve 4K/8K QLED TV’lerini tüketicilerin karşısına çıkaracak.
Tabii söz konusu “ekran teknolojisi” olduğu zaman, yalnızca televizyonlardan bahsetmek mümkün olmuyor. Zira kendi ekranını üreten ve ürettiği ekranı akıllı telefonlarından tabletlerine kadar her ürününde kullanan Samsung gibi bir şirketin sahip olduğu ürün yelpazesini de göz önünde bulundurarak, The First Look 2021 etkinliğinde yeni tablet, dizüstü bilgisayar gibi ürünler görebilme ihtimalimiz de var.
Diğer taraftan 6 Ocak’ı takip eden hafta CES 2021 etkinliğinin başlayacağını da unutmamak gerekiyor. Samsung büyük ihtimalle The First Look 2021’de tanıtacağı ürünleri CES’e bırakmadan bir an önce elden çıkarmak istemiş. Bunun sebebiyse bir ihtimal, şirketin CES’te büyük bir ürün gamıyla karşımıza çıkacağı olabilir. Ya da şirket CES gibi önemli bir fuarda ekran teknolojileri tanıtmayı bir şekilde uygun görmemiş olabilir.
Bakalım, tüm bu soruların cevaplarını ocak ayında göreceğiz. Anlaşılan o ki hem Samsung için hem de genel olarak teknoloji dünyası için ocak ayı çok hararetli geçecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 5G önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak!
Samsung Galaxy A22 5G modeli ortaya çıktı. Firmanın uygun fiyatlı 5G akıllı telefonu 2021 yılı içerisinde kullanıcılarını karşılayacak.
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Uygun fiyatlı 5G özellikli akıllı telefon Samsung Galaxy A22!
Akıllı telefon dünyasında rekabet her geçen gün sertleşerek devam ediyor. Çoğu firmanın artık tek bir ürün ile gelmediği şu günlerde, Samsung da uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılayacak. Galaxy A22 modelini geliştirdiği Güney Kore basınında ortaya çıkan firma, özellikle Çinli rakiplerinin oldukça hakin olduğu orta ve giriş seviye akıllı telefon rekabetinde alternatif oluşturmayı planlıyor. Ortalama 181 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefon ile alakalı bütün bilgiler ise şu an teori aşamasında.
Uygun fiyatlı 5G özellikli bir akıllı telefon olarak bizleri karşılayacak olan Samsung Galaxy A22 5G, henüz hangi işlemciyi kullanacak kesin bir bilgiyi yine bizlere sunmadı. Dimensity 700 serisinden bir işlemcinin beklendiği akıllı telefon, duruma göre Qualcomm yapımı Snapdragon 600 serisinden bir işlemciye de sahip olabilir. Bu dedikodular dışında herhangi bir teknik detayı ortaya çıkmayan akıllı telefonun 2021 yazında kullanıcılarının beğenisine sunulması bekleniyor. Bu tarih de tam olarak Galaxy A21 modelinin tanıtımından bir yıl sonraya denk gelmekte. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile rekabette önemli bir unsur olmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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