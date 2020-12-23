Samsung, Apple ile dalga geçen reklamlarını yine silmeye başladı!

Samsung, akıllı telefon departmanındaki en büyük rakibi Apple’a, deyim yerindeyse, takılmayı seviyor. Güney Koreli elektronik devi, bugüne kadar çeşitli pazarlama kampanyalarında ve sosyal medya gönderilerinde rakibi Apple’ı tiye almıştı. Bu sene piyasaya sürülen yeni nesil iPhone’ların kutusundan şarj aleti çıkmaması da Samsung’un ekmeğine yağ sürmüş, firmayı Apple’ın bu tartışmalı kararıyla dalga geçen bir reklam kampanyası hazırlamaya itmişti. Ancak, geçtiğimiz aydaki sızıntıların gösterdiğine göre firmanın yeni amiral gemisi S21 de kutusunda şarj aleti barındırmayacak. Bu gelişme ile birlikte Samsung’un ilgili reklamları yok etme çabası başlamış görünüyor.

İlginizi çekebilir: Samsung S21 serisinin kutusundan şarj cihazı çıkmayacak!

reklam

İşte silinmeye başlanan reklam

Samsung, yeni jenerasyon iPhone’ların şarj aletsiz geldiğini görünce sosyal medya kanallarından şu paylaşımı yapmıştı:

Gönderide şarj aletinin Galaxy telefonunuzla birlikte geldiğini vurgulayan Güney Koreli elektronik devi, bununla da yetinmeyerek sosyal medya kanallarından “Galaxy telefonunuz size bir telefonda aradığınız her şeyi verir. Şarj aleti gibi en basit ve temel öğeler dahil olmak üzere, en iyi kamera; batarya; ram; performans ve hatta 120Hz tazeleme hızlı ekran” sözleriyle bir paylaşım yaptı.

S21’in tanıtılmasına kısa bir süre kala, Samsung, bu gönderileri sosyal medya kanallarından teker teker silmeye başladı bile. Bu silme işleminin şimdilik Avrupa ve Brezilya pazarlarında olduğunu belirtmekte fayda var. Bu kararın diğer pazarlarda uygulanıp uygulanmayacağı ise hala bir merak konusu ve belki de kutuda şarj aleti gelip gelmemesi durumu için lokal pazarlar arası farklılıklar olabileceğinin bir göstergesi.

Yat, kalk, tekrar et: Samsung bunu daha önce de yapmıştı!

Bu önce tiye alıp, sonra tiye alınan konuyu kendi uygulayıp ve en sonunda bu reklam kampanyalarını hiç var olmamışçasına silmek şeklindeki stratejinin Güney Koreli firma için ilk örneği değil. Samsung, yine bu sene, Apple’ın 5G cihaz cihaz pazarına geç girmesini tiye almıştı:

Firmanın geçmişte de sadece dalga geçmekle kalmayıp, Apple ile dalga geçtiği konuda aynı stratejiyi izleyip sonra da bu gönderileri sildiği örneklerle karşılaşmıştık. Bunun belki de en güzel ve en bilinen örneği 3.5mm’lik kulaklık girişi konusu. Hatırlayacağınız üzere, 3.5mm’lik kulaklık girişlerini ilk kaldıran firma, 2017 yılında iPhone X ile apple olmuştu. Samsung, bunun üzerine Apple’ın bu kararını tiye alan “Growing Up” isimli bir reklam filmi yayımlamıştı. Ancak, Galaxy Note 10 serisi ile birlikte kulaklık girişi konusunda Apple’la aynı stratejiyi izleme kararı alan Samsung, bu reklamı sessizce ortadan kaldırmıştı.

İşte o reklam:

Samsung’un bu önce dalga geç, aynısını yap ve sonra sil stratejisini neden izlediği bilinmez ama bu durumun firmanın imajına olumlu yönde etki etmediği aşikar.

Kaynak: GizChina