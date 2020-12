Samsung, Apple ile dalga geçen reklamlarını yine silmeye başladı!

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, ekran teknolojisinde devrim yaratacak yepyeni teknolojisini ve bunun yanında da diğer ürünlerini tanıtacağı The First Look 2021 etkinliğini duyurdu. The First Look 2021 adlı etkinlikte Samsung’un yeni akıllı televizyonlarını gün yüzüne çıkaracağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye sınırları içerisinde akıllı telefon üretimine başlayacağı ortaya çıkan Samsung’la alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Samsung yaptığı açıklamada 6 Ocak 2021 tarihinde The First Look 2021 adlı yeni bir etkinlik düzenleyeceğini söyledi. Tanıtım afişinde etkinlikle alakalı olarak “…where a new vision for screen begins.” ifadelerini kullanan şirketin, (bu açıklamadan yola çıkılarak) etkinlikte yeni ekran teknolojilerini tanıtması bekleniyor.

The First Look 2021, Samsung’un yeni ürünlerine ev sahipliği yapacak

The First Look 2021 etkinliği 6 Ocak’ta, yani her yıl düzenlenmekte olan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES’ten 5 gün önce yapılacak. Samsung yetkilileri tarafından yapılan açıklamada The First Look 2021’in muhteviyatıyla alakalı herhangi bir bilgi verilmedi. Fakat tahminlere göre şirket, başta yeni Micro-LED TV serisi olmak üzere Mini-LED TV’lerini ve 4K/8K QLED TV’lerini tüketicilerin karşısına çıkaracak.

Tabii söz konusu “ekran teknolojisi” olduğu zaman, yalnızca televizyonlardan bahsetmek mümkün olmuyor. Zira kendi ekranını üreten ve ürettiği ekranı akıllı telefonlarından tabletlerine kadar her ürününde kullanan Samsung gibi bir şirketin sahip olduğu ürün yelpazesini de göz önünde bulundurarak, The First Look 2021 etkinliğinde yeni tablet, dizüstü bilgisayar gibi ürünler görebilme ihtimalimiz de var.

Diğer taraftan 6 Ocak’ı takip eden hafta CES 2021 etkinliğinin başlayacağını da unutmamak gerekiyor. Samsung büyük ihtimalle The First Look 2021’de tanıtacağı ürünleri CES’e bırakmadan bir an önce elden çıkarmak istemiş. Bunun sebebiyse bir ihtimal, şirketin CES’te büyük bir ürün gamıyla karşımıza çıkacağı olabilir. Ya da şirket CES gibi önemli bir fuarda ekran teknolojileri tanıtmayı bir şekilde uygun görmemiş olabilir.

Bakalım, tüm bu soruların cevaplarını ocak ayında göreceğiz. Anlaşılan o ki hem Samsung için hem de genel olarak teknoloji dünyası için ocak ayı çok hararetli geçecek.