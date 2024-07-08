Samsung’un gelecek hafta yeni nesil kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro’yu tanıtması bekleniyor. Bu lansman öncesinde, Güney Kore pazarında bu kulaklıkların fiyat bilgisi sızdırıldı. Sleep Kuma tarafından paylaşılan perakende satış listesinin ekran görüntüsüne göre, Galaxy Buds 3 serisi fiyat önceki modellerle büyük ölçüde tutarlı olacak.

Galaxy Buds 3 serisi fiyatları nasıl olacak?

Sızıntıya göre, Galaxy Buds 3’ün 203.700 KRW (yaklaşık 148 ABD Doları) ve Galaxy Buds 3 Pro’nun 296.700 KRW (yaklaşık 215 ABD Doları) fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Bu fiyatlar, Galaxy Buds 2 ve Galaxy Buds 2 Pro’nun lansman fiyatlarına oldukça benzer.

Aynı zamanda sızıntı, yeni kulaklıkların model numaraları ve tasarımları hakkında da bilgiler sunuyor. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek olan Galaxy Buds 3, SM-R530 model numarasını taşırken, beyaz renkteki Galaxy Buds 3 Pro, SM-R630 model numarasına sahip olacak.

Samsung, yeni kulaklıklarını önceki modellerden oldukça farklı bir tasarımla sunacak gibi görünüyor. Her iki model de artık Apple’ın AirPods ve AirPods Pro’larına benzeyen bir tasarıma sahip.

Sızıntılar ayrıca, Galaxy Buds 3 serisinin 24 bit 96KHz ses iletimi yapabilen daha yüksek kaliteli bir kablosuz codec bileşenini destekleyeceğini öne sürüyor. Ek olarak, kulaklıkların Uyarlanabilir ANC, Uyarlanabilir Ekolayzer ve Ortam Sesi özelliklerine sahip olacağı ve ses iletimi için Bluetooth 5.4 kullanılacağı belirtiliyor.

Aktif gürültü engelleme (ANC) açıkken, temel Galaxy Buds 3’ün beş saate kadar, ANC kapalıyken ise altı saate kadar oynatma süresi sunması bekleniyor. Galaxy Buds 3 Pro ise ANC açıkken altı saate, ANC kapalıyken yedi saate kadar pil ömrü sunabilir. Her iki model de toz ve su sıçramalarına karşı IP57 derecesinde koruma sağlayacak.

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Sonuç olarak, Galaxy Buds 3 serisi fiyatları önceki modellerle büyük ölçüde uyumlu kalırken yeni özellikler ve tasarımlarla kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor. Galaxy Buds 3 serisi fiyat açısından rekabetçi olacak ve yeni teknolojilerle donatılacak gibi görünüyor.