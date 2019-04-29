Samsung akıllı telefon videoları için dikey televizyon üretti!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung son yıllarda giderek yaygınlaşan dikey video çekme trendine uyum sağlayarak dikey bir televizyon üretti.

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Samsung dikey televizyonunun özellikleri

Son on yılda akıllı telefonların yaygınlaşması, mobil cihazlardaki kameraların gelişmesi ve sosyal medyanın hayatımızdaki öneminin artmasıyla sinemanın başlangıcından beri devam eden yatay video çekme geleneği sekteye uğradı. Akıllı telefon ekranları ve sosyal medya uygulamalarının dik şekilde kullanılmaya daha uygun olması dikey video çekmeyi giderek bir alışkanlığa dönüştürdü.

Dünyanın en büyük televizyon üreticilerinden biri olan Samsung da en sonunda bu trende uyum sağlayarak ilk dikey televizyonu The Sero‘yu üretti. 43 inç büyüklüğünde QLED bir ekrana sahip olan televizyon sayesinde dikey videolar artık iki yanında siyah bantlar olmadan izlenebilecek. Televizyon döndürülerek yatay olarak da kullanılabilinecek. Bixby desteğiyle gelen televizyon, 60 wattlık 4.1 ses çıkışına sahip olacak. Gelecek ay Güney Kore’de satışa sunulacak olan televizyonun fiyatı ise $16,000.