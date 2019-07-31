Samsung akıllı telefon satışında hala lider!

Strategy Analytics ve Counterpoint, 2019 yılının ikinci çeyreğinin sonunda akıllı telefon satış oranlarını açıkladı. Sıralamaya göre rakamlarda düşüş olmasına rağmen Samsung ve Huawei yüzdelik dilimini artırmış durumda.

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Strategy Analytics verilerine göre küresel sevkiyatlar %2.9 ortanında düşerken Samsung %1.9, Huawei %1.7 ve Apple %0.7 oranında artış göstermiş durumda. Bu durumun rakamsal karşılığı Samsung tarafından satılan 76.3 milyon, Huawei tarafında 58.7 milyon ve Apple tarafında 38 milyon cihaza dönüşüyor.

Xiaomi ve Oppo da ilk üç sırayı takip ederken bu firmalarda da artış görmekteyiz. Xiaomi %9.4, Oppo ise %8.7 ile takip ederken Oppo tarafından yapılan sevkiyatlar düşmesine rağmen Xiaomi aynı şekilde koruyor.

Counterpoint, diğer kaynak ile yakın bilgileri taşıyor olsa da ilk 10 markayı daha detaylı bir şekilde önümüze koyuyor. Buraya göre Samsung %20, Huawei %16 ve Apple %10 üzerinde bir pay ile sıralanıyor. Counterpoint’in araştırmasına göre üç üretininin tamamının pazar payı biraz daha düşük. Strategy Analytics’in raporunun aksine, küresel sevkiyayların %2.9 yerine %1.2 gerilemiş durumda.

Samsung artış gösterirken diğer markalar ne durumda?

HMD Global (Nokia) tarafında 2019 yılı içerisinde 2. çeyrekte %20 daha fazla sevkiyat ile dünya sıralamasında 9. sıraya yerleşmiş olması. Lenovo, Vivo ve LG gibi firmalar ise yine artış gösteren firmalar arasında. Akıllı telefon satışında Motorola haricinde global pazarda yer almayan Lenovo’nun artış göstermesi de bir hayli ilginç. Geçtiğimiz sene ortaya çıkan ve ilk ürününü tanıtan ise bu yıl %848 oranında artış göstermiş durumda.