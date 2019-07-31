ASUS 300 ve 400 serisi AM4 anakartlar, Ryzen 3000 işlemcilere tam destek veriyor

ASUS 300 ve 400 serisi AM4 anakartlar yayınlanan kolay UEFI BIOS güncellemesiyle birlikte en yeni AMD Ryzen™ 3000 serisi CPU ve APU’lara tüm özellikleriyle birlikte destek vermeye başladı. Ödüllü ASUS UEFI BIOS’un arayüz ve tüm temel işlevlerinin AM4 soketli ASUS 300 ve 400 serisi anakart kullanıcılarına eksiksiz bir şekilde sunulması için mühendisler yoğun bir çalışma yürüttü.

UEFI BIOS neler sunuyor?

Mühendislerin dikkatli ve sistemli çalışmaları sayesinde, ödüllü ASUS UEFI BIOS’un popüler grafik arayüzü ve tüm temel özellikleri AM4 soketli ASUS 300 ve 400 serisi anakart kullanıcılarına sunuluyor. ASUS müşterileri, anakartlarının ROM miktarına bakmaksızın güncellemeyle birlikte gelen özelliklere erişebiliyor. Yeni özellikler için yeni bir anakart satın almaya gerek kalmıyor. AM4 soketli ASUS 300 ve 400 serisi anakart kullanıcıları 3. Nesil Ryzen 3000 APU ve CPU’larına geçiş yapmak istediğinde aynı BIOS deneyimini yaşayacak ve özellikler korunacak. Ayrıca, BIOS güncellemesinden sonra eski CPU’lar da desteklenmeye devam edecek. Uyumluluk listesinin tamamını aşağıda görebilirsiniz:

İşlemci Bristol Ridge Summit Ridge Raven Ridge Pinnacle Ridge Picasso Matisse A-serisi APU/Athlon™ CPU Ryzen™ 1000-serisi CPU Ryzen™ 2000-serisi APU/Athlon™ APU Ryzen™ 2000-serisi CPU Ryzen™ 3000-serisi APU Ryzen™ 3000-serisi CPU X570 Hayır Hayır Evet Evet Evet Evet X470 Evet Evet Evet Evet Evet Evet B450 Hayır Evet Evet Evet Evet Evet X370 Evet Evet Evet Evet Evet Evet B350 Evet Evet Evet Evet Evet Evet A320 Evet Evet Evet Evet Evet Evet

En yeni AMD Ryzen APU ve CPU’larla uyum için AM4 soketli ASUS 300 veya 400 serisi anakartları yalnızca birkaç dakika içinde güncellemek mümkün. Bunun için iki basit yöntem bulunuyor.

Seçkin ASUS anakartlarda bulunan ASUS’a özgü USB BIOS Flashback™ özelliği sayesinde kullanıcıların en son UEFI BIOS’u bir USB flash sürücüye indirip anakartı güç kaynağına bağlamaları yeterli. FAT32 biçimli USB sürücüyü takıp anakartın üzerindeki USB BIOS Flashback veya Reset düğmesine basınca güncelleme gerçekleşiyor. Bu yöntemde AM4 işlemcinin veya bellek modüllerinin takılı olması gerekmiyor. Güncelleme birkaç dakika içinde tamamlanıyor.

Alternatif olarak kullanıcılar ASUS UEFI BIOS’ta yer alan EZ Flash 3 aracı ile de güncelleme yapabiliyor. Bu araç, USB sürücü ile veya internetten indirilen dosya ile güncelleme yapmayı sağlıyor.

UEFI BIOS güncellemesi ilgili anakartların destek sayfalarında ve https://www.asus.com/support adresindeki ASUS Destek sayfasında bulunabilir.