Yeni Nesil Samsung Galaxy A Serisi Hakkında Bilinen Herşey

Şubat ayının başlarında yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S22 ailesini tanıtan Samsung, şimdi de orta ve orta üst segment cihazlarını da kullanıcılarıyla buluşturmak niyetinde.

Samsung, önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülecek bir dizi cihazla A Serisi modellerinin çoğunu yenilemeye hazır durumda. Cihazlar için en büyük geliştirme, hiç şüphesiz ki, yeni nesil modellerde 5G özelliğinin bulunması olacak. Ama Galaxy A23 5G, A33 5G, A53 5G ve A73 5G, bundan ziyade, pek çok daha farklı güzel özelliklerle donatılmış olacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar bunu söylememize olanak sağlıyor.

@Shadow_Leak birkaç tweet ile dört modelin temel özelliklerini ortaya koydu ve işlemci, kamera ve ekran tarafında, yani önceki modellere göre neredeyse tüm departman kayda değer gelişmeler olduğunu gösteriyor.

Galaxy A73

Grubun en pahalı modeli olan Samsung Galaxy A73 5G , Galaxy A72’nin 90Hz panelinden farklı olarak 6,7 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak. Cihaz, günlük kullanımlarda ve diğer işlemlerde kullanıcılara daha iyi deneyim sağlamak için Snapdragon 750G işlemcisinden güç alacak. Telefonda 25W şarj desteğine sahip 5000mAh pil bulunacak. Galaxy A73 fotoğraf ve video çekimleri için arkada 108MP+12MP+8MP+2MP dörtlü kamera dizilimine sahip olacak.

Galaxy A53 5G, A33 5G ve A23 5G

Sıradaki model, 6.52 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A53 5G. Yine 25W şarj destekli 5000mAh pil ile desteklenen cihaz, Exynos 1200 işlemci ile donatılmış olacak. Arka kameralar 64MP+12MP+5MP+5MP sensörlerden oluşuyor.

Samsung Galaxy A33 5G, 6.4 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip ve Dimensity 720 ile donatılmış olarak gelebilir. Arkada 48MP+8MP+5MP+2MP kamera dizilimine ve 15W şarj destekli 5000mAh pile sahip olacak.

Son olarak, Samsung Galaxy A23 5G, 6,6 inç FHD+ 90Hz IPS LCD panele sahip ve Dimensity 700 çipinden güç alacak. Cihazın, arkada 50MP+8MP+2MP+2MP kamera kurulumuna sahip olacağı ve 15W şarj destekli 5000mAh pille donatılacağı söyleniyor.

Galaxy A73 5G ve Galaxy A53 5G, kutudan çıktığında Android 12 ile yüklü olacağı, A33 5G ve A23 5G modellerinin ise Android 11 ile geleceği tahmin ediliyor.

Samsung’un yeni A serisi modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu modeller kendi segmentlerindeki rakipleriyle baş edebilecekler mi? Düşüncelerinizi bizimle de paylaşın…