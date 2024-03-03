Samsung A35 5G çıkış tarihi ve özellikleri hakkında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Daha önce paylaştığımız bilgilere ek olarak, şimdi ise telefonun renk seçenekleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy A35 özellikleri ve renk seçenekleri.

Samsung A35 5G’nin Yeni Renkleri ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung’un Galaxy A35 5G modelini Awesome Lilac (Mor), Awesome Navy (Mavi), Awesome Ice Blue (Buz Mavisi) ve Awesome Lemon (Sarı) olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Önceki model Galaxy A34 de dört renkle sunulmuştu, ancak Samsung’un bu sefer pastel tonları tercih ettiği görülüyor.

Galaxy A35, Mart ayında Almanya’da tanıtılması beklenen Galaxy A55 modelinin kardeşi olarak piyasaya sürülecek. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy A serisinden A7x modelleri kaldırılmış ve serinin tepesine A5x modelleri yerleşmişti. Galaxy A35 ise serideki en güçlü ikinci telefon olarak dikkat çekecek.

Samsung A35 özellikleri ise oldukça rekabetçi görünüyor. Telefon, IP67 sertifikalı olacak, 209 gram ağırlığında ve 8,2 mm kalınlığında bir yapıya sahip olacak. 120Hz yenileme hızına sahip, nokta çentikli ve 1080 x 2340 FHD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç boyutunda bir Super AMOLED ekrana sahip olacak. Burada Samsung’un U şeklindeki çentikten kurtularak nokta çentiğe geçmesi gerçekten beklenen bir yenilik olmuş durumda.

Geekbench sızıntılarına göre Exynos 1380 işlemciyle güçlendirilecek olan cihaz, 128GB veya 256GB depolama alanı ve 6GB veya 8GB RAM seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca, 5000 mAh pil kapasitesine sahip olacak ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile kutudan çıkacak.

Arka yüzünde, f/1.8 50MP birincil kamera, f/2.2 8MP ultra geniş açılı sensör ve f/2.4 5MP makro kamera bulunan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kameraların düzeni Galaxy S24 serisinde olduğu gibi dikey olacak. Ancak, Galaxy A35’in 4K video kayıt yetenekleri 30fps ile sınırlı olacak. Selfie kamerası ise 30fps’te FHD videolar kaydedebilecek.

Samsung A35 5G, A34’e kıyasla büyük bir yenilik sunmasa da, küçük ama önemli bir yükseltme olarak öne çıkıyor. Samsung A35 ve Samsung A55‘in, muhtemelen Mart ayında tanıtılması bekleniyor. Avrupa’da başlangıç ​​fiyatının 379 euro civarında olabileceği tahmin ediliyor.

Teknoloji tutkunlarının bu yeni modelleri heyecanla beklediğiini söylemek mümkün. Samsung Galaxy S serisine çıkmaya gerek kalmadan, oldukça rekabetçi özellikler sunan Galaxy A serisi, Türkiye’de en çok satan telefonlar listesine adını yazdırmış durumda.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S24 serisi Türkiye’de kapış kapış satıyor, işte rakamlar

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung A35 nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!