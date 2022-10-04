Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çip üretimi üzerindeki çalışmalarını arttırıyor. Özellikle Tayvan merkezli rakiplerinden bu alanda sıyrılmak isteyen şirket, sektör adına gelecek planlarını kamuoyuna sundu. Bu alan üzerine çalışmalar yürüten Samsung Foundry, çip teknolojisi için şirketin 5 yıllık planını açıkladı.

İçindekiler Samsung Foundry Tarafından 5 Yıllık İddialı Bir Plan

Samsung Foundry Tarafından 5 Yıllık İddialı Bir Plan

Bilmeyenler için çip üretim sürecinde “nm” seviyesi düştükçe birimden alandan daha fazla güç ve daha yüksek verim alınabiliyor. Son yıllarda TSMC başta olmak üzere rakiplerini geçmek isteyen teknoloji devi, çip piyasası için birçok fabrika yatırımı gerçekleştirdi ve piyasaya büyük bir maddi pay ayırdı. Şirket, Samsung Foundry Forum 2022 sırasında birkaç yıl içinde 1.4nm fabrikasyon sürecini başlatma planını açıkladı. Bu üretim, 2nm sürecinin 2025 yılında kitlesel dolaşıma girmesinden sonra gerçekleşecek. Şirketin ayrıca otomotiv, IoT ve çok daha fazlası gibi diğer endüstrilere çip sunmak gibi yan planlarının olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan bu projenin üstesinden gelmek adına firma, üretimini üç kata kadar artıracak. Bu sadece yeni teknolojilere ilk olarak öncelik etmek değil, mevcut kullanıcılarına da daha iyi hizmet vermek adına bir karar. Artık daha fazla endüstrinin çip dünyasına bağımlı olmasıyla birlikte pazar hacmi gittikçe artıyor. Bu durum Samsung’un gelir düzeyini arttırsa da şirket piyasada yeni isimler görmek istemiyor. Ayrıca şirket, beş yıllık içinde çeşitli yenilikçi adımlara da imza atacak. Bunların arasında; dökümhane proses teknolojisi inovasyonu, her bir özel uygulama için proses teknolojisi optimizasyonu, istikrarlı üretim yetenekleri ve müşteriler için özelleştirilmiş hizmetler yer alıyor.

Plan içinde bahsedilmese de Samsung çip konusunda Exynos markasıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce tanıtılan Samsung Exynos 2200 işlemcideki Xclipse 920 GPU birimi, AMD’nin RDNA2 mimarisi temel alıyordu. Bu açıdan büyük beklenti oluşturan ancak mobil işlemci pazarında bekleneni veremeyen işlemci, türünün tek örneği olarak kalmayacak. Gelecekte AMD GPU’lu Exynos işlemciler karşımıza çıkmaya devam edecek.

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