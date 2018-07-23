Samsung, A serisi model numaralarında çift haneye geçebilir!

Samsung’un akıllı telefon serisi, model isimlerinin alfanümerik dizilerinden oluşuyor. J serisi donanımlarının artık Galaxy A6 (2018) ve A6+ (2018) modellerine geçmesiyle, A serisinin model numaraları değişikliğe uğrayacak gibi görünüyor.

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Samsung A serisi için A10, A30, A50, A70 ve A90 hamlesi

Samsung, A10, A30, A50, A70 ve A90 cihazları için Avrupa’da marka tescili yaptı. Liste gelecekte en az beş Galaxy A serisi akıllı telefonun olacağını gösteriyor ve fiyat segmenti yine model numarasıyla doğru orantılı olacaktır. Burada akla gelen ilk soru, Galaxy S ve Note serilerinin model numaralarının büyümesiyle, bu telefonları tanımlamada nasıl bir yol izleneceği.

Beklenmedik bir diğer durum da, Galaxy ön adının AB kayıtlarında eksik olması. Şu ana kadar sadece Tizen Z serisi telefonları Galaxy markası olmadan piyasaya sürüldü. Kore’deki ticari marka düzenleyicileri bu noktada otorite ve Galaxy A30 ve Galaxy A50’nin marka uygulamaları orada yapıldı.

Bir başka rapora göre; Samsung, Note serisini kaldırarak, Galaxy S serisine dahil etmeyi düşünüyor. Note 9 için şirketin satış hedefi, Note 8’den bir milyon daha fazla ve 12 milyon adet. Bu rakamlar, Note serisinin sonuna gelebileceğini gösteren net bir ipucu. Note serisinin sonlandırılması halinde, yerine S-Pen’li bir Galaxy S10 modeli gelmesi olası görünüyor.