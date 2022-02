Samsung’a Ne Önerirsiniz? #2

Nesini Seviyorsunuz serisinden sonra konsepti değiştirdiğimiz seri Ne Önerirsiniz’in yeni konuğu Samsung oluyor. Sizden gelen yorumlarla birlikte Samsung’a olan önerilerinizi Eren ve Aydoğan değerlendiriyor.

Samsung’a öneriler

00:00 Giriş

01:19 Genel Yorumlar: Exynos Snapdragon ayrımının olmaması

07:16 Hakan Keleş: Kutu içeriğine adaptör vb. aksesuarları yeniden dahil etsin. Sd catd desteği yeniden gelsin. Güncelleme desteği en az beş yıl olsun.

10:28 AlphaBerat: Düşük cihazlara daha iyi işlemciler koyup f/p ürünler yapmalılar.

12:22 Zohrab Cavansirli: iPhone’a laf atıp onun yolundan gitmeyi burakmasını öneririm.

15:04 Ömer Can Bektaş: Note serisini S serisine entegre etmekten vazgeçsin. S22 ultranın diğer cihazlarla alakası yok.

17:12 MBA PRO: Hwpnin yasağını kaldırsın. Samsung cihazların incelemesini istiyoruz.

19:13 Alper Canımoğlu: Yayıncılara ambargo uygulamayı, onlara aba altından sopa göstermek gibi saçma işler yapmayı bir an önce bırakmalıdır. Ek olarak Apple ile dalga geçip, onun peşinden gitmemelidir. (Çentik, adaptör vs.) Yılan gibi telefonlar üreten inovatif Samsung’u geri istiyoruz.

22:12 S.S: Şarj olayı geliştirilirse çok iyi olur çünkü rakip firmaların 120 watt desteği var Samsung’ dan bu hamleyi bekliyoruz artık 25 watt yerine en azından 65 watt desteği olursa çok iyi olur böylelikle telefonu daha hızlı şarj edebiliriz artı olarak orta seviye telefonların kasa kalitesini artırsalar keşke. Saygılar Ersin abi ve ekibi.

24:37 Oğuzhan Kılıç: Xiaomi’nin yaptığı gibi bir alt marka çıkartıp alt ve orta seviye telefonları o isimle satmalı ve değişik tarzdaki cihazların her kullanıcı kitlesine yayabilmeli örneğin güç istersen POCO X3 Pro, hafiflik ve tasarım istersen Mi 11 Lite gibi.

26:57 Fikri: A’dan Z’ye tüm harfleri kullanarak ayrı ayrı modeller çıkarıp kontrolü kaybetmektense A ve S serisinden üçer model çıkarıp çeşitli yamalar ve Android güncellemesini daha kontrollü şekilde çabuk dağıtmasını öneriyorum. Diğer yandan asla kullanmayacağımız Bixby gibi uygulamaların isteğe bağlı olarak kaldırılabilir olmasını veya en azından devredışı bırakılabilir olmasını öneriyorum.

31:01 Atmosphericboy: Satış sonrası müşteri memnuniyetine önem versin. Arıza çıktığı zaman bunu müşterinin üzerine yıkmayıp kendisi gidersin hatta gerekiyorsa Apple gibi yeni telefon versin ki telefonun değeri de düşmesin. Apple’ı Apple yapan en önemli şeylerden biri buydu.

34:49 Emrullah İldeniz: AMD İle yaptıkları işbirliğiyle birlikte de gördük ki Exynos diğer tüm islemci platformlarına göre çok geride. Exynos Kendini Onlara yetistirene kadar Tüm dünyada Snapdragon kullanılmalı.

36:32 Ahmet Sancak: Pazar payı olarak, tecrübe olarak bu kadar gelmişken, ne yazık ki yeni diyebileceğimiz. Ezber bozan bir teknolojik gelişmeyi hala yeni cihazlarında göremiyoruz.

37:32 yns.emre.unl.34_57: Bir telefon çıkardığında ” acaba ben olsam bu telefonu bu fiyata çok daha iyi donanımlarda telefon varken gidip alırmıydım ” diye düşünmelerini öneriyorum.

38:27 ilovetechs1: Eskiden yaptığı gibi Windows işletim sistemli laptoplar üretmesini ve amoled ekranlarını kullanmalarını isterdim.

41:24 arda.gndz52: Çinli rakiplerinden kendini materyal kalitesi olarak ayırması lazım, sözüm burada A serisine. orta segment çok önemli bir pazar. zaten Samsung yazılımı ile ön plana çıkıyor tek eksik premium his.