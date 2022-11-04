Samsung’un 8k tam genişlikte bir monitör üzerinde çalıştığı, Perşembe gecesi AMD sunumunda ortaya çıktı. Sunumda daha küçük harflerle ‘8k: sadece yatay’ yazmaktadır. Yani muhtemelen bu ultra geniş ekran yaklaşık 8000 piksel genişliğe sahip olacak.

Samsung, şirketin mevcut bir modeliyle aynı adı taşıyan Odyssey Neo G9 olarak adlandırıyor. Kaç piksel yüksekliğe sahip olacağı açıklanmamıştır. Diyagonal, en-boy oranı ve olası eğrilik de hala bilinmeyen faktörlerdir. AMD, bunun ilk DisplayPort 2.1 monitör olması gerektiğini söylüyor.

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Bununla birlikte, kanıtlanmış aritmetik ile Samsung’un ne üzerinde çalıştığına dair bir tahmin yapmak mümkündür. 8k-16:9 TV’lere eşdeğer 7680 piksellik bir yatay genişlik varsayıldığında, ekran 2160 dikey piksele sahip olacaktır.

Bu en boy oranları konusunda da bazı belirsizlikler var. Sunumda ‘ultra geniş ekran’dan bahsediliyor, ancak Samsung web sitesinde 32:9 en boy oranına sahip ekranları ‘süper ultra geniş ekran’ olarak adlandırıyor. Tweakers 32:9 monitörü süper geniş olarak adlandırıyor. Ekran hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktığında, oranın tam olarak ne olduğu ve ne olarak adlandırıldığı netleşecektir.

Monitörün diğer potansiyel özellikleri hakkında bir fikir edinmek için mevcut 2021 G9’a da bakılabilir. Bu 49″ diyagonal, va panel, 240Hz yenileme hızı, miniled kullanan 2048 yerel karartma bölgesi, 1ms griden griye tepki süresi, G-Sync Uyumluluğu, FreeSync Premium Pro ve 1000R eğrilik sunuyordu. G9’un arkasında ayrıca bir rgb aydınlatma halkası vardı. Bu özelliklerin eşleştirilmesi veya aşılması beklenebilir. Tweakers da bu monitörün bir incelemesini yaptı. Bu yeni Odyssey NeoG9 hakkında daha fazla ayrıntı Samsung tarafından Ocak ayında CES fuarında duyurulacak.