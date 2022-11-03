Radeon RX 7000 serisi ekran kartları ile AMD, RDNA 3 mimarisini bir önceki nesle göre önemli iyileştirmelerle sunuyor. Üretici, geliştirme sırasında daha iyi oyun performansından ödün vermeden watt başına iyi performansı vurguladığını söylüyor. AMD’ye göre, watt başına performans RDNA 3’te RDNA 2’ye göre yüzde 54’e kadar daha yüksek.

GPU üzerinde Chiplets

Yeni Radeon kartlarında gördüğümüz en büyük değişiklik, tek bir yekpare çipten çoklu çiplere geçiş. AMD’nin birkaç nesildir Ryzen işlemcilerinde yaptığı gibi, üretici birden fazla yonga kullanıyor ve bunları tek bir ortak birimde birleştiriyor. Radeon RX 7900 XT ve XTX, Navi 31 çipini temel almaktadır. Grafik Hesaplama Kalıbı en büyük çiptir ve tüm akış işlemcilerini içerir; bunun üzerinde yedi adede kadar çip birleştirilmiştir. Bu tek GCD, Infinity Cache’in yanı sıra GDDR6 belleğe giden 64bit bellek denetleyicisini içeren Memory Cache Dies adı verilen daha küçük çipetlerle çevrilidir.

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RX 6000 serisindeki RDNA 2 ekran kartlarında olduğu gibi, AMD yine Infinity Cache’i grafik yongası ve GDDR6 video belleği arasında bir bellek tamponu olarak kullanıyor, ancak bu bağlantı ikinci nesil ve bu nedenle önemli ölçüde daha hızlı. AMD, 5,3 TB/sn ile maksimum bant genişliğinin önceki neslin bellek kurulumundan yüzde 170 daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Infinity Cache miktarı Navi 21’de 128MB iken yeni Navi 31 çipinde 96MB’a düşürülmüştür, bu da daha akıllı bellek kullanımı sayesinde performans kaybı yaşatmazken enerji tüketiminde tasarruf sağlar.

Yeni işlem birimi, daha hızlı ışın izleme ve yapay zeka

RDNA 3’teki hesaplama birimi, AMD’nin Nvidia’nın Ampere mimarisiyle yaptığı uyarlamanın büyük ölçüde aynısını yaptığı çift sorunlu bir SIMD birimine sahiptir. Her bir akış işlemcisi artık kayan nokta, tamsayı veya ai görevi üzerinde aynı anda çalışabilir. Yeni bilgi işlem biriminin bu işi ne kadar esnek bir şekilde bölümlendirip dağıtabileceği henüz belli değil, ancak bu hamleyle teorik işlem gücü en az iki katına çıkıyor.

Bağlantısız saat hızları

Watt başına performansı mümkün olduğunca yüksek tutmak için AMD, Navi 31 tasarımında gölgelendiricilerin ve ön ucun saat hızlarını birbirinden ayırdı. RX 7900 XTX’te, gölgelendiricileri 2300MHz’e kadar çalıştırmayı seçerken, bu yonganın ön ucu 2500MHz’de çalışıyor. Üretici, saat hızlarının önceki nesle göre yüzde 15 daha yüksek olması ve aynı zamanda güç tüketiminde yüzde 25’e varan tasarruf sağlaması nedeniyle en iyi dengeyi seçtiğini iddia ediyor.

Radiance Ekran motoru

RX 7000 serisi ile ekran çıkışı da büyük bir güncelleme alıyor ve AMD bu amaçla Radiance Display Engine adını verdi. Yeni nesil Radeon’lar yepyeni DisplayPort 2.1 standardına sahip ve kanal başına 12bit çıkış verebiliyor. DP 2.1 ile 54Gbps’lik devasa bant genişliği, 8K bir ekranı sıkıştırma olmadan 165Hz’e kadar veya 4K bir ekranı 480Hz’e kadar sürmeyi mümkün kılar. Bu, RX 6000 serisinde ve aynı zamanda Nvidia’nın yeni RTX 40 serisi kartlarında kullanılan DisplayPort 1.4’ten büyük bir adımdır. DP 1.4 ile 8K için sınır 60Hz ve 4K için sıkıştırma kullanmadan 240Hz’dir.

Medya Motoru, FSR 3 ve Hypr-RX

RX 7000 serisi ile AMD, AV1 kodlama desteğini ilk kez ekran kartlarına getiriyor. Yeni Medya Motoru, yapay zeka kullanımı yoluyla daha iyi video kodlamasına da olanak sağlamalıdır, ancak şimdilik üretici bunun tam olarak nasıl yapılacağı ve yapay zeka hızlandırıcılarının bu amaçla kullanılıp kullanılmayacağı konusunda ayrıntı vermemektedir.

Sunum sırasında AMD, 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni bir FSR sürümünün geleceğinden kısaca bahsetti. AMD, FSR 3 adı altında, RDNA 3 ekran kartları için DLSS 3’ün bir muadilini piyasaya sürecek ve burada gpu üzerindeki yapay zeka hızlandırıcıları, kareler oluşturmak ve işlenen kareler arasında görüntülemek için kullanılacak.

Yazılım cephesinde, AMD ayrıca Hypr-RX’i 2023’ün ilk yarısında tanıtmayı planlıyor. Bu özellik, oyuncuların Adrenalin yazılımında en uygun oyun profilini seçmesini kolaylaştırarak Boost, FSR ve SuperResolution gibi özellikleri manuel olarak seçme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Beklenen performans

Sunumda AMD, RX 7900 XTX için bir dizi performans iddiasından bahsediyor, ancak üretici Nvidia’nın GeForce RTX 4090’ı ile doğrudan bir karşılaştırma yapmıyor. Genel olarak, RX 6950 XT’ye göre yüzde 50’ye kadar daha iyi ışın izleme performansı vaat ediliyor.

Fiyatlandırma

AMD Radeon RX 7900 XT ve RX 7900 XTX, üreticiye göre hem referans versiyonlarda hem de kart ortaklarının üreteceği özel kartlarda 13 Aralık’tan itibaren satışa sunulacak. RX 7900 XT’nin tavsiye edilen satış fiyatı 899 dolar iken, RX 7900 XTX’in satış fiyatı 999 ABD dolarıdır.