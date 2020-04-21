Samsung, 600 MP kamera sensörü geliştirecek!

Kamera sensörü geliştirme ve üretim sektöründeki en önemli iki firmadan biri olan Samsung, 64 ve 108 MP’den sonra 600 MP çözünürlüklü sensör geliştirmeyi hedef edinmiş.

Samsung’un internet sitesinde yer alan bir yazıda, firmanın sensör geliştirme departmanının başındaki isim Yongin Park, ekibi ile birlikte gelecekte insan gözünün görebileceğinden daha fazla ayrıntı yakalayabilecek 600 MP sensör üretme hedefinde olduklarını belirtti.

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Park, gözlerimizin 500 MP civarında bir çözünürlük ile eşleştiğini ve başında bulunduğu ekibin amacının akıllı telefon dünyasının dışında da bir çok uygulamada kullanılmak amacıyla göz seviyesini aşan sensörler geliştirmek olduğunu belirtiyor.

Günümüzde, Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde bulunan ISOCELL Bright HM1 ve Xiaomi Mi Note 10 modelinde bulunan ISOCELL Bright HMX sensörleri ile 108 MP görüntü çıkışları sağlanabiliyor. Fakat bu sensörler pazarlamada öne çıkma amaçlı büyük rakamlara sahip. Zira söz konusu sensörler ile 12 ve 27 MP çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğinde çok daha verimli sonuçlar alınıyor. Belki de gelecekte 600 MP sensör sayesinde günümüzün 12 MP kalitesinde 108 MP çözünürlüklü fotoğraflar elde etmemiz mümkün olabilir.

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Tabii ki, 600 MP kamera sensörünü tek başına tanıtmak çok büyük bir başarı değil. Ancak söz konusu sensörü bir akıllı telefona entegre etmek oldukça büyük bir başarı olacaktır. Bunu yapmanın yolu piksel boyutlarının küçültülmesinden geçiyor. 108 MP çözünürlük sunan HM1 ve HMX sensörleri 0.8 μm boyutunda piksellere sahipler ve Samsung yakın zamanda 0,7 μm boyutunda pikseller barındıran bir sensör de tanıttı. Samsung piksel küçültme işleminde daha da ileri gidebileceğini umarak hedefine 600 MP çözünürlüklü sensörü koyuyor.

Yongin Park söz konusu sensörün hazır olacağı tarihi vermedi. Ancak sektörde yaşanan gelişmeler ile 600 MP çözünürlüklü sensör hayatımıza sandığımızdan çok daha erken girebilir.

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