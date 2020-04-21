Kamera
Samsung, 600 MP kamera sensörü geliştirecek!
Kamera sensörü geliştirme ve üretim sektöründeki en önemli iki firmadan biri olan Samsung, 64 ve 108 MP’den sonra 600 MP çözünürlüklü sensör geliştirmeyi hedef edinmiş.
Samsung’un internet sitesinde yer alan bir yazıda, firmanın sensör geliştirme departmanının başındaki isim Yongin Park, ekibi ile birlikte gelecekte insan gözünün görebileceğinden daha fazla ayrıntı yakalayabilecek 600 MP sensör üretme hedefinde olduklarını belirtti.
Park, gözlerimizin 500 MP civarında bir çözünürlük ile eşleştiğini ve başında bulunduğu ekibin amacının akıllı telefon dünyasının dışında da bir çok uygulamada kullanılmak amacıyla göz seviyesini aşan sensörler geliştirmek olduğunu belirtiyor.
Günümüzde, Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde bulunan ISOCELL Bright HM1 ve Xiaomi Mi Note 10 modelinde bulunan ISOCELL Bright HMX sensörleri ile 108 MP görüntü çıkışları sağlanabiliyor. Fakat bu sensörler pazarlamada öne çıkma amaçlı büyük rakamlara sahip. Zira söz konusu sensörler ile 12 ve 27 MP çözünürlüklü fotoğraflar elde edildiğinde çok daha verimli sonuçlar alınıyor. Belki de gelecekte 600 MP sensör sayesinde günümüzün 12 MP kalitesinde 108 MP çözünürlüklü fotoğraflar elde etmemiz mümkün olabilir.
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Tabii ki, 600 MP kamera sensörünü tek başına tanıtmak çok büyük bir başarı değil. Ancak söz konusu sensörü bir akıllı telefona entegre etmek oldukça büyük bir başarı olacaktır. Bunu yapmanın yolu piksel boyutlarının küçültülmesinden geçiyor. 108 MP çözünürlük sunan HM1 ve HMX sensörleri 0.8 μm boyutunda piksellere sahipler ve Samsung yakın zamanda 0,7 μm boyutunda pikseller barındıran bir sensör de tanıttı. Samsung piksel küçültme işleminde daha da ileri gidebileceğini umarak hedefine 600 MP çözünürlüklü sensörü koyuyor.
Yongin Park söz konusu sensörün hazır olacağı tarihi vermedi. Ancak sektörde yaşanan gelişmeler ile 600 MP çözünürlüklü sensör hayatımıza sandığımızdan çok daha erken girebilir.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisi 2020 kamera ödülünü aldı!
Huawei P40 serisi, dünyanın her yerinden yayınlanan fotoğrafları arasından seçilerek, TIPA (Technical Image Press Association) tarafından 2020’nin en iyi fotoğraf çeken akıllı telefonu ödülünü aldı!
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Huawei P40 serisi 2020 TIPA BPS ödülünü kazandı!
Genellikle bu tarz ödüller verilirken, cihazlar uzun testlere tabi tutulmak yerine teknolojik yeniliklerine dikkat edilir. Huawei P40 cephesinde, 1/1.28 inç büyüklüğündeki 50MP‘lik çok yönlü faz algılama otofokus teknolojisi büyük beğeni topladı. Ayrıca 50MP, 12MP, 40MP olmak üzere üç adet arka kameraya ve TOF 3D sensörüne sahip olan P40 Pro, çektiği fotoğraflar ile başarısını gözler önüne serdi.
Huawei, tanıtıldığı 2017 yılından itibaren TIPA en iyi fotoğraf çeken akıllı telefon ödüllerinde yerini koruyor. Huawei P40 pro kamera incelememize buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Önümüzdeki ay, 192 MP kameraya sahip bir akıllı telefon görebiliriz
Gördüğümüz kadarıyla son birkaç yılda, üreticiler arasındaki megapiksel savaşları yeniden başladı. 48 ve 64 megapiksel ile başlayan furyaya en son 108 megapiksel çözünürlüklü kameralar dahil olmuştu. Şimdi ise Çin’in popüler sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden yayınlanan sızıntılara göre; önümüzdeki ay, 192 megapiksel kameraya sahip olan bir cihaz görmemiz muhtemel.
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192 MP kamera modülü ile ilgili neler sızdırıldı?
Çoğu sızıntıda olduğu gibi; yine Çin’in sosyal medya servisi Weibo üzerinde bir sızıntı gerçekleştirildi. Bu seferki sızıntı ise Weibo’da en popüler isimlerden olan Digital Chat Station tarafından yapıldı.
Sızıntıda belirtilen SM7250 ise Qualcomm’un Snapdragon 765 serisine işaret ediyor ve bildiğiniz üzere bu seri bir amiral gemisi serisi değil. Yani bu kamera modülü, megapiksel takıntısı olanlar için daha ulaşılabilir fiyat seviyelerinde satışa sunulabilecek. Yine de Snapdragon 765 işlemci seti ile HDR çekimler yapmak gibi konularda bazı eksiklikler oluşabilir. Tabi bunu cihaz açıklandığında net olarak görebileceğiz.
192 MP kameranın arkasında hangi şirket var?
Bu sorunun cevabı ile ilgili şimdilik kesin bir yargıya varmak zor; fakat tahmin yürütecek olursak önümüzdeki ay LG’nin Qualcomm’un Snapdragon 700 serisini ve 5G desteğini kullanacak bir model piyasaya süreceğini biliyoruz. Öte yandan 64 megapiksel ve 108 megapiksel furyasına öncülük eden Xiaomi ve Samsung da bu iş için iddialı olabilecek adaylar arasında yer alıyor. Bizim beklentimiz ise bu işin altından Xiaomi’nin çıkacağı yönünde. Önümüzdeki ay ortaya çıkacak olan bu kameranın hangi marka tarafından piyasaya sürüleceği ile ilgili sizin tahmininiz nedir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 144MP kameralı akıllı telefonu üzerinde çalışıyor!
Xiaomi, Redmi Note 7 ile ilk 48MP‘lik akıllı telefon kamerası yapan şirketti. Ardından Redmi Note 8 Pro ile 64MP‘lik kamerasını tanıtan şirket, son olarak 108MP‘lik kamerası ile Mi CC9 Pro ve Mi Note 10‘u tanıtan şirket, akıllı telefon kameralarında çığır açtı. Şu anda alınan son bilgilere göre, Xiaomi 144MP kameralı akıllı telefonu üzerinde çalışıyor!
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Xiaomi 144MP kameralı yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyor!
Bütün bu daha fazla megapiksel kazanma süreci boyunca Xiaomi, Samsung ile ortaklık kurdu. Sensörler bu Koreli şirket tarafından temin edildi.
Şu anda 144MP kamera projesi üzerine eğildiği bilinen tek şirket Xiaomi olduğundan, bu donanım yüksek ihtimalle bir Mi telefonunda konumlandırılacak
Henüz yeni sensörün hangi akıllı telefonda kullanılacağı konusunda net bir şey söylemek için erken olsa da, söylentiler Mi CC10 Pro veya Mi 10S Pro olacağı yönünde. Kesin bir bilgi için Xiaomi‘nin gelecek haftalarda proje hakkında yapacağı açıklamaları beklemek en iyi seçenek gibi görünüyor.