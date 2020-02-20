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Üst seviyenin F/P kulaklığı: Philips PH805 ofise geldi
Philips PH805 ofisimize ulaştı. Biz de inceleme öncesi ürünün kutu içeriğine ve genel tasarımına bu videoda yakından bakıyoruz. Özellikle “premium” segmentte aktif gürültü engelleyici kulaklıklar arasında, 1299 TL‘lik fiyatıyla PH805‘in fiyat performans modeli olduğunu söyleyebiliriz.
Philips PH805 kutu içeriği
Modeli satın aldığınızda kutu içeriğinden bir taşıma çantası, uçak için adaptör, kablolu kullanım için 3.5 mm uca sahip kablo ve şarj kablosu çıkıyor.
Ürün özellikleri neler?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi ürünün öne çıktığı konu fiyat performans iddiasında olması. Zira hem tasarım hem de donanımsal olarak üst segmente hitap eden ürün, aktif gürültü engelleme özelliğiyle birlikte 1299 TL’lik bir satış fiyatına sahip.
Tasarımsal olarak taşıma için katlanabilen modelde, ses ve diğer kontroller dokunmatik yüzey üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ürünün tasarımıyla alakalı ilk izlenimlerimiz olumlu. Zira kulağımızı tamamen içine alan bir tasarıma sahip ve oldukça konforlu. Ayrıca ANC özelliğini açtığınızda ortam seslerinden tamamen kurtuluyorsunuz.
Kutu üzerinde Bluetooth 5.0 ile kablosuz bağlantı gerçekleştirildiği ve 30 saate kadar bir pil ömrü sunduğu belirtilmiş. Önümüzdeki günlerde yapacağımız inceleme videosunda bu teknik detayları test edip sizlerle paylaşacağız.
Markalara Sorun
Siz sordunuz, Realme yanıtladı! Markalara Sorun #2
Markalara Sorun serimizin ikinci konuğu Realme oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Realme Türkiye ekibinden Merve Yeniev ve Doğuş Dedeoğlu‘nu konuk ettik.
Sorular ve zaman çizelgesi
00:32 Bu yıl içerisinde toplam kaç model Türkiye’ye getirmeyi planlıyorsunuz? – Ahmet Kuyrukçu
01:07 Xiaomi gibi bir rakiple nasıl rekabet edeceksiniz? Bir iletişim ve pazarlama planınız mevcut mu? – Tamer Cingöz
02:06 Uygun fiyatlı denebilecek 2 Bluetooth kulaklığı Türkiye’ye gelecek mi? Furkan Efe + X2 ve amiral gemisi telefon çok soran var
03:42 “0” farkla Google uygulamaları ister misiniz tarzı 3. sınıf pazarlama diliyle başarılı olacaklarını düşünüyorlar mı? – Muhammet Tingiş
04:36 1- Instagram sayfasından attığımız mesajlara niye cevap verilmiyor
2- çektiğimiz Türk fotoğrafçıların fotoğrafları neden Instagram da yayınlanmıyor hep yabancılarin fotoğrafları yayınlanıyor.
3- niye tekel satıcı, biz satmak istiyoruz ürün vermiyorlar – Emin YIlmaz
07:18 Özellikle Google Türkiyede yasaklı iken nasıl oldu da 5i modelini google ile getirdiler bunun bilgisini versinler yeter – Burak Eren Gonuler
08:15 Sıla ile reklam gelecek mi? – Kaan
09:10 Kendi ürünleriniz niye diğer seçeneklere göre pahalı ya da yakın fiyatta (Redmi Note 7 veya 8 vs Realme C2,Realme XT vs Mi 9T gibi) realme için o fiyata rakipsiz demek gerekir ama maalesef diyemiyoruz bunu düzeltmek için yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı ? – Arda Buyuk Oz
10:48 Realme’nin en büyük rakibi Türkiye’de 2 yıldır çağrı merkezi kurmamışken Realme, ülkeye giriş yapar yapmaz çağrı merkezi kurdu. Yakın gelecekte firmanın öne çıkmasını sağlayacak başka hamleleri olacak mı? – M Gunhan 2
13:42 Xiaomi’nin TR’de verdiği garanti hizmetinden çoğu kullanıcı rahatsız. Cepport Evo farketmez. Her şeyi kullanıcı hatasına bağlayan veya kendileri yapsa bile arkasından cihazda başka sorunlar çıkan örnekler mevcut. Kendi firmaları bu konuda ne vaad ediyor ? Asıl anlatılması gereken nokta musteri deneyimi onlar için ne ifade ediyor ? Sorun yaşayan bir müşteriyi mutlu etmek için ne kadar ileri gidebilirler 🙂 (Sorunun realme kaynaklı olduğunu düşünelim) – Cem Ozen
15:18 Türkiye’nin çeşitli noktalarında Realme mağazalarını ve telefon dışındaki farklı ürünlerini görecek miyiz? – Oğuzhan Bayram
17:02 Belirli bir kitleye sahip olan YouTube kanallarına inceleme ürünü gönderiliyor. Bu güzel bir uygulama daima destekliyoruz bunu son kullanıcı olarak. Fakat markanız A kanalına ürünü gönderip üstü kapalı olarak “realme markasını pohpohlayın” gibi bir şey bekliyor mu? İnceleme videosunda ürünü beğenmeyen, veya çok eleştiren bir kanala size daha da ürün göndermeyiz diyecek misiniz? (bkz: samsung ve hwp) – Zevzek Adam
19:05 Kendileri hangi telefonu kullanıyor? Samimi cevap istiyoruz 🙂 – Yunus Emre’nin Babası Fatih
Akıllı Telefon
Redmi K30 (Mi 10T) inceleme | Nam-ı diğer Poco X2!
Redmi K30 ya da Poco X2 olarak bilinen telefonun incelemesi ile karşınızdayız. K30 modeli yenilenen özellikleri ile Mi 10T olarak global piyasada bekleniyor.
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208 gr ağırlığında olan Redmi K30, Snapdragon 730G işlemcisi ile karşımıza çıkıyor. Bu sayede tüm oyunları oynatabilen cihaz, 120 Hz ekranıyla beraber destekleyen oyunlarda oldukça akıcı bir deneyim sağlıyor.
6,67 inç IPS tabanlı ekranında HDR10 desteği de sunan Poco X2, Android 10 tabanlı MIUI 11 ile geliyor. 4500 mAh bataryası da iki güne rahat varan kullanım sunabiliyor.
Kamera tarafında 64 MP ana lens ile 8 MP geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörüyle başarılı çekimler vadederken önde ise 20 MP ve 2 MP ön kamerayla bokeh efektini de oldukça iyi çekebiliyor.
Detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi 5S Plus – Sizin Yorumunuz (Emre Balyemez)
Xiaomi Mi 5S Plus kullanıcısı Emre Balyemez, Sizin Yorumunuz serisinde, telefonunun gündelik hayattaki performansını bizlere aktarıyor.
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Mi 5S Plus cihazını Emre, 3.5 yıldır aktif olarak kullanıyor. Bizlere, 2020 şartlarında hala kullanılabilir bir cihaz mı? Arayüz içindeki akıcılık azaldı mı? Kamera performansı tatminkar mı? Bunlardan bahsedecek.
İyi seyirler.