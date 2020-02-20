Üst seviyenin F/P kulaklığı: Philips PH805 ofise geldi

Markalara Sorun serimizin ikinci konuğu Realme oldu. Bu videomuzda, sosyal medyadan ilettiğiniz soruları Realme Türkiye ekibinden Merve Yeniev ve Doğuş Dedeoğlu‘nu konuk ettik.

Sorular ve zaman çizelgesi

00:32 Bu yıl içerisinde toplam kaç model Türkiye’ye getirmeyi planlıyorsunuz? – Ahmet Kuyrukçu

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01:07 Xiaomi gibi bir rakiple nasıl rekabet edeceksiniz? Bir iletişim ve pazarlama planınız mevcut mu? – Tamer Cingöz

02:06 Uygun fiyatlı denebilecek 2 Bluetooth kulaklığı Türkiye’ye gelecek mi? Furkan Efe + X2 ve amiral gemisi telefon çok soran var

03:42 “0” farkla Google uygulamaları ister misiniz tarzı 3. sınıf pazarlama diliyle başarılı olacaklarını düşünüyorlar mı? – Muhammet Tingiş

04:36 1- Instagram sayfasından attığımız mesajlara niye cevap verilmiyor

2- çektiğimiz Türk fotoğrafçıların fotoğrafları neden Instagram da yayınlanmıyor hep yabancılarin fotoğrafları yayınlanıyor.

3- niye tekel satıcı, biz satmak istiyoruz ürün vermiyorlar – Emin YIlmaz

07:18 Özellikle Google Türkiyede yasaklı iken nasıl oldu da 5i modelini google ile getirdiler bunun bilgisini versinler yeter – Burak Eren Gonuler

08:15 Sıla ile reklam gelecek mi? – Kaan

09:10 Kendi ürünleriniz niye diğer seçeneklere göre pahalı ya da yakın fiyatta (Redmi Note 7 veya 8 vs Realme C2,Realme XT vs Mi 9T gibi) realme için o fiyata rakipsiz demek gerekir ama maalesef diyemiyoruz bunu düzeltmek için yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı ? – Arda Buyuk Oz

10:48 Realme’nin en büyük rakibi Türkiye’de 2 yıldır çağrı merkezi kurmamışken Realme, ülkeye giriş yapar yapmaz çağrı merkezi kurdu. Yakın gelecekte firmanın öne çıkmasını sağlayacak başka hamleleri olacak mı? – M Gunhan 2

13:42 Xiaomi’nin TR’de verdiği garanti hizmetinden çoğu kullanıcı rahatsız. Cepport Evo farketmez. Her şeyi kullanıcı hatasına bağlayan veya kendileri yapsa bile arkasından cihazda başka sorunlar çıkan örnekler mevcut. Kendi firmaları bu konuda ne vaad ediyor ? Asıl anlatılması gereken nokta musteri deneyimi onlar için ne ifade ediyor ? Sorun yaşayan bir müşteriyi mutlu etmek için ne kadar ileri gidebilirler 🙂 (Sorunun realme kaynaklı olduğunu düşünelim) – Cem Ozen

15:18 Türkiye’nin çeşitli noktalarında Realme mağazalarını ve telefon dışındaki farklı ürünlerini görecek miyiz? – Oğuzhan Bayram

17:02 Belirli bir kitleye sahip olan YouTube kanallarına inceleme ürünü gönderiliyor. Bu güzel bir uygulama daima destekliyoruz bunu son kullanıcı olarak. Fakat markanız A kanalına ürünü gönderip üstü kapalı olarak “realme markasını pohpohlayın” gibi bir şey bekliyor mu? İnceleme videosunda ürünü beğenmeyen, veya çok eleştiren bir kanala size daha da ürün göndermeyiz diyecek misiniz? (bkz: samsung ve hwp) – Zevzek Adam

19:05 Kendileri hangi telefonu kullanıyor? Samimi cevap istiyoruz 🙂 – Yunus Emre’nin Babası Fatih