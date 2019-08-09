Huawei Mate 30 Lite HarmonyOS kullanılan ilk cihaz olabilir!

Huawei Mate 30 Lite, Çinli şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı ve henüz tanıttığı Harmony işletim sisteminin ilk defa kullanıldığı cihaz olarak piyasaya sürüleceği haberi, çevrimiçi yayınlanan bir raporda sızdırıldı.

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Çin teknoloji devi, bu yılki Huawei Geliştirici Konferansı’nda HarmonyOS, EMUI 10 ve Honor Smart Screen gibi merakla beklenen yeni ürünlerini tanıtıyor. Bir süre önce pek Google ile yaşanan problemlerle karşımıza çıkan Huawei,büyük bir beklenti yaratan yeni işletim sistemi Harmony için, bu sistemi kullanıma hazır hale getirecek yeni bir cihaz üzerinde çalışmalara başladı. Paylaşılan bir rapora göre Çinli şirket, Huawei Mate 30 Lite cihazında yeni işletim sistemini kullanmak için kolları sıvadı.

Konferansta HarmonyOS’u tanıtan CEO Richard Yu, Android’le ortaklık bağını şimdilik koparmak istemediklerini ve Google ile ABD’den gelen karara bağlı olarak yeni ve gelişmiş sistemlerini kullanacaklarını paylaşmıştı. Şimdi ise Mate 30 Lite’ın şirketin kendi geliştirdiği işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefon olacağı ortaya çıktı. Raporda globalde Android ve EMUI 10 kullanılırken, Çin pazarındaki cihazlarda HarmonyOS’un kullanacağı belirtiliyor. Aynı rapora göre Android uygulamaları ile tam uyumlu bu sistemin, kişisel verileri koruyan şifreleme fonksiyonlarına sahip olduğu ve yapılan testlerde Android’den %60 daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Sızıntılara göre Mate 30 Lite, 6.26 inç çentikli ekrana ve kare şeklinde bir modüle sahip dörtlü arka kameraya sahip. 48 MP birincil, 8 MP ikincil ve iki 2 MP kamera sensörüne sahip. HiSilicon Kirin 810 Octa çekirdekli işlemcisi tarafından desteklenen cihaz, 6 GB RAM ile 128 GB dahili depolama veya 8 GB RAM ile 256 GB dahili depolama ve 3.900 mAh batarya ile beraber kullanıcı deneyimine sunulacak.