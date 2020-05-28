Samsung, 5 nm işlemci üretimine bu yaz başlıyor!

Poco F1 modeliyle çok büyük başarı yakalayan PocoPhone, serinin yeni üyesi olan Poco F2 Pro modelini Malezya’da duyurdu. Daha önce Çin’de Redmi K30 Pro ismiyle tanıtılan model, diğer pazarlarda Poco F2 Pro adıyla karşımıza çıkacak. Amiral gemisi seviyesinde teknik özelliklere, neredeyse yarı fiyatlarla ulaşabilmenizi sağlayan Poco modelleri; bakalım tanıtılan yeni cihaz ile beraber, başarılı satış rakamları yakalayabilecek mi?

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Poco F2 Pro ile ilgili neler biliyoruz

Poco F2 Pro, 6.67 inç FHd+ Super AMOLED ekran paneline sahip. Ön yüzde kamera deliği de dahil olmak üzere ekran üzerinde hiçbir ölü alana sahip olmayan F2 Pro, pop-up kamera modülü sayesinde çerçevesiz ekran deneyimini kullanıcılara sunabiliyor. Bu pop-up kamera ise 20 Mp çözünürlüğe sahip. Ön panelde, ekran yenileme hızı ise 60 Hz. Belki bu değer 90 Hz’e çıkarılmış olsaydı, F2 Pro daha rekabetçi bir hale gelebilirdi diye düşünüyoruz. Ayrıca ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Arka tarafta ise bizleri dörtlü bir kamera modülü karşılıyor. Ana kamera 64 Mp ve Sony IMX686 sensöre sahip. Ek olarak, 13 Mp ultra geniş açı kamera, 5 Mp telefoto makro kamera, ve 2 Mp derinlik algılayıcı kamera bulunuyor. Bu modül ile, 8K çözünürlüklü video kaydı yapabilmeniz de mümkün.

İşlemci olarak ise, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisine sahip olan Poco F2 Pro, 5G desteğine de sahip. 4700 mAh bataryayı bünyesinde barındıran cihaz, 30 W hızlı şarj desteğine de sahip. Bize kalırsa, hızlı şarj desteğinin 45 W civarlarında olması, bu denli büyük bir batarya için daha verimli olabilirdi. Yine de buna rağmen Poco, cihazı sıfırdan tam şarja kadar doldurmanın 63 dakika aldığı iddiasında bulunuyor. Bir dezavantaj olarak ise, F2 Pro’da kablosuz şarj özelliği bulunmuyor. Kablolu kulaklık kullananlar için ise 3.5 mm kulaklık girişi de bu cihazda sunulmaya devam edilmiş. Parmak izi okuyucusu ise ekrana gömülü bir vaziyette.

Poco F2 Pro modelinin Malezya’daki başlangıç satış fiyatı ise 2199 Ringgit, yani yaklaşık olarak 500 Dolar. Dilerseniz 8 Gb Ram ve 256 Gb dahili depolama ile satılan versiyonu ise 2599 Ringgit’e satın alabiliyorsunuz; bu fiyat ise, yaklaşık 600 Dolar’a tekabül ediyor; fakat belirtmeden geçmeyelim eğer bu opsiyonu tercih eder iseniz 30 dolar değerindeki Blackshark Soğutucu da cihaz yanında hediye olarak sunuluyor. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!