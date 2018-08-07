Samsung, son kullanıcı için 4TB SSD’ler üretiyor!

Samsung, ilk 1-terabitlik flaş çipini piyasaya sürdüğünde, büyük SSD depolama cihazlarının çok yakında geleceği sözünü vermişti. Nitekim, söz verdiği gibi karşımıza 4TB’lık SSD ile çıkıyor. Üstelik bu SSD’ler bulut hizmeti veren şirketler ya da işletmeler için değil, bizzat tüketiciler için üretiliyor.

İlginizi çekebilir: Nimbus Data dünyanın en büyük 100 TB SSD modelini duyurdu!

Herkes için SSD!

Samsung‘un yeni 4-bit SATA SSD’leri, kullandıkları 4-bit V-NAND bellek teknolojisi ile endüstride bir ilk olma unvanını taşıyor. SSD’lerde yer alan QLC dört seviyeli hücreler, önceki 3 bit hücreler ile aynı alana sahip olmalarına karşın daha fazla bellek sunuyorlar. Sonuç olarak da Samsung’un yeni 4TB 2,5 inç SATA tabanlı SSD’leri 540 MB/s veri okuma ve 520 MB/s veri yazma hızına sahip oluyorlar. Bu SSD’ler ile 4K çözünürlüğündeki RAW videoları rahatlıkla kaydedebilir ve oynatabilirsiniz.

4TB SSD’lerini satışa sunan Samsung, 2018‘in ilerleyen dönemlerinde 1TB ve 2TB kapasitesine sahip SATA SSD’lerini de tüketicilerle buluşturacak. Şirketin, ayrıca yine bu yıl içinde M.2 NVMe sürücülerini de piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung, yeni 4TB SATA SSD’lerinin fiyatı hakkında bir açıklama yapmazken, Samsung 860 EVO 4TB SSD’yi Amazon’dan 1000 dolar gibi bir fiyata satın alabileceğinizi belirtelim. Samsung’un yeni SSD’leri ile tüketicileri hedeflediğini düşünürsek fiyatın biraz daha alt seviyelere inmesini bekleyebiliriz.