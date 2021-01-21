Samsung 4K HDR TV’lerde PS 5 ile 120 Hz’de oynanabilecek

Samsung’un 4K HDR televizyonlarında yüksek yenileme hızlarında PlayStation 5 ile oynamak mümkün olmuyordu. Sorunun PlayStation 5’e gelecek basit bir yazılım güncellemesiyle giderilebileceği bildirildi.

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Samsung televizyonlarda HDR açık iken 4K’da ancak 60 Hz oynanabiliyor

Xbox Series X ve Sony PlayStation 5 gibi yeni nesil konsollar SamMobile sitesinin raporuna göre Samsung’un Q80T, Q90T ve Q100R gibi televizyon modellerinin de içinde olduğu 4K HDR 120 Hz televizyonları ile HDR etkin iken 4K çözünürlükte 120 Hz yenileme hızında çalışmıyor. Bu Samsung televizyonlarda PlayStation 5 ile 120 Hz yenileme hızında, 4K çözünürlükte HDR kapalı iken oynamak mümkün. HDR açık olduğunda ise 4K’da ancak 60 Hz yenileme hızında oynanabiliyor.

İlgili Samsung modelleri, 4K’da HDR açıkken 120 Hz yenileme hızını verebilecek HDMI 2.1 portuna da sahipler. Bu televizyon modelleri Xbox Series X’de aynı problemi yaşatmıyorlar. Bu da sorunun televizyonlarda değil PlayStation 5’de olduğunu gösteriyor.

Hazırlanan rapora göre Samsung, konsolun HDR sinyallerini ilgili Samsung televizyonlara gönderimi kaynaklı problemi gidermek için SONY ile birlikte çalışmaya başladı. Çalışmalar sonuçlandığında PlayStation 5’e gelecek bir güncelleme ile sorunun giderilmesi bekleniyor. Üst seviye Samsung televizyon sahibi kullanıcıların PlayStation 5 konsollarında yüksek performans almak için bir süre daha beklemeleri gerekecek.

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