Oyun Konsolu
Samsung 4K HDR TV’lerde PS 5 ile 120 Hz’de oynanabilecek
Samsung’un 4K HDR televizyonlarında yüksek yenileme hızlarında PlayStation 5 ile oynamak mümkün olmuyordu. Sorunun PlayStation 5’e gelecek basit bir yazılım güncellemesiyle giderilebileceği bildirildi.
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Samsung televizyonlarda HDR açık iken 4K’da ancak 60 Hz oynanabiliyor
Xbox Series X ve Sony PlayStation 5 gibi yeni nesil konsollar SamMobile sitesinin raporuna göre Samsung’un Q80T, Q90T ve Q100R gibi televizyon modellerinin de içinde olduğu 4K HDR 120 Hz televizyonları ile HDR etkin iken 4K çözünürlükte 120 Hz yenileme hızında çalışmıyor. Bu Samsung televizyonlarda PlayStation 5 ile 120 Hz yenileme hızında, 4K çözünürlükte HDR kapalı iken oynamak mümkün. HDR açık olduğunda ise 4K’da ancak 60 Hz yenileme hızında oynanabiliyor.
İlgili Samsung modelleri, 4K’da HDR açıkken 120 Hz yenileme hızını verebilecek HDMI 2.1 portuna da sahipler. Bu televizyon modelleri Xbox Series X’de aynı problemi yaşatmıyorlar. Bu da sorunun televizyonlarda değil PlayStation 5’de olduğunu gösteriyor.
Hazırlanan rapora göre Samsung, konsolun HDR sinyallerini ilgili Samsung televizyonlara gönderimi kaynaklı problemi gidermek için SONY ile birlikte çalışmaya başladı. Çalışmalar sonuçlandığında PlayStation 5’e gelecek bir güncelleme ile sorunun giderilmesi bekleniyor. Üst seviye Samsung televizyon sahibi kullanıcıların PlayStation 5 konsollarında yüksek performans almak için bir süre daha beklemeleri gerekecek.
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Oyun
STALKER 2 sakin bir şekilde geliştirilmeye devam ediyor!
STALKER 2 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen aksiyon korku oyununun geliştirilme sürecine dair yeni bir yazı yayımlandı.
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STALKER 2 oyununun yapımı sakince ilerliyor!
Oyun dünyasının bir dönemler efsanevi oyunları ayarında yerini alan STALKER, serinin yeni oyunu ile hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. GSC Game World tarafından geliştirile oyun, açık dünya korku ögeleri ile hayranlarını karşılamayı planlıyor. Oyunun geliştirilme sürecine dair yeni bir blog yazısı yayımlayan geliştirici firma, hayranların beklentilerinin farkında olduklarını belirtti. Yakın zamanda hayranlara özel bir oynanış videosu yayınlayacağı öğrenilen firma, oyunun geliştirilme sürecinin gayet sakin ve rahat bir şekilde ilerlediğini duyurdu.
STALKER 2 için tüm imkanları kullandıklarını belirten firmanın halka ilişkiler uzmanı Zakhar Bocharov, oyunun yeni nesil hissiyatını tam anlamıyla yaşatacağını bildirdi. PC ve Xbox Series X/S platformlarına özel olarak çıkacak olan oyun, RTX teknolojisinden de faydalanacak. Xbox Series X/S sürümünde herhangi bir sıkıntının ortaya çıkmadığını belirten Zakhar Bocharov, oyunun Xbox Series X konsolunda 120 FPS değerine ulaşabildiğini açıkladı. Oyunun en kaliteli haline ulaşabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Zakhar Bocharov, oyunun hazır olduğunda piyasaya sürüleceğini aktardı. Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkacak olan oyun, çıktığı gün Game Pass abonelik sistemine de dahil olacak.
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Genel
Hitman 3 Nintendo Switch’e de gelecek!
Hitman 3 Nintendo Switch için de çıkış yapacak. Merakla beklenen oyunun Switch versiyonu 20 Ocak tarihinde hayranlarını karşılayacak.
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Hitman 3 Nintendo Switch sürümü 20 Ocak’ta piyasada olacak!
Oyun dünyasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı Hitman, yeni oyunu ile birlikte çıkabilecek tüm platformlara uğramayı hedefliyor. IO Interactive yapımı oyun serisi, yeni nesil konsolların gücünü ne kadar sınamak istese de, daha küçük çaplı mobil konsol sayılabilecek Nintendo Switch‘e de uğrayacak. Duyuruyu Twitter üzerinden yapan yapımcı firma, Nintendo Switch kullanıcılarına müjdeyi verdi. 20 Ocak tarihinde Nintendo Switch, PC, PS 4/5, Xbox One ve Xbox Series S/X platformlarına uğrayacak olan yapım böylelikle birçok kullanıcıya ulaşma hedefini gerçekleştirebilecek.
HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits… pic.twitter.com/IHVDEZwQbw
— IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021
Eski yeni nesil demeden her platforma uğrayacak olan Hitman 3, Nintendo Switch oyun konsolunda ilginç de bir şey deneyecek. Oyunculara internete bağlanma zorunluluğu getiren oyun, konsolda buluttan oynama imkanını sağlayacak. Hem konsolun gücünün kullanılacağı hem de bulut sunucularının işleneceği oyunda firma, oyuncuların görsel kaliteden mahrum kalmasını istemiyor. Daha önce Control oyununun denendiği bu sistem yer yer övgüleri toplarken, yer yer de eleştirilere maruz kalmıştı. Bu son gelişmeler ile birlikte oyun ile alakalı beklentiler artmaya başladı. Bakalım IO Interactive Nintendo Switch kullanıcılarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
20 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak Hitman’i bekleyene kadar eğlenceli vakit geçirebileceğiniz kutu oyunlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Genel
Project Athia 2022 yılında piyasaya çıkacak!
Prohect Athia oyunu 2022 yılında bizlerle olacak. Yeni nesil PlayStation 5 özel oyununun önümüzdeki yıl oyunculara sunulması bekleniyor.
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Square Enix, Project Athia oyununu 2022 yılında çıkarmaya hazırlanıyor!
Oyun dünyası yeni nesil oyunlarla buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyun konsollarının piyasaya çıkması ile birlikte artan yeni nesil yapımlar, oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu yapımlar arasında yerini alan Square Enix‘in elinden çıkan Project Athia, önümüzdeki sene meraklıları ile buluşuyor. CES 2021 kapsamında PlayStation cephesi için bazı duyurular yapan Sony, yeni nesil konsol özel oyununu 2022 yılında Square Enix ile piyasaya çıkaracak.
Açık dünya aksiyon oyunu olan Project Athia, konsol özel oyunlar arasında biraz geri planda kalsa da, önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Ocak 2022 tarihinde oyuncuları karşılaması beklenen yapım, yapı itibariyle Horizon Zero Down oyununa benzetilmekte. Yeni nesil konsolların gücünü tam anlamıyla hissettirmesi beklenen oyun, son dönemde popülaritesi artan ışın izleme teknolojisine de sahip olacak. Öte yandan bir diğer PlayStation 5 özel oyunu olan Capcom yapımı Pragmata ise 2023 yılına ertelendi. Ertelenmenin kesin nedeni belli olmazken, farklı yapısı ile oyun ilk gösterildiği günden bu yana oyuncuların merakını arttırmayı başarmıştı. Bakalım oyun dünyası yeni nesil oyunlardan beklediğini alabilecek mi merakla takip ediyor olacağız.
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