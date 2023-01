Teknoloji dünyasının her alanında adından söz ettiren dev şirket Samsung, ürettiği ekranlarla da kullanıcıları heyecanlandırıyor. Dev firma, zirveye oynadığı katlanabilir akıllı telefon piyasasında rakipleriyle olan arayı daha da çok açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji devi son olarak 360 derece katlanabilen yeni bir ekran modelini tanıttı.

Şirketin ekran piyasasındaki yenilikçi fikirleri üzerinde çalışan birimi Samsung Display, bu hafta gerçekleşen bir etkinlikte her tarafa dönebilen menteşeli katlanabilir özelliğini sergiledi. Flex In and Out adı verilen menteşe destekli ekran kullanıcıları şimdiden büyülemeye başladı.

Teknoloji Harikası Flex In and Out Ekran Kullanıcıları Heyecanlandırdı

Samsung’un yeni paneli çalışma mekanizması ve tasarımı ile oldukça merak uyandırıyor. Söz konusu menteşe panelin hem içe hem dışa katlanmasına olanak tanıyarak her yöne katlanmasına izin veriyor. Ekranı kullanan cihazlar bu sayede açılarak hem küçülme hem de büyüme özelliğine sahip olacak. Bununla beraber yeni menteşe kullandığı tasarım ile mevcut menteşelerden daha ince bir boyutta. Bu sebeple yeni ekran, çok daha esnek şekilde katlanabiliyor.

Bilmeyenler için dev firmanın bu teknoloji ile ilk çalışması bu sene gerçekleşmiyor. irket daha önce 2021 yılında Kore’de benzer bir ekran sergilemişti. Yeni ekran hem içe hem de dışa doğru katlanabilirken, eski ekran bu özelliği bünyesinde taşımıyordu. Panelin söz konusu menteşe dışında OLED malzemeden yaptığını da belirtelim.

Flex In and Out Ekran, Samsung Galaxy Z Fold 5 ile Gelebilir

Yeni katlanabilir ekranla beraber insanlar, şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonunu düşünmeye başladı. Ancak şirketin neredeyse her ay yeni prototipler üzerinde çalıştığını ve katlanabilir ekran çalışmalarının firma için bir ilk olmadığını söylemekte fayda var.

Samsung genel olarak bu tür çalışmalarını, yeni cihazlarından bağımsız şekilde yürütüyor. Her şeye rağmen yeni ekran Z Fold serisiyle benzerlikler taşıyor. Şirket Z Fold 5 cihazında olmasa bile serininin ilerleyen modellerinde bu paneli kullanabilir.