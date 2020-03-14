Samsung, 3 ayrı model için Android 10 güncellemesini yayınladı!

Samsung’un geçtiğimiz günlerde, Galaxy M40 ve Galaxy A70s modelleri için Android 10 sürümünü yayınlamasından hemen sonra bugün, Galaxy A6 (2018), Galaxy A7 (2018) ve Galaxy A80 modelleri için de güncelleme kullanıcılara dağıtılmaya başlandı. Mart ayı kapsamında toplam 5 ayrı model için Android 10 güncellemesi yayınlayan Samsung kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor.

İlginizi çekebilir: Redmi Note 9 Pro ve Note 9 Pro Max tanıtıldı!

Galaxy A6 (2018) ve Galaxy A7 (2018) modelleri için yayınlanan güncellemeler 1,3 GB’lık boyutlarıyla dikkat çekiyor. Bilinen Android 10 özelliklerinin dışında, One UI 2.0, sistem genelinde karanlık mod ve yeni bir kullanıcı arayüzü vadeden güncelleme, güvenlik kısmında ise cihazların güvenlik sürümünü 1 Mart 2020 tarihine kadar çıkarıyor.

Galaxy A80 için de aynı özellikleri barındıran Android 10 paketi, Galaxy A6 ve Galaxy A7 modellerinin aksine bu cihaz için bazı noktalarda eksik bir güncelleme olarak göze çarpıyor. Örneğin ekran kayıt özelliği ve bu özellik için yenilenen birçok arayüz eklemeleri bu model için yayınlanan güncellemede bulunmuyor. Ayrıca sürüm notlarında, model için yayınlanan güvenlik sürümü Şubat 2020 güvenlik paketi olarak görünmekte.

Bu aşamada A7 için ilk olarak Hindistan’da yayınlanan güncelleme, A6 ve A80 modelleri için Fransa’da yayınlanıyor. Henüz ülkemize ulaşmayan güncellemenin, bir hafta içerisinde Türkiye’de bulunan modellere de yansıması muhtemel görünüyor.